インターンシップ等の情報収集開始は「3年生の4月」に集中（39.2％）

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定のキャリタス就活・学生モニター（現大学3年生、修士1年生）を対象に、7月後半時点の就職意識や就活準備状況などを尋ねました。夏季インターンシップが本格的に始まる前であることから、情報収集や応募状況を中心に、今夏の過ごし方など幅広く調査しました。 （調査期間：2025年7月17日～25日、回答数：1,057人）

＜＜ 内 容 ＞＞

１．就職活動の準備状況 ・・・図表１

○7月下旬時点で、友達と就活の話を「よくする」という学生が過半数（56.3％）



２．インターンシップ等（※）の情報収集 ・・・図表２

○情報収集開始は「3年生の4月」に集中（39.2％）。1～2年次に開始した学生は27.7％

○応募前に確認するのは「事業内容」「入社後の待遇」「年間休日・ワークライフバランス」の順



３．インターンシップ等の応募状況

○「1 日以内のプログラム」は8割以上が応募、平均応募社数は6.7社



４．インターンシップ等の事前選考 ・・・図表３

○事前選考の対策で大変なのは「時間がかかる（学業との兼ね合い含む）」が最多（77.1％）



５．今後のインターンシップ等の参加予定

○「1日以内のプログラム」は約9割が参加意向を示す。「5日間以上」も約8割に上る



６．7月後半時点の志望業界 ・・・図表４

○志望業界が「明確に決まっている」25.9％、「なんとなく決まっている」58.0％

○1位「インターネットサービス」、2位「銀行」、3位「情報処理・ソフトウエア」



７．夏休みの過ごし方 ・・・図表５

○文理とも「インターンシップ等への参加」が8割を超え最も多い

○文系は「アルバイト」「趣味・遊び」が理系に比べ高く、理系は「研究活動・学業」が高い

詳細レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/202507kohan_gakuseichosa_kakuho.pdf

【調査概要】

調 査 対 象 ： 2027 年 3 月に卒業予定の大学 3 年生（理系は大学院修士課程 1 年生含む）

回 答 者 数 ： 1,057 人（文系男子 282 人、文系女子 367 人、理系男子 274 人、理系女子 134 人）

調 査 方 法 ： インターネット調査法

調 査 期 間 ： 2025 年 7 月 17 日～25 日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027

調 査 実 施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１．就職活動の準備状況

図表２．インターンシップ等の情報収集

図表３．インターンシップ等の事前選考

図表４．7月後半時点の志望業界

図表５．夏休みの過ごし方