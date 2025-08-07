【無料セミナー】2025年情報教育対応教員研修 全国セミナー 9月27日開催のお知らせ

株式会社JMC

株式会社JMC（本社：東京都港区、代表取締役社長：松田憲明）は、創立50周年を迎えるにあたり、一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）主催の「2025年情報教育対応教員研修 全国セミナー」に協賛いたします。


本セミナーでは、「未来の教育」をテーマに、次世代の学び、生成AI、教育現場の働き方改革など、教育における重要な課題について、専門家や実践者が多角的に議論を交わします。






「2025年情報教育対応教員研修 全国セミナー」開催概要

テーマ　：子供たちの未来へつなげる、教育の羅針盤


～次世代の学び・生成AI・働き方改革、次の50年を考える～


日　時　：2025年9月27日（土）13:00～16:45（開場12:00）


対　象　：教育に興味のあるすべての方（教員、自治体、教育関係者、企業、保護者、学生など）


会　場　：新都市ホール（そごう横浜店9階）


主　催　：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）


共　催　：日本教育工学協会（JAET）


後　援　：文部科学省、総務省、経済産業省、デジタル庁（予定）


協　賛　：株式会社JMC


参加費　：無料（事前申込制）


登壇者（予定）：



■ 次世代の学びとは


・山西 潤一 氏（JAPET&CEC 会長）


教育現場のいま


・阿部 千鶴 氏（横浜市立荏田南小学校 校長）



■ 生成AIの活用がもたらす教育現場の変化と、新しい学びの形（トークセッション）


・安藤 昇 氏（青山学院大学・青山学院中等部 講師）


・鈴木 秀樹 氏（東京学芸大学附属小金井小学校 教諭）



■ 働き方改革・生き方改革（パネルディスカッション）


・有沢 正人 氏（いすゞ自動車株式会社 常務執行役員）


・松本 敏生 氏（横須賀市 市長特命参与（構造改革担当部長））


・島崎 直人 氏（神奈川県教職員組合 執行委員長）


※登壇者・プログラムは変更となる場合がございます。


※本セミナーはオンラインでの配信はございません。



申し込み方法

以下のURLよりお申し込みいただけます。


▶ https://kyouiku0927.peatix.com/


セミナーの詳細についても、上記ページにて随時更新予定です。


教育の未来をともに考える貴重な機会として、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。



会社概要

・社名：株式会社JMC


・本社：東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア


・代表取締役社長　松田 憲明


・コーポレートサイト：


https://www.jmc-edu.co.jp/


・学校情報セキュリティお役立ちWeb：ISEN「今日もワンステップ！」


https://school-security.jp/


・事業内容：


　学校教育市場における各教育機関に対する教育のIT化推進事業


　製品・サービスの開発・販売事業


　　先生のお悩みを解決する Google Workspace for Education のアドオンツール「RESOLTE（リゾルテ）」


　　学校と家庭をつなぐデジタル連絡帳「ほっとのーと」　　


　　教育専用クラウド「and.T(R)（アンドティ）」


　　協働型情報セキュリティ校内研修支援ソフト「リスク脳(R)トレーニング」


　　学校情報セキュリティ支援ツール「Hardlockey(R)（ハードロッキー）」



お問い合わせ先

　株式会社JMC　広報窓口


　TEL：03-5733-3001


　e-mail：pr@jmc-edu.co.jp