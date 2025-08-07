『メテオアリーナ・スターズ』に新キャラクター“イザベラ”参戦！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：家次 栄一、以下「でらゲー」）は、スマートフォン向けハイスピードレイドアクション『メテオアリーナ・スターズ』（以下『メテスタ』）において、新キャラクター「イザベラ」の追加を含むアップデートを実施いたしました。併せて、ログインボーナスキャンペーンや期間限定カケラセール、A級クエストの開放をお知らせいたします。

【イザベラ】（ダーク／★4）

メイン攻撃で毒を蓄積しながら、サブ攻撃のマシンガンとミサイル乱射で敵を掃討する戦闘メイド。必殺の「メテオ」は敵の〈気絶〉ゲージを蓄積し、友情メテオ発動時には即座にギア経験値を獲得できるため、攻守両面で味方を支援できる。

【キャラクタープロフィール】

民間軍事会社に所属する、武装メイド集団のエース。依頼人を厳しく見定め、仕えるに値する人物ではないと判断した場合は、王侯貴族であろうとも、絶対に引き受けない。

家事、武芸ともにオールマイティーにこなし、主人の命令はどんな無茶ぶりでも必ず叶えてみせる。ロングのメイド服と束ねた髪に、数え切れないほどの武器を隠し持っている。

ご主人様の敵を跡形もなく殲滅する「お掃除」が大好き。

■ログインボーナスキャンペーン

イザベラ参戦を記念し、ゲーム内にて「イザベラ参戦！ログインボーナス」キャンペーンを開催。期間中、ログインするだけでイザベラの強化に使える「イザベラのカケラ」を獲得できます。

さらに 8月21日（木）10:59 まで、イザベラ、エンセナーダ、プルートのカケラをお得に購入できる期間限定セールも実施。いち早くキャラクターを解放・強化したい方はお見逃しなく

■A級クエスト追加

今回のアップデートで、クエストの最高難易度として[A級]が新登場しました。[A級]の登場で、従来は「緊急討伐」でしか入手できなかった上位素材を「調査任務」でも獲得可能になります。キャラクターのLv上限解放や装備の強化が、よりスムーズに行えるようになりましたので、ぜひともご挑戦ください。

【ゲーム概要】

▷タイトル：『メテオアリーナ・スターズ』

▷ジャンル：ハイスピードレイドアクション

▷対応プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android OS）

▷価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

▷配信日：2025年6月25日(水)

『メテオアリーナ・スターズ』公式サイト URL：https://meteor-arena.jp

『メテオアリーナ・スターズ』ストアページ URL：https://app.adjust.com/1e63uy7r_1eq98qsz

『メテオアリーナ・スターズ』公式X URL： https://x.com/meteor_arena

『メテオアリーナ・スターズ』Youtubeチャンネル URL：https://www.youtube.com/@MeteorArena

(C)でらゲー・テレビ朝日・ファンクルー

【会社概要】

▷会社名 ：株式会社でらゲー

▷本社所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目６－３ 渋谷363清水ビル 9F

▷代表者 ：代表取締役 家次 栄一

▷事業内容 ：ゲームの企画・開発・運営