発表！赤ちゃん（0歳～2歳）と猛暑の夏のおでかけであるとうれしい設備ランキング2025／いこーよファミリーラボ夏のおでかけ調査１.

国内最大級の子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都港区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「0歳～2歳の赤ちゃんとの夏のおでかけ(https://iko-yo.net/articles/17795)」の調査・分析を行いました。

＜トピックス＞

▶夏のおでかけにあるとうれしい設備1位「おむつ替えスペース・おむつ交換台」春の調査と1位は変わらず

▶3位以降に猛暑の夏らしい切実な回答

▶3位「暑さを避けられる場所」

▶4位「子供が食べられるものを販売」5位「きれいで広いトイレ」

▶まとめ

（本リリースは「発表！赤ちゃんと夏のおでかけ人気スポット＆設備ランキング(https://iko-yo.net/articles/17795)」を一部抜粋して作成しています。全文はこちら(https://iko-yo.net/articles/17795)）

赤ちゃんとの夏のおでかけであるとうれしい設備ランキング2025

いこーよモニターアンケート2025年6月調査より（いこーよファミリーラボ）

赤ちゃんとの夏のおでかけの際、「これがあるとうれしい・ないと困る」という設備（授乳室など）を聞いた調査では、1位が「おむつ替えスペース・おむつ交換台」となりました。1位は、2024年の春に実施したアンケート（春のおでかけアンケート）と同じ結果です。

参考：赤ちゃんと春のおでかけアンケート(https://iko-yo.net/articles/9206)

今回の夏のおでかけアンケートでは、3位に昨今の猛暑の影響もうかがえる「（夏の）暑さを避けられる場所」が入り、4位の「子供が食べられるものを購入しやすい場所」については、「赤ちゃんのために、いつでも水分や食べ物を買える環境があると安心」という声が多く寄せられました。

また5位の、「きれいで広いトイレ」については、「汗をかいたり汚れたりしたときに、子どもをその場で着替えさせやすい」という理由が目立っています。

1位「おむつ替えスペース・おむつ交換台」のフリー回答

・おむつを替えられないと、長時間おでかけできない

・ずっと遊ぶには限界があるので、おむつ替えスペース・おむつ交換台があると1日中楽しめました。(昼食時間以外は)

2位「授乳室・授乳スペース」のフリー回答

・夏の暑い日だとケープを被せると暑がって母乳を飲んでくれなかったので、授乳室がないと困りました。

3位「暑さを避けられる場所」のフリー回答

・涼しい休憩場所があるかどうかも調べる、赤ちゃん連れてなので熱中症も心配だし最近の暑さは地獄なので避難できる場所があれば良いなと思って調べていた

4位「子供が食べられるものを販売」のフリー回答

・日陰や給水できるようなコンビニ 帰宅後体調を崩さないように休みながら行きたいから

なぜ、赤ちゃんとのおでかけにこの設備があるとうれしいのか？ についてのママパパのフリー回答は調査詳細をご覧ください。

参照：発表！赤ちゃんと夏のおでかけ人気スポット＆設備ランキング(https://iko-yo.net/articles/17795)

猛暑の夏！ 赤ちゃんとのおでかけに細心の注意を払う子育て世帯

先行調査でも猛暑の影響で夏休みのおでかけ先を例年から変更するファミリーは7割を超えています。

参考：猛暑で7割が外出先変更！ 熱中症グッズランキング1位を発表(https://iko-yo.net/articles/17731)

赤ちゃんとのおでかけでは特に細心の注意を払っておでかけを計画する子育て世帯の様子がうかがえ、「暑さ対策」「水分や食べ物の確保ができる」「着替えの場所」があるといった点を確認することで、安心して赤ちゃんとの夏のおでかけがしやすいと感じていることがわかります。

次リリース、いこーよファミリーラボ夏のおでかけ調査２.ではおでかけスポットランキングを紹介！ 併せてごらんください

赤ちゃんと夏のおでかけは、設備面では、おむつ替えスペースや授乳室といった基本設備に加え、暑さ対策や飲食物の入手のしやすさ、着替えのしやすさといった“現場での安心感”も重視されています。

次の調査リリース、いこーよファミリーラボ夏のおでかけ調査２.では、赤ちゃんとの夏のおでかけスポットランキングを紹介いたします。

いこーよファミリーラボ夏のおでかけ調査２.

発表！赤ちゃん（0歳～2歳）と猛暑の「夏におでかけしてよかったスポットランキング」2025(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000572.000026954.html)

こちらも併せて記事作成や番組作り、企画にお役立てください。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年6月

サンプル数：310

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/17795）を記載ください。

■「いこーよ」とは？

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)

■「いこーよファミリーラボ」とは？

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

