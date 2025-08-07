『HANKYU こどもカレッジ』に福助が協力

福助株式会社

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、阪急阪神百貨店が主催する『HANKYU こどもカレッジ』に協力し、2025年8月3日(日)に阪急メンズ大阪にて開催された当該イベントにおいて「靴下デザイナー」のお仕事体験を実施しました。

思い思いのデザインを楽しむ様子

『HANKYU こどもカレッジ』は、“楽しく遊んで、学んで、体験する”がコンセプトの子ども向け体験型イベントです。次世代を担う地域のこどもたちの健やかな成長を応援し、2019年より実施されており、当社の参加は昨年に引き続き2度目となります。

当社は、小学校低学年のお子さま向けに「靴下デザイナー」のお仕事体験を実施しました。無地の靴下に、福助オリジナルデザインの布用スタンプやペンを用いて自由にデザインし、さらに、当社直営店で使用している布製のギフト袋に入れてギフトラッピングを体験、ご自身がデザインした靴下を大切な人にプレゼントできるという内容で、6名のお子さまに参加いただきました。このお仕事体験を通し、将来を考えるきっかけづくりになればと思っております。

完成した世界で一足のオリジナル靴下

当社は、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するべく、今後も商品やサービスを通して皆さまに『福』をお届けしてまいります。

【 概要 】

名称 ：HANKYU こどもカレッジ

開催日時 ：2025年8月3日(日) ※当社の参加日

時間 ：11:00～12:00／13:00～14:00／14:30～15:30／16:00～17:00

場所 ：阪急メンズ大阪 地下1階 紳士肌着・靴下売場

参加人数 ：6名