『アズールレーン』より、鉄血所属の軽空母「ヤーデ」がフィギュアで登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

『アズールレーン』より、鉄血所属の軽空母「ヤーデ」がフィギュアで登場。

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「エレガント」より、『アズールレーン ヤーデ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。



●アズールレーン ヤーデ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-188685&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■アズールレーン ヤーデ 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：17,600円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：エレガント


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約251mm(台座含む)


【素材】ABS/PVC



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・差し替え顔パーツ(2種類)


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



原型師・彩色：エレガント



≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

























Yostarが贈る大人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』より、鉄血所属の軽空母「ヤーデ」が1/7スケールフィギュアとなって登場！


キャラクターデザイン担当のfreng氏がSNSに掲載したイラストを元に立体化しました。


ウィンクしながらピースサインを決めるお茶目なポージングに、スタイルの良さが際立つボディライン、そして鉄血陣営ならではのシックな制服デザインが魅力的に再現されています。


大胆にはだけた胸元やスカートのひらめき、腰のポーチやチェーンなどの小物まで精密に造形されており、細部まで抜かりのない仕上がりとなっています。


さらに、差し替え表情パーツ「通常顔」と「笑顔」も付属しており、指揮官のお好みに合わせて飾ることができます。


「自称いい子」だけどちょっぴりイタズラ好きなヤーデの魅力を、ぜひお手元でご堪能ください！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●アズールレーン ヤーデ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-188685&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.


(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



【店舗情報】


