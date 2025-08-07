さくらホームグループが一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX）の初代アンバサダーに認定

さくらホームグループ株式会社JDXアンバサダー紹介の様子（日本DX大賞2025 サミット＆アワードにて）

さくらホームグループ株式会社（本社：石川県金沢市、代表：地渡政彦 以下「当社」）のDX事業責任者が、一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（以下「JDX」）より「JDXアンバサダー」に認定されましたのでお知らせいたします。

当社はこれまで、kintoneをはじめとするノーコードやクラウドツールを活用し、全国の中小企業に対する業務改善支援を展開してまいりました。導入支援やセミナー登壇、事例発信などを通じたDX推進にも積極的に取り組んでおります。特に、自社の成功実績に基づいた実践的な支援スタイルと、継続的な発信力・波及力は高い評価を受けております。

これらの取り組みがJDXの掲げる理念と合致し、地域企業に寄り添うDXの推進役としての期待を受け、このたび「JDXアンバサダー」としての認定に至りました。

JDXアンバサダー認定の背景

当社は創業当初より、「ITを用いた生産性の高い組織づくり」を企業経営の根幹に据え、業務の標準化・自動化・可視化を推進してまいりました。属人化排除や人材活用の効率化で高い成果を上げており、現在はその知見を活かし、全国の中小企業や医療・福祉・建設・教育機関などへのDX・IT導入支援を行っています。

これまでに以下のような表彰歴も有しています。

・全国中小企業クラウド実践大賞2022「総務省 北陸総合通信局長賞」受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000111666.html)

・全国クラウド実践大賞2023 支援部門「審査員特別賞」 受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000111666.html)

・第1回 日本ノーコード大賞 支援部門「優秀賞」受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000111666.html)

特にクラウド実践大賞では、「RPAを活用したデジタル上司」や不動産・建築会社に対するクラウド支援・啓蒙活動が注目を集めました。

こうした現場に根ざした具体的な取り組みが評価され、今回のJDXアンバサダー認定に至りました。

今後は、企業や自治体との連携をさらに強化し、石川県発の「地域DX」をさらに推進してまいります。

アンバサダー就任挨拶の様子JDXアンバサダー紹介 :https://jdx-ambassador.jdxa.org/ambassadors/akiho-kouzuma/

「一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX）」および

「JDXアンバサダー制度」概要

JDXは2010年に発足し、デジタル技術を活用した組織変革や新たな事業の創出を推進する団体です。人材の育成、地方創生、政策提言などを通じ、DXの普及と発展に取り組んでいます。また、総務省共催の「日本DX大賞」や「全国クラウド実践大賞」等、優れた取り組みの表彰や発信も行っています。

その活動の一環として運営される「JDXアンバサダー制度」は、JDX主催アワードの受賞者の中から、DXの先駆者を公式認定するものです。選ばれたアンバサダーは、自治体・企業・地域をつなぎ、DXの普及とレベル向上、新たな価値創造や持続可能な社会づくりを牽引します。

JDX詳細 :https://jdxa.org/JDXアンバサダー詳細 :https://jdx-ambassador.jdxa.org/

さくらホームグループのDX支援

さくらホームグループでは、申請・報告・分析など多岐にわたる社内業務をノーコードで内製化し、情報共有の高速化・意思決定の質向上といった、実効性のあるDXの定着を全社的に進めています。

これらの自社実践で培った知見をもとに、中小企業向けのDX支援やITツール導入コンサルティングを展開。サイボウズパートナーとしても活動しており、kintoneの導入支援と業務改善に定評があります。

業務整理からツール選定、定着支援、さらにはノーコード開発まで一貫して伴走する、現場に寄り添う実行支援型スタイルで全国から高い評価を得ています。

DX支援詳細 :https://bs.sakura-home.group/

また、これらの実績を活かして独自に開発した製品が、セミオーダー型のkintoneアプリパック「キンパク」です。

キンパクは、業務用途別にあらかじめアプリを整備したセミオーダー型のパッケージで、従来のノーコード開発と比べ短期間かつ低コストで導入できる点が特徴です。業種・業界を問わず導入でき、導入後は自社で改善できる構成となっており、定着や運用のしやすさからも高い評価をいただいております。

「現場で使えるDX」「やりきれるIT活用」の実現を目指し、石川県を起点に、全国の中小企業支援に取り組んでおります。

キンパク詳細 :https://bs.sakura-home.group/products/kintone/app-pack/

さくらホームグループ概要

北陸3県に根差した、創業30年の不動産・建築会社です。

創業当初からITを使い、生産性の高い組織づくりを進めてまいりました。

＜2023年度-2024年度実績＞

・社員1人当たりの売上1億円

・不動産売買件数 北陸トップクラス

・年間住宅着工棟数 石川県10年連続No.1

・全国クラウド実践大賞 2023 支援部門 審査員特別賞

・CYBOZU AWARD 2023（サイボウズ・アワード2023）エリア賞

・第1回日本ノーコード大賞 優秀賞

自社で活用し成長してきた実践ノウハウをもとに、新規事業として同じような課題を持つ企業へDXを支援しています。

一貫した業務管理を可能にする基盤構築から、 各種クラウドツールの連携まで社内を横断した生産性向上を得意とし、 特にノーコードを活用した業務改善はお客様から高い評価をいただいています。

下記のような課題を持つ企業にお勧めです。

・部門や店舗ごとに情報が分断されており、伝達ミスや連絡遅れが多い

・経営情報を紙やエクセルで管理しており、記載漏れや計算ミスが多い

・資料作成や事務作業に時間がかかっており、本業に集中する時間が少ない

HPはこちら :https://bs.sakura-home.group/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes_202411&utm_campaign=prtimes&utm_id=prtimes