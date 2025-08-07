ゲーミングチェアの世界的パイオニア「DXRACER」、2025 ChinaJoyに華々しく出展

RESTMAN INTERNATIONAL LIMITED

ゲーミングチェア(https://www.dxracerchair.jp/collections/gaming-chairs)分野の世界的先駆者であるDXRACER(https://www.dxracerchair.jp/)は、2025年のChinaJoy（中国国際デジタルエンターテインメント博覧会）への出展を正式に発表し、E7ホールS507にて華々しくデビューを飾りました。

展示会は2025年8月1日から4日まで、上海新国際博覧センターで開催され、多くの来場者でにぎわいました。特にマッサージゲーミングチェア(https://www.dxracerchair.jp/specifications/gaming-chairs/martian)Martian Proシリーズは多くの肯定的なフィードバックを受けています。

DXRACER X ChinaJoy Booth

DXRACERブースでは、世界中のゲーマーやeスポーツ愛好家に向けて、“おすすめゲーミングチェア(https://www.dxracerchair.jp/pages/gaming-chairs/martian)”と称される革新的な製品群を展示。さらに業界パートナーの皆様には、最先端のテクノロジーと最新トレンドを体感していただける貴重な機会となりました。

DXRACER X ChinaJoy Coser1DXRACER X ChinaJoy Coser2DXRACER X ChinaJoy Coser3

今回の展示の目玉は、DXRACERのフラッグシップモデルである電動Martianシリーズ。革新的な機能とデザインで、多くの注目を集めました。

DXRACER、ゲーミングチェアの未来を提示 - ChinaJoy 2025にて「Martianシリーズ」電動モデルを初公開

DXRACER X ChinaJoy Martian Series

ゲーミングチェア業界のリーディングブランドであるDXRACERは、eスポーツ愛好家に究極の快適性と競技パフォーマンスを提供することに尽力してきました。今回、ChinaJoy 2025にて展示された中でも特に注目を集めたのが、テクノロジーと快適性を融合させた最新「Martianシリーズ」電動ゲーミングチェアです。

主な特長：

業界初の電動リクライニング機能：90°から135°までワンタッチで角度調整が可能。スナイパーモードからリラックスモードまで、ワンクリックで即座に切り替えられ、プレイスタイルに最適な姿勢を実現します。

内蔵型4Dゾーンウエストサポート：腰のカーブにフィットするゾーン調整機能により、長時間のゲームプレイでも疲れにくく、集中力を維持。eスポーツシーンにおける高パフォーマンスを支えます。

大容量リチウムイオンバッテリー：1回の充電で最大360時間稼働可能。ワイヤレスでも安定したパフォーマンスを維持し、バッテリー残量を気にせずゲームに没頭できます。

4D多方向マグネット式アームレスト：キーボード、マウス、コントローラー操作など、さまざまなプレイスタイルに合わせて細かく調整可能。常に理想のポジションをキープします。

DXRACERについて： 世界中のeスポーツシーンの発展を見守り続けてきたDXRACERは、中国におけるeスポーツ文化の成長を牽引してきた革新の象徴です。今後も業界の常識を覆す製品開発を通じて、世界中のゲーマーに最高のゲーム体験を提供し続けます。

DXRACERの歩み：eスポーツと共に築く未来

2006年の創業以来、DXRACERはeスポーツの成長と軌を一にしながら、業界のパイオニアからエコシステムの共同構築者へと進化を遂げてきました。「ゲーマーのために生まれる」という理念のもと、DXRACERはeスポーツが周縁的な存在から世界的なメインカルチャーへと発展するすべての過程に深く関わってきました。

創業期（2006年～2013年）：業界標準の確立とeスポーツの認知向上

2006年、DXRACERはレーシングチェアの技術をeスポーツ業界に応用し、世界初のプロ仕様ゲーミングチェアを発表。人間工学に基づいた革新的な設計は、プロプレイヤーの新たな標準として受け入れられました。2007年には、WCG（World Cyber Games）と共に国際eスポーツの舞台に登場し、第一世代のeスポーツプレイヤーたちの活躍を支援しました。

爆発期（2014年～2019年）：プロフェッショナリズムを基盤に、エコシステムの繁栄を牽引

2017年には、League of Legends Pro League（LPL）と独占チェアパートナー契約を締結し、EDGチームとのコラボレーションモデルを展開。LPLの成長とともに、DXRACERも飛躍的な発展を遂げました。WCG、LPL、LCKなど、100を超える国際・国内大会へのスポンサー提供を通じて、EDGやTYLOOといった著名チームに最適化された機材を提供し、選手のパフォーマンスをサポートしました。

イノベーション期（2020年～現在）：技術革新による進化と未来の担い手の育成

2020年、DXRACERは通気性と快適性に優れたAirゲーミングメッシュチェアを開発し、ユーザー体験に革命をもたらしました。さらに2024年には、換気・暖房・マッサージ機能を搭載したスマート電動ゲーミングチェア「Martian」シリーズを発表し、ゲーミングチェアの未来を提示。2025年には、世界初の国際大会対応電動ゲーミングチェアをリリースし、トッププレイヤーのニーズに応えました。また、Yu Qilin選手が率いる「Genius Boys」トレーニングキャンプと提携し、プロ仕様チェアと電動昇降デスクを若手選手に提供。草の根レベルからトッププロまで一貫したサポートを行い、次世代eスポーツプレイヤーの育成にも力を注いでいます。

DXRACERは今後も、イノベーションと情熱をもってeスポーツの未来を形づくり、世界中のゲーマーに向けて最先端の製品と体験を提供し続けます。