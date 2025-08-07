【年間20万台販売！】LANCER TACTICALから”軽くて、強くて、カッコいい” を全部叶えた「本気で遊べる」電動ガン『Gen3 AirTac Customs』シリーズ登場！2025年9月発売。

有限会社ライラクス

■北米で一番売れているエアソフトガンブランド

北米で一番売れている大人気電動ガンのLANCER TACTICAL（ランサータクティカル）。

年間20万台販売と ”驚異の信頼と実績” 直感的な操作感で初心者からベテランまで遊びつくせる一品！

エアソフトガンの世界をアップデートする“新定番”

軽くて扱いやすく、精密に作りこまれたデザイン。しかもパーツ交換や設定いじりも不要で、そのままバツグンの使いやすさ！

これからサバイバルゲーム始めたい人も、カスタム好きな人も、誰でも満足できる完成度。

▶発売予定日：2025年9月

▶商品名： LANCER TACTICAL Gen3 AirTac Customs

▶価格：30,000円（税抜）

サバゲーをもっと気軽に、もっと楽しく。

初めてのエアソフトガン選びで迷うポイントは、「重さ」「使いやすさ」「かっこよさ」。

LANCER TACTICALの最新シリーズは、そのすべてにしっかり応えるために設計されました。

軽くて取り回しがしやすく、しっかり狙えて、しかもデザインはリアルで満足感たっぷり。

これからサバゲーを始めたい人も、家での射撃練習（お座敷シューター）を楽しみたい人も、すぐに使いこなせる一丁です。

軽くて扱いやすい、“遊べる本格モデル”

■本体は驚異の1.54Kg！！

一般的なエアソフトガンは3Kg前後のものが多い中、本製品はなんと1.54kgと超軽量！

扱いやすい電動ガンでスピーディーな動きをしたいシューターにオススメ！

また短く取り回しもよいので初心者の方や女性でも楽しめるエアソフトガンです。

■驚異の集弾性！（30ｍシューティングレンジでの射撃↓↓↓）

強化ポリマー素材を使用し軽さと強さを両立。

射撃モードを簡単に切り替えられる電子システム搭載（Zion Arms製MOSFET）。

安定した飛びと調整しやすいホップアップ構造。

サバゲー初心者から、カスタムを楽しみたい中級者まで幅広く対応できるモデルです。

”LANCER TACTICAL（ランサータクティカル）”とは？

Lancer Tacticalはカリフォルニア州に本拠を置くエアソフトガン、タクティカルギアのメーカーで、2012年に設立されました。CNC加工アルミニウムや高性能ナイロンポリマーを使用した製品を提供し、信頼性の高いツールを生産しています。「Set to Win」のスローガンのもと、品質の高いエアガンを比較的リーズナブルな価格で提供することで、多くのサバゲー愛好者に支持されています。

特に「エアガンのコストパフォーマンス」において非常に高い評価を受けている人気のメーカー。

カラフルなレパートリーで展開”AirTac（エアータック）シリーズ”

Zion Arms製MOSFET電子トリガー

AirTac Customs blackAirTac Customs redAirTac Customs blueAirTac Customs goldAirTac Customs purple

電子トリガー（ETU）とはエアソフトガン（特に電動ガン）に搭載される電子制御基板の一種。

電動ガンのトリガー（引き金）を電子制御することで安定した射撃を実現し、バッテリーの保護などもすることが可能。

Zion Arms製MOSFET電子トリガーは【磁力感知式電子制御システム】を搭載しており、トリガー感度の向上、射撃モードのカスタマイズ、バッテリー効率の向上などの効果が得られます。

LANCER TACTICALは ”気軽に持てる、でも本格派” だから、長く楽しめる。

LANCER TACTICALシリーズは、

「最初の1丁を買うなら、失敗したくない」「かっこよくて、ちゃんと撃てるものが欲しい」

そんな声に応えて生まれたエアソフトガンです。

電動ガンに詳しくなくてもOK。使いながら自然に楽しさが広がっていきます。

ライフル型が初めての方や、グロック・ハイキャパの次に選びたい方にもおすすめです。

発売日

2025年9月発売予定。

軽くて、強くて、カッコいい--全部そろったこの1丁を、ぜひ体感してください。

LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/0193939142962

※製造状況によって発売予定日は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松

TEL： 06-6785-0880

E-mail：wakamatsu@laylax.com

-----------------------------------------------

LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/

LayLax公式Twitter https://twitter.com/laylax_official

LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial

LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q

-----------------------------------------------