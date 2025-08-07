めちゃコミックが「みんなの推し恋愛マンガ大賞」を今年も開催。イメージキャラクターに高畑充希さんが就任！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」において、2025年8月7日より「みんなの推し恋愛マンガ大賞」を開催いたします。

「みんなの推し恋愛マンガ大賞」は恋愛マンガに特化したマンガ賞で、めちゃコミック内の購読数やレビュー評価などにより選定されたノミネート作品の中から、マンガ好きの方々の投票によって大賞が決定するユーザー参加型の企画となっております。

第４回目となる今回はイメージキャラクターに俳優・高畑充希さんが就任し、みんなの推し恋愛マンガ大賞を盛り上げていただきます！

ノミネート作品の発表を記念して、対象作品が無料で読めるキャンペーンを開始いたしました。多くの読者に愛される、心ときめく恋愛マンガが揃っております。この機会に是非お楽しみください。



■「みんなの推し恋愛マンガ大賞」概要

https://mechacomic.jp/events/oshimanga

[対象作品]

めちゃコミックで販売中の恋愛マンガで、2024年4月～2025年3月の間の購読数やレビュー評価などを元に各部門10作品ずつ選定いたしました。

[部門]

・王道恋愛部門：学園モノや仕事や恋に励む社会人の物語、ワケアリの恋愛など現代設定の恋愛マンガ

・ロマファン部門：異世界や非日常を舞台とした夢のようなロマンスファンタジー

・年代別部門：「王道恋愛部門」と「ロマファン部門」の計20作品から世代ごとの胸キュンNo.1を決定

[大賞決定方法]

・王道恋愛部門・ロマファン部門：めちゃコミックで年間100作品、500話以上購読しているマンガ好きの中から選ばれたユーザーによる投票で決定します。

・年代別部門：どなたでもご投票いただけます。

[大賞決定時期]

10月上旬頃、めちゃコミックのサイト内にて発表を予定しております。

[投票期間]

2025年8月7日10：00 ～ 2025年8月19日10：00

株式会社アムタスは、今後も様々な企画を通して、より多くの方に楽しんで頂ける電子コミック配信サービスを提供してまいります。

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

めちゃコミック（めちゃコミ）事業紹介 ： https://www.amutus.co.jp/service/comics/

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。