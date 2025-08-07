神奈川県

本県はこれまでインド共和国のタミル・ナドゥ州や、伝統医学を所管するアユシュ省と覚書を締結するなど、経済やヘルスケア・未病等の分野でインドとの交流を推進してきました。本県とインドとの連携を一層促進していくため、大阪・関西万博内のインドパビリオンにおいて、国際交流イベント「インド・神奈川デー」を開催します。

大阪・関西万博にご来場の方は、ぜひ会場にお越しください。

1 目的

大阪・関西万博を訪問される方々に対して、本県及びインドの魅力を周知することで、今後の本県とインドの連携・協力を促進します。

2 開催日時

令和7年8月16日（土曜日）15時00分から16時45分まで

3 開催場所

大阪・関西万博会場内インドパビリオン

4 主催

神奈川県、在日インド大使館

5 イベント内容

本県及びインドのPRプレゼンテーション（黒岩知事登壇予定）

本県及びインドのPR動画の上映

インド舞踊のパフォーマンス、椅子ヨガの実演 他

6 参加方法

当日、大阪・関西万博内のインドパビリオンにお越しください。なお、同パビリオンは入場規制する場合がありますので、お時間に余裕を持ってご来場ください。（先着順、定員40 名）。

7 取材について

当日の取材をご希望の方は、令和7年8月13日（水曜日）までに、下記問合せ先までご連絡ください。

※大阪・関西万博への入場については、ご自身・各社にて手配ください。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局国際課

課長 松本 電話 045-210-3740

国際交流・協力グループ 円城寺 電話 045-210-3755