株式会社キカガク、5日間で組織のAI活用を牽引する変革リーダー候補を育成する「生成AIブートキャンプ」を提供開始

株式会社キカガク

人工知能・機械学習を含めた先端技術に関する教育事業を展開する株式会社キカガク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大崎 将寛）は、企業の生成AI活用を少数の精鋭人材育成から加速させる短期集中型研修パッケージ「生成AIブートキャンプ」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本プログラムは、「全社的なAIトランスフォーメーションにいきなり取り組むのはハードルが高い」と感じる企業を対象に、まずは少人数の推進者を育成し、現場での具体的な成功事例を創出することで、組織全体のAI活用を力強く牽引するきっかけとなることを目指しています。

■「生成AIブートキャンプ」提供開始の背景

生成AIの活用は企業の生産性向上に不可欠となりつつありますが、多くの企業がその導入と推進に課題を抱えています。帝国データバンクの調査（※）によれば、生成AI活用における課題として「AI運用の人材・ノウハウ不足」が54.1%でトップに挙げられています。また、「生成AIを活用すべき業務が不明確」「経営層と現場での理解度にギャップがある」といった声も多く聞かれます。

実際に多くの企業様から「何から手をつければ良いかわからない」「全社一斉導入の前に、まずは小さく始めて成功事例を作りたい」というご相談をいただいておりました。

そこでキカガクは、1,000社以上のDX・AI研修実績で培ったノウハウを結集し、5日間で生成AI活用の基礎から企画立案、実装までを一気通貫で学び、現場の課題を解決できる「変革リーダー候補」を育成する本プログラムを開発いたしました。

※出典：帝国データバンク「生成AIの活用状況に関する調査(https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/ed8435fc5bfc428c807c0568f5ecf53a/p240802.pdf)」（2024年8月発表）

■「生成AIブートキャンプ」の概要

本ブートキャンプは、生成AIを業務で活用するためのスキルを、5日間の短期集中型で体系的に習得する公開講座（オープンコース）です。個人のスキルアップに留まらず、受講者が各社のAI活用の「火付け役」として周囲を巻き込み、組織全体の変革を促す存在になることを目指します。

□カリキュラム概要

■「生成AIブートキャンプ」の4つの特徴

1. 企画から実装までを体験する、超実践的カリキュラム

基礎的な知識習得はもちろん、「企画・リサーチ」「ビジネス分析」といった具体的な業務を想定しての生成AI活用体験、業務フローを分解し生成AIアプリ開発ツール「Dify」を用いた業務の自動化の実装まで、一連のプロセスをハンズオンで体験します。

2. 5日間で「AIトランスフォーメーションを牽引する人材」の基礎を固める

本プログラムでは、単にツールを使えるだけでなく、生成AIの特性を理解し、その出力と人間の思考を組み合わせて成果物を生み出せる「活用人材（キカガク定義：レベル3、下図を参照）」への到達を目指します。この研修で基礎を固め、さらにプロジェクト型研修や実務経験を積むことで、AIトランスフォーメーション牽引人材への成長が見込めます。

▼参考：生成 AI 活用人材のレベルイメージ

3. 研修だけで終わらない、業務変革への接続支援

生成AIブートキャンプ受講後、自社の実課題解決に挑む「課題解決型研修」や、より複雑なAIアプリ開発に挑戦する「Dify実践コース」へとステップアップが可能です。キカガクが伴走し、個人の学びを組織の成果へと繋げます。

4. 助成金の活用で最大70%の費用負担を軽減

本プログラムは人材開発支援助成金の対象となるため、諸条件を満たすことで受講料の最大70%が補助され、実質30%のご負担で受講いただくことが可能です。 ※助成金の申請には条件がございます。詳しくはお問い合わせください。

■開催概要

開催日程：毎月開催（詳細は下記URLよりご確認ください）

【9月期】2025年9月2日(火), 9日(火), 16日(火), 24日(水), 30日(火)

【10月期】2025年10月1日(水), 8日(水), 15日(水), 22日(水), 29日(水)

【11月期】2025年11月4日(火), 11日(火), 18日(火), 25日(水), 12月2日(火)

【12月期】2025年11月26日(水), 12月3日(水), 10日(水), 17日(水), 24日(水)

形式： オンライン（Zoom）

料金： 300,000円（税抜）/名

詳細・お申し込み： https://www.kikagaku.co.jp/course/generationai-bootcamp(https://www.kikagaku.co.jp/course/generationai-bootcamp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250807-genaibootcamp)

■セミナー開催のお知らせ

本コースの紹介を含む、企業の生成AI活用推進について解説するセミナーを開催いたします。

セミナーへ申し込む（無料） :https://share.hsforms.com/1T8j4_V0iSpm169ddvfvPJA3zqie

本ウェビナーでは、1000社以上の支援実績を持つキカガクが、全社で"使える"生成AIを実現するための「アカデミーメソッド」をお伝えいたします。 企業における生成AI活用の現状から、4つの人材レベルに合わせた育成アプローチまで、実際の事例も交えて解説。「生成AIブートキャンプ」の有効な活用方法を含め、導入の停滞を突破する具体的なヒントをお届けします。

□開催内容

日時：2025年8月27日（水）11:00-12:00

開催場所：オンライン( zoomにて配信予定）

参加費用：無料

お申し込み方法：以下のフォームよりご登録ください。

https://share.hsforms.com/1T8j4_V0iSpm169ddvfvPJA3zqie

■本件に関するお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム：https://www.kikagaku.co.jp/contact-sales(https://www.kikagaku.co.jp/contact-sales?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250807-genaibootcamp)

■株式会社キカガクについて

Mission「あるべき教育で人の力を解放する」

私たちは教育を軸に人材領域で企業のDXを支援しています。これまで 15万人以上の受講生、約 1,000 社の企業のDX推進をサポートしてきました。実データを用いた課題解決型研修 (PBL) を特徴とし、企業の課題に合わせ、研修をカスタマイズして提供しています。企業のDX推進を実現するために、人材の要件定義から育成ロードマップの策定、アセスメント・スキル可視化など様々なサービスを展開。その他、AI モデルの受託開発やコンサルティング、AI・データサイエンスに特化した社会人向けスクールも運営しています。

会社概要

代表者 ： 代表取締役社長 大崎 将寛

設立 ： 2017年1月17日

本社所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-4 渋谷イーストプレイス4F

URL ： https://www.kikagaku.co.jp/