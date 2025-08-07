AOKIホールディングス・AOKI、初の「ファミリーデー」を合同開催～子どもたちが「働く」を体験、職場への理解と家族の絆を育む機会に～

株式会社AOKI

株式会社AOKIホールディングスおよび株式会社AOKI（本社：神奈川県横浜市、以下「AOKIグループ」）は、2025年8月5日（火）、小学生の子どもを持つ本社勤務従業員とその家族を対象に、初の「ファミリーデー」を合同開催しました。本社およびAOKI横浜港北総本店に40名を招待し、普段見ることのない親の職場を実際に訪れることで、子どもたちが「働く」ことに触れ、会社への理解と家族の絆を深める機会となりました。

■開催の背景

本イベントは、AOKIグループのサステナビリティビジョン「“喜び”のイノベーションで、よりよい未来を」のもと、マテリアリティのひとつである「一人ひとりに働きやすさ・やりがいを」の実現を目的に開催されました。AOKIグループでは従業員エンゲージメントサーベイを定期的に実施しており、働きがいの向上や組織の活性化をめざしてさまざまな施策に取り組んでいます。本イベントもその一環として、社員の家族と会社とのつながりを深め、職場への理解や帰属意識の向上を図るために実施しました。

■開催概要

日時 ：2025年8月5日（火）10:00～12:00

場所 ：AOKIホールディングス・AOKI本社、AOKI横浜港北総本店

参加者 ：小学生の子どもをもつ従業員とその家族 15組40名

プログラム：会社・仕事紹介、オフィス・店舗見学、スタイリスト塗り絵体験、社長あいさつ、社員食堂での昼食

また、フォトブースや、「AOKI縁日」と題したスーパーボールすくいや輪投げといった屋台風アトラクションも行い、会場は子どもたちの笑顔があふれるにぎやかな雰囲気に包まれました。

■イベントの様子

ースタイリスト塗り絵体験

営業教育担当社員から色にまつわる知識などを学んだあと、スーツのイラストに「親に着てほしい色」で塗り絵を行いました。参加者には「子どもスタイリスト認定証」が授与され、子どもたちは真剣に取り組んでいました。

ーオフィス・店舗見学、社員食堂での昼食体験

親が普段使用しているデスクに座ってみたり、店頭の商品を間近で見たりと、職場環境を体験。昼食では特別メニューとして「お子様ランチ」や「甘口カレー」などを提供し、親子や他の参加者との交流を深めました。

■参加者の声と今後の展望について

参加者アンケートでは、「子どもに自分の働く環境を見せられたのが良かった」「会社の人の温かさが子どもにも伝わった」といった声が多く寄せられました。子どもたちからも「また来たい」「パパの会社で働いてみたい」「社長に会えてうれしかった」などの感想があり、会社や仕事への関心が高まるきっかけとなりました。

AOKIグループでは今後もこうした取り組みを通じて、働きがいのある企業文化の醸成に努めてまいります。

■会社概要

株式会社AOKIホールディングス

所在地 ：神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

代表者 ：代表取締役社長 田村 春生

事業内容：グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務

株式会社AOKI

所在地 ：AOKIホールディングスと同様

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 青木 彰宏

事業内容：紳士服・婦人服及び服飾品並びにファッション商品の企画販売

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1068-8a28c39c0cbb184f669265c09ae2901a.pdf