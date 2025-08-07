空前のポーカーブームに挑む、新作AI実況アプリ『実況！トキノホールデム◆ベガス』リリース資料のご案内

株式会社マジックポイント



このたび弊社は、空前のポーカーブームの新たな機軸として、AIとVTuber実況、そしてライブ配信機能を掛け合わせた全く新しいアプリを開発しました。

■ 『実況！トキノホールデム◆ベガス』とは？

『実況！トキノホールデム◆ベガス』は、実況配信とポーカーが融合したスマートフォン向けの新作実況型アプリです。

本作では、すべてのプレイヤーがAI-VTuberとなって登場し、視聴者と共演・対戦しながら、

AIキャラが個性豊かに喋り、表情を変え、まるで配信番組のような“物語”をリアルタイムで生み出します。

視聴者の応援や反応がプレイヤーに影響を与え、時には報酬に還元される仕組みも搭載。

“観られるプレイヤー体験”と“参加する視聴体験”がシームレスに繋がることで、従来のポーカーアプリにはない**「熱狂の共演型ゲーム体験」**が実現しました。

今作は、ただのゲームではありません。**配信を通じて、新たなスターが生まれる瞬間を目撃することができる“進化系ポーカープラットフォーム”**です。

■ タイトルの背景と開発体制

本作は、スクウェア・エニックス『FF11』やfinggerなどの開発に携わった宮川が手掛ける、“インディー×AI×実況”をテーマとした新機軸のプロジェクト。

現在は2025年10月の正式リリースに向け、先行公開およびプロモーションを進めております。

以下より、メディア関係者様向けのリリース資料をご確認いただけます。

【メディア用資料PDF】

https://www.tokinovegas.com/tokivega_mediarelease.pdf

■ 事前登録情報

App Store / Google Play にて事前予約を開始しております。

ゲーム内容・登場キャラクター・実況AIのサンプルなどは公式サイトで随時更新中です。

【公式サイト】

https://www.tokinovegas.com

株式会社マジックポイント

公式サイト：https://www.magicpoint.jp/corp/

AIが喋り、VTuberが闘い、視聴者が熱狂する。

ゲーム、配信、エンタメの境界を越える新時代のポーカー体験に、ぜひご注目ください。