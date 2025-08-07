ゆりやんレトリィバァ、初映画監督作『禍禍女』で世界へ！　「フラれて生まれた映画」--笑いと痛みのその先にあるものとは？

株式会社J-WAVEゆりやんレトリィバァ初監督作品『禍禍女』「私のことを振ってくれた男性方に、ありがとうと言いたいです」

そう語ったのは、お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァ。

J-WAVE（81.3FM）で配信中のポッドキャスト『ゆりやんレトリィバァの最近どう？』は、彼女が日記のように日々の出来事や感じたことを綴るトークプログラム。アメリカでの生活や、最近ハマっていること、そして仕事の裏側まで、等身大の言葉で語られる内容が、多くのリスナーの共感を集めている。

本日8月7日（木）正午に配信された最新エピソードでは、ゆりやんが初めて監督を務めた映画『禍禍女（まがまがおんな）』について語られた。本作品は2026年に全国公開されることが決定しており、作品に込めた想いや制作の舞台裏が明かされている。

映画監督のオファーのきっかけは、数年前のテレビ番組での発言だった。

「今後やってみたいことは？」と聞かれ、「映画監督をやってみたいです」と、思い付きのように口にしたという。

「ほんまに軽い気持ちで言ったんですよ。まさか、それが現実になるなんて思ってなかったです」

その発言をたまたまテレビで観ていたK2 Picturesの高橋プロデューサーが声をかけ、企画が始動。中でも印象的だったのが、長い“制作準備期間”の過ごし方だ。

「最初は高橋さんに、ただ私の恋バナを聞いてもらうような時間が続いていました。“映画作りってどうやって進んでいくんだろう？”と思っていたら、いつの間にか撮影が始まり、気づけば映画が完成していたんです」

タイトルの『禍禍女』について、ゆりやんはあえて意味を明かさない。

「“まがまがしい”って言葉から、どういう女を想像しますか？ 正解は……まだ言いません（笑）。でもひとつだけ言えるのは、私のリアルな恋愛体験がベースになっているってことです」

だからこそ、彼女はこう言い切る。

「私を振ってくれた男性方がいなかったら、この映画は存在してなかった。だから本当に感謝してます。ありがとう、って」

そして、この映画は日本を飛び越え、世界に羽ばたこうとしている。本作のワールドプレミアが、米カリフォルニア州ロサンゼルスで9月に開催されるジャンル映画祭「第13回Beyond Fest」で行われることも決まっている。

「夢みたいです。しかも、ずっと憧れていたクエンティン・タランティーノ監督がいらっしゃるかもしれないんですよ！」

ChatGPTで「タランティーノ監督に会える可能性」を占ったという裏話も披露。占いの結果は“可能性高し”。その日が本当に来るのか、期待が膨らむ。

『禍禍女』の選定理由について、作品選定責任者のエヴリム・エルソイは、「『禍禍女』はまさに“とんでもない大発見”だ。映画祭のプログラマーが常に『こんな作品と出会いたい』と願ってやまないような一本。恐怖と奇抜さ、その両面が見事に同居している本作は、映画界に登場した新たな才能の鮮烈なデビューを、まさに衝撃とともに告げるものだ。BeyondFestがこの作品を世界に先駆けて紹介できることを、心から誇りに思う」とコメントを寄せている。

「今までずっと10年以上ピン芸人として、自分ひとりでネタを作ってきた。でも映画は“総合芸術”で、みんなの力が集まっていく。自分ひとりじゃ辿り着けないところに行けた気がします」

番組では、“意外すぎるキャスト”の存在もほのめかされた。

「今すぐにでもお名前を出したい！……でもまだ言えません。楽しみにしててください！」

さらに、自身初となるファンクラブ「ゆりふぁんレトリィバァ」も始動。ライブや最新情報の先行公開をはじめ、ファンクラブ限定コンテンツや“絵しりとり”など、ゆりやんならではのユニークな企画が展開されており、彼女の世界観をより深く楽しめる場となっている。こちらもあわせて注目していただきたい。

ゆりやんレトリィバァが体当たりで生み出した映画『禍禍女』。その“まがまがしさ”の正体とは何か？ そして、この作品が誰の心に、どのように突き刺さるのか？ スクリーンでその答えに出会える日を、心待ちにしたい。

▼『ゆりやんレトリィバァの最近どう？』8/7（木）配信の最新エピソードはこちらから

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/bcc14f35-d752-49d1-b967-5516d018e46c/episode/a7412480-541c-4277-81e7-4c9fdd872d9d/

