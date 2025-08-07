「ソースを変えると　食事が変わる。」老舗プレミアム調味料メーカーが毎日の食卓に新提案

高橋ソース株式会社

日本初の１００％オーガニック素材使用の有機ソース、有機トマトケチャップなどを手掛けてきた高橋ソース株式会社（本社：埼玉県本庄市、代表取締役 高橋 亮人）は、発売から40年を迎える「カントリーハーヴェスト」を「カントリーハーヴェスト プレミアムソース」としてリニューアル発売し、様々なメディアを通じて、ソースを変えるだけで、身近な素材で作る日々の食事が豊かになることを提案いたします。「カントリーハーヴェスト」は、最高の原材料を探して生産地まで足を運び、一切の妥協なくおいしさを追求して開発されたソース。この製品は首都圏内の主要スーパーマーケットや通販サイトなどで購入可能です。

お米を選ぶようにソースを選ぶ。それだけで、日常の食卓が豊かになる。「カントリーハーヴェスト プレミアムソース」は、そんな思いで作られたソースです。

カントリーハーヴェストの特徴を一言で表せば、「一滴に、千の香りと百の味わい」。

次々とあふれる香りに、うっとりと溺れる。広がり深まる多彩な味わいに、驚く。それがカントリーハーヴェストのおいしさ。特別栽培の完熟りんご、有機トマトや特別栽培の野菜、喜界島の粗糖、柔らかな酸味の葡萄酢など選び抜いた食材を惜しみなく使い、一滴一滴に豊かな香味を閉じ込めました。いわゆる「ソースの香り・ソースの味」という言葉では表現しきれないおいしさが、お料理の幅を広げます。

味の決め手である特別栽培の完熟りんご農園

３つの味のバラエティがあり、それぞれに２つのサイズがあります。

【 とんかつソース 180ml・300ml 】

加水せずに凝縮したフルーティーな甘みととろけた果実や野菜の自然なとろみ、お肉のうまみを引き出すスパイスの配合がとんかつを包み込みます。揚げ物のおいしさを生かしながら、後味をさっぱりさせるやさいし酸味が特徴です。

【 中濃ソース 180ml・300ml 】

心地よいスパイシーさとやさしい酸味、加水せずに凝縮した素材由来の甘みのバランスが奥深いコクを醸し出します。お料理にかけるだけでなく、さまざまな食材や調味料との新しい組み合わせなどアイデアが広がるソースです。

【 ウスターソース 180ml・300ml 】

さわやかな辛みを効かせたスパイスの配合で仕上げたウスターソースのおすすめは魚介のフライ。さらりとしたテクスチャーが衣に染み込み、素材の味を引き立てます。立ちのぼる香りが食欲をそそる炒め物、煮込み料理の隠し味にもどうぞ。

販売店

首都圏を中心とした主要スーパーマーケット、代表的な通販サイト

発売日

2025年 9月 1日

地上波テレビ、著名Youtuberのチャネルを通じて、認知度を高める他、国内最大級のメニューサイトで食べログ百名店のシェフによる「カントリーハーヴェスト プレミアムソース」を使った日常使いのメニューをご提案いたします。

高橋ソースについて

高橋ソース株式会社は、戦後の洋食文化の花開く昭和二十一年に、埼玉県本庄市に起業した創業七十九年のソースとトマトケチャップを中心とした液体調味料メーカーです。我が社の一番の誇れるところは、「安心・安全」に全力を傾けているところです。昭和四十年代より食品添加物を使用しないソースの開発に着手、有機野菜を使用し食品添加物不使用のソース、現在の「カントリーハーヴェスト プレミアムソース」を発売いたしました。また、日本初の１００％オーガニック素材使用の有機ソース、有機トマトケチャップ、有機調味料群を発売するなど、常に安心な食品づくりに努めております。

商号 ： 高橋ソース株式会社

代表者 ： 代表取締役 高橋 亮人

所在地 ： 〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂604-7

設立 ： 1946年（昭和21年）６月

事業内容 ： ソース類、トマト加工品、たれ類の製造・販売

TEL ： 0495-24-1641

FAX ： 0495-22-2034

URL ： http://www.takahashisauce.com

連絡先 ： 高橋ソース株式会社 経営サポート部 マーケティンググループ 川村

TEL 0495‐24‐1641 ／ FAX 0495‐22‐2034