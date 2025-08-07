【無料セミナー】2025年情報教育対応教員研修 全国セミナー 9月27日開催のお知らせ
株式会社JMC（本社：東京都港区、代表取締役社長：松田憲明）は、創立50周年を迎えるにあたり、一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）主催の「2025年情報教育対応教員研修 全国セミナー」に協賛いたします。
本セミナーでは、「未来の教育」をテーマに、次世代の学び、生成AI、教育現場の働き方改革など、教育における重要な課題について、専門家や実践者が多角的に議論を交わします。
「2025年情報教育対応教員研修 全国セミナー」開催概要
テーマ ：子供たちの未来へつなげる、教育の羅針盤
～次世代の学び・生成AI・働き方改革、次の50年を考える～
日 時 ：2025年9月27日（土）13:00～16:45（開場12:00）
対 象 ：教育に興味のあるすべての方（教員、自治体、教育関係者、企業、保護者、学生など）
会 場 ：新都市ホール（そごう横浜店9階）
主 催 ：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
共 催 ：日本教育工学協会（JAET）
後 援 ：文部科学省、総務省、経済産業省、デジタル庁（予定）
協 賛 ：株式会社JMC
参加費 ：無料（事前申込制）
登壇者（予定）：
■ 次世代の学びとは
・山西 潤一 氏（JAPET&CEC 会長）
教育現場のいま
・阿部 千鶴 氏（横浜市立荏田南小学校 校長）
■ 生成AIの活用がもたらす教育現場の変化と、新しい学びの形（トークセッション）
・安藤 昇 氏（青山学院大学・青山学院中等部 講師）
・鈴木 秀樹 氏（東京学芸大学附属小金井小学校 教諭）
■ 働き方改革・生き方改革（パネルディスカッション）
・有沢 正人 氏（いすゞ自動車株式会社 常務執行役員）
・松本 敏生 氏（横須賀市 市長特命参与（構造改革担当部長））
・島崎 直人 氏（神奈川県教職員組合 執行委員長）
※登壇者・プログラムは変更となる場合がございます。
※本セミナーはオンラインでの配信はございません。
申し込み方法
以下のURLよりお申し込みいただけます。
▶ https://kyouiku0927.peatix.com/
セミナーの詳細についても、上記ページにて随時更新予定です。
教育の未来をともに考える貴重な機会として、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
会社概要
・社名：株式会社JMC
・本社：東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア
・代表取締役社長 松田 憲明
・コーポレートサイト：
https://www.jmc-edu.co.jp/
・学校情報セキュリティお役立ちWeb：ISEN「今日もワンステップ！」
https://school-security.jp/
・事業内容：
学校教育市場における各教育機関に対する教育のIT化推進事業
製品・サービスの開発・販売事業
先生のお悩みを解決する Google Workspace for Education のアドオンツール「RESOLTE（リゾルテ）」
学校と家庭をつなぐデジタル連絡帳「ほっとのーと」
教育専用クラウド「and.T(R)（アンドティ）」
協働型情報セキュリティ校内研修支援ソフト「リスク脳(R)トレーニング」
学校情報セキュリティ支援ツール「Hardlockey(R)（ハードロッキー）」
お問い合わせ先
株式会社JMC 広報窓口
TEL：03-5733-3001
e-mail：pr@jmc-edu.co.jp