人的資本経営への注目が高まる中、多くの日本企業が従業員研修への投資を拡大しています。しかし、その投資が実際にどの程度の成果を生んでいるのか、客観的なデータに基づいて検証している企業はどれほどあるでしょうか。

ダウンロードはこちら :https://ameand.co.jp/white-papers/training-investment-data/

北米における20年以上にわたる実証研究の蓄積は、私たちに重要な問いを投げかけています。

実証研究が明らかにした3つの重要な発見

1. 研修効果の複雑性

ある産業横断的研究では、14業界中12業界で研修による生産性向上が確認されました。しかし同時に、財務的にプラスのリターンを実現できたのは4業界のみという結果も示されています。この一見矛盾した結果は、研修効果の測定と評価の難しさを物語っています。

2. 測定方法による結果の大きな違い

企業が自己評価した研修効果と、第三者機関による科学的検証の結果には、時に10倍以上の差が生じることが明らかになっています。適切な比較対照の設定、長期的な追跡調査、他要因の統制など、測定方法の厳密性が結果を大きく左右します。

3. 業種・職種による効果の違い

同一の研修プログラムでも、製造業とサービス業では全く異なる結果が出ることが実証されています。画一的なアプローチではなく、自社の特性に応じた研修設計の重要性が浮き彫りになっています。

なぜ今、この研究成果に注目すべきなのか

人的資本経営時代の到来

2023年から人的資本情報開示が義務化され、企業は研修投資の効果を具体的に示すことが求められています。もはや「研修は良いものだ」という前提だけでは、ステークホルダーへの説明責任を果たせません。

データドリブンな意思決定の必要性

限られた経営資源を最適配分するには、感覚や慣習ではなく、実証的なエビデンスに基づいた判断が不可欠です。どの研修に投資すべきか、どう効果を測定すべきか、科学的なアプローチが求められています。

競争優位の源泉としての人材

技術革新が加速する中、人材の質が企業競争力を左右する時代になっています。効果的な人材投資と、そうでない投資を見極める能力自体が、競争優位の源泉となりつつあります。

詳細レポートで得られる知見

本格的な分析レポート「企業の研修投資は本当に利益を生むのか？アメリカとカナダの研究からの証拠」では、以下の内容を詳しく解説しています：

1. エビデンスに基づく現状分析

20年以上の研究データの体系的整理

業界別・規模別の詳細な効果分析

成功事例と失敗事例の比較検証

このような課題をお持ちの方に

2. 実践的な方法論
- 研修効果測定の具体的手法
- バイアスを排除する実験デザイン
- 既存データを活用した効率的な測定方法

3. 戦略的視点の提供
- 研修を投資ポートフォリオとして管理する考え方
- 短期的ROIと長期的価値のバランス
- 日本企業の文脈での応用可能性

4. 意思決定のフレームワーク
- どの研修に投資すべきかの判断基準
- 効果測定システムの構築方法
- 経営層への報告・説明の枠組み

☑ 研修予算の妥当性を客観的に示したい

☑ 限られた予算で最大の効果を上げたい

☑ 人的資本投資の効果を可視化したい

☑ エビデンスに基づいた人材戦略を構築したい

☑ 他社の成功・失敗事例から学びたい

人的資本経営が本格化する今、先行企業は既にエビデンスベースの人材投資へとシフトしています。競合他社に差をつけるためにも、科学的なアプローチの導入は急務です。

本レポートは、その第一歩として、北米の実証研究から得られた知見を日本企業向けに整理したものです。学術研究の成果を実務家向けに翻訳・解説したものです。人事・経営企画・財務など、人的資本投資に関わるすべての方にお読みいただけます。

代表紹介

吉村 章央

大阪府立大学工業高等専門学校、大阪大学経済学部経済・経営学科を卒業後、新卒でコンサルティングファームに入社。地方創生、マーケティング、デジタル、CXなどのテーマで戦略策定～実行支援まで幅広い案件に関与。その後独立しAME&Companyを創業、代表取締役就任。2025年に一般社団法人日本リテンションマネジメント普及協会理事就任。