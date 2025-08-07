¡Ú¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÛÅìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ÖPlay everything～¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¢¥½¥Ó¤Ë ¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´á¶ñ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¢OEMÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅçÍ¦É×)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë(R)︎¡×¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡Ö¥æ¥Ó¥¹¥é(R)︎¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ´´³ÐÀÃ(R)︎¥·¥êー¥º¤ÎÄó¶¡¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤Î»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÌÜÅª¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë(R)︎¡×¤ä¡Ö¥æ¥Ó¥¹¥é(R)︎¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ´´³ÐÀÃ(R)︎¥·¥êー¥º¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¡¢ÂåÉ½¤Î¹âÅç¤¬Ä¾ÀÜÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¡¢¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤«¤é¥Áー¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÎ´´³ÐÀÃ(R)︎¥·¥êー¥º¤ÎÄó¶¡: Áª¼ê¤Î²ø²æÍ½ËÉ¤È¿´¿È¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤Î»ØÆ³: Äê´üÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÎ´´³ÐÀÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢Áö¤ëºÝ¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¥¹¥¿¥ß¥Ê¸þ¾å¡¢¡ÖÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤ÎÇØ·Ê
7·î¤ËÊÀ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿ Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡µÈÂ¼ ¾¢´ÆÆÄ
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëÅìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎµÈÂ¼ ¾¢´ÆÆÄ¤ÈÀÐºê ÃÒÂç¥³ー¥Á¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤È¥á¥½¥Ã¥É¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼«¤é¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¤ËÊÀ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¤¿µÈÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë(R)︎¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ´´³ÐÀÃ(R)︎¥·¥êー¥º¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ëµ¯¤³¤ëÊÑ²½¤ò¿¼¤¯¼Â´¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬Áª¼ê¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ÆÆÄ¤ÎÇ®°Õ¤È¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¿¿Ùõ¤ËÁÛ¤¦»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¤¿ÊÀ¼ÒÂåÉ½¤Î¹âÅç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌóÂ«¡£¤³¤³¤Ë¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÅìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¡¢Áê¸ß¤Î¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ØÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼Â»Ü
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ØÆ³¤ÎÍÍ»Ò
ÂÎ´´³ÐÀÃ(R)︎¥á¥½¥Ã¥É¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¡¢È¢º¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò²ÃÂ®
ÂåÉ½¤Î¹âÅç¤Ï¡¢8/5(²Ð)¡¢Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬µòÅÀ¤ËÉë¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡ÖÂÎ´´³ÐÀÃ(R)︎¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äÂÎ´´¤ò°Õ¼±¤¹¤ë´¶³Ð¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤òµ¡¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎÂÎ´´³ÐÀÃ(R)︎¥·¥êー¥º¤òÎý½¬¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£
¤Þ¤¿¡¢Îý½¬»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë¤ä¥æ¥Ó¥¹¥é¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤âÁáÂ®¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤È²ø²æ¤ÎÍ½ËÉ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
º¸¤«¤éÅìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯ ÀÐºê¥³ー¥Á¡¢µÈÂ¼´ÆÆÄ¡¢¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÅç
¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÅç Í¦É×¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾åÉô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³§ÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤ê2¥ö·îÈ¾¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÁ´¤¯µÕ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ëÊý¡¹¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯ µÈÂ¼ ¾¢ ´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»È¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Î¸þ¾å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê2¥ö·îÈ¾¤ÈÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÆü¾ï¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯ Áª¼ê¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂÎ´´¤¬»È¤¨¤ë´¶³Ð¤äÂÎ¤¬³Ú¤ËÆ°¤«¤»¤ë´¶³Ð¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤¬Â¿¤¤Áª¼ê¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬²¼¼ê¤ÊÁª¼ê¤Û¤É¡¢ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢¨ÂÎ´´³ÐÀÃ(R) (¤¿¤¤¤«¤ó¤«¤¯¤»¤¤)¤È¤Ï
³µÍ×: ¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖÂÎ´´³ÐÀÃ(R)¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ´´¤¬¡ÖÌµ¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂÎ´´¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìî»³¤Ê¤É¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤Ë°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ: ¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë¤ä¥æ¥Ó¥¹¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ø¤ÎÅ¬±þÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡Ê¿¼Éô¶Ú·²¡Ë¤¬¾¡¼ê¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¡£ÀÎ¤Î¿Í¤¬Ìî»³¤òÊâ¤¯Ãæ¤Ç¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Ìî»³¤äÍÍ¡¹¤Ê³°Í·¤Ó¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¡Ö¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢¥«¥é¥À¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¡¢¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»Ò¤É¤â¤ä¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤¬ºÆ¤Ó°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤ò»Ø¤¹¡£
Äó¶¡²ÁÃÍ: ¥é¥¯¤Ë³Ú¤·¤¯ÂÎ¤¬Æ°¤«¤»¤ë¤³¤È¡£¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¡£ÂÎ´´¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Î¼´¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
1. ¥¹¥é¥Ã¥¯¥ìー¥ë (SLACK RAIL(R))¡¡https://gililita-shop.jp/pages/slackrail-lp
³µÍ×: ¥¸¥ê¥ê¥¿¤Î´ð´´¾¦ÉÊ¡£ÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤ò»ý¤Ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦Í·¤Ó¥Äー¥ë¡£¼¼Æâ³°Ìä¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢Ê£¿ôÏ¢·ë¤â²ÄÇ½¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È: ¸½Âå¤ÎÊ¿Ã³¤ÊÀ¸³è¤Ç¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÂÎ¢¤«¤é¤Î»É·ã¤ä¡¢¿ÈÂÎËÜÍè¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡ÖÂÎ´´³ÐÀÃ(R)¡×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¡£
ÆÃÄ¹: ½ÀÆð¤Ç°ÂÁ´¤ÊÁÇºà¡¢·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤ÓÍÆ°×¡¢¿åÀö¤¤²ÄÇ½¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ÍÑÅÓÀ¡£
Äó¶¡²ÁÃÍ: Í·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤äÂÎ´´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¿ÈÂÎ³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
2.¥æ¥Ó¥¹¥é (Ubisla(R))¡¡https://slackrail.jp/slack-rail/ubisla/
³µÍ×: Â¤Î»Ø¤Î´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¸½ÂåÈÇ¤Î²¼ÂÌÉ¡½ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È: Â»Ø¤Î´¶³Ð¤ò»É·ã¤·¡¢ÂÎ´´¤Ø¤Î¼«Á³¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤òÂ¥¤¹¡ÖÂÎ´´³ÐÀÃ(R)¡×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¡£
ÆÃÄ¹: È¯Ë¢¥´¥àÁÇºà¤Ë¤è¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡¢·ÚÎÌ¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¢Æü¾ï»È¤¤²ÄÇ½¡£ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡£
Äó¶¡²ÁÃÍ: Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼ê·Ú¤ËÂ»Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
3¡¥¥¹¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É (SLACK BAND)¡¡https://slackrail.jp/slack-rail/sbw/
³µÍ×: ¿ÈÂÎ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È: ÂÎ´´³ÐÀÃ(R)¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÈÂÎ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
ÆÃÄ¹: ¿ÈÂÎ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁÇºà¤ÈÀß·×¡¢³èÆ°¤òË¸¤²¤Ê¤¤ÃåÍÑ´¶¡£
Äó¶¡²ÁÃÍ: Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ä±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¼´¤ò°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
´ë¶ÈÍýÇ°
¥¸¥ê¥ê¥¿¤Î°ÕÌ£ (Giliita)
Í³Íè: ²ñ¼ÒÌ¾¡Ö¥¸¥ê¥ê¥¿¡×¤Ï¡¢Ê©¶µÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«ÍøÍøÂ¾¡Ê¤¸¤ê¤ê¤¿¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¡£
ÍýÇ°: ¡Ö¥â¥Á¥Ä¥â¥¿¥ì¥Ä¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤ÎÀº¿À¤òÉ½¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ä¼Ò²ñ¤ÎÍø±×¡ÊÍøÂ¾¡Ë¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´: ÀÖ¤¤±ê¤Èº²¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¡Ö¥¸¥ê¥ê¥¿¡×¤òÉ®Ê¸»ú¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Æü¤Î´Ý¤Ë¤â¸«Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò»ëÌî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÑÀª¤òÉ½¸½¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡§¥¸¥ê¥ê¥¿³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¹âÅçÍ¦É×
½êºßÃÏ¡§¢©115-0045 ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©1-33-7
ÀßÎ©¡§2017Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§100Ëü±ß
URL¡§https://gililita.co.jp/
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
1.´á¶ñ¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤ª¤è¤Ó»¨²ß¤Î´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½Â¤ÈÎÇä
2.OEM¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤
3.ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¼ç¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¢±¿±Ä