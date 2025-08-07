【期間限定】『現実的なDX』の進め方を学ぶ！中小製造業様のための特別イベント「ものづくり DX CAMP」開催！

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2025年8月9日（土）から8月23日（土）までの期間限定で、夏休み特別イベント「ものづくり DX CAMP」を開催いたします。

中小製造業様において、専門人材不足やノウハウ・情報不足などの課題が「DX推進の障壁」となっています。

本イベントでは、テクノアが中小製造業様のDX化を伴走型支援する中で蓄積したノウハウを基に、DAY.1からDAY.5として、段階的に学ぶ『現実的なDX』の進め方をお届けします。

夏休み期間を活用したスキルアップの機会として、中小製造業様の学びと成長をサポートします。



■「ものづくり DX CAMP」について

URL：https://www.techs-s.com/media/show/316

開催期間：2025年8月9日（土）～ 2025年8月23日（土）

公開方法：テクノア公式ウェブサイト内にて無料公開

※参加費、お申し込みは不要で、どなたでもご覧いただけます。

■主なコンテンツ

【ウォーミングアップ】成果につながるDX推進の4つのフェーズとは？

DX推進のポイントとなる4つのフェーズと「ものづくり DX CAMP」の目的について解説します。

【DAY.1】DX簡易診断で「現状把握」から始めよう

「何から始めればいいかわからない」という担当者向けに、DX推進の第一歩である「現状把握」が5分でできるDX簡易診断を準備しました。

【DAY.2】フェーズ1：DXの土台作り～ビジョン策定と課題の明確化～

「ビジョンの策定・DXの目的と経営課題の明確・現状の可視化」という3つの視点から、中小製造業が着実にDX化するためのポイントを解説します。

【DAY.3】フェーズ2：「デジタイゼーション」とは？～アナログからの脱却～

業務や事業の根本的な変革のスタート地点として、どこから手をつければよいか悩む企業の皆さまに向け、実践的な第一歩をご提案します。

【DAY.4】フェーズ3：業務改革の鍵を握る「デジタライゼーション」

デジタル化したデータを活用し、業務プロセス全体の効率化と最適化を目指します。

【DAY.5】フェーズ4：未来を見据えた中小製造業のDX戦略

デジタルを活用して“新しい価値”を生み出し、事業そのものを進化させるために、DXの最終到達点であるビジネスモデルの変革に踏み込みます。

【特別編】IT人材不足でも大丈夫！中小製造業の『現実的なDX』推進術

DX推進の壁と乗り越えるための工夫について触れ、自社の力で進める『現実的なDX』の道筋を解説します。

■本イベントで学べること

・自社のDX推進レベルの客観的把握と課題の明確化

・IT人材不足を補う現実的なDX推進手法

・中長期的なDX戦略の策定方法

・『現実的DX』の進め方

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名 (2025年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



