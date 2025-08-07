新築・リフォームの優秀な設計者を認定する社内制度において、『エキスパートデザイナー』を選出

パナソニック ホームズ株式会社

パナソニック ホームズ株式会社は、2025年8月4日、新築・リフォームの優秀な設計者を認定する社内制度において、2024年度の『エキスパートデザイナー』4名を選出しました。

『エキスパートデザイナー』の認定は、毎年度、新築・リフォーム部門において、一定要件を満たす設計担当者が所属部から推薦を受けて※1、設計職能の専門的な研修を受講し、スキルアセスメントを経て正式認定される社内制度です。同認定は、優秀な設計人材の育成を目的として2012年度※2から続く制度で、今回で13年目を迎えます。

近年、在宅時間の増加や働き方の多様化に伴い、生活様式や価値観が大きく変化する中、住まいに求められる間取りやデザインの志向も年々変化しています。特に間取り面では、玄関付近の手洗いスペースや在宅勤務に対応したワークスペースの設置など、時代のトレンドを反映したプランへのニーズが高く、機能面では「住宅のデザイン」が重視される傾向にあり※3、居住者の個性やライフスタイルを反映した空間づくりが求められています。住宅建築に対する価値観が変化する中、設計者には、優れたデザイン力に加え、お客さまの要望を的確に引き出すヒアリング力や、期待を超える提案力などのスキルが求められることになります。

設計知識の深さと培った技術を認定する精鋭の資格『エキスパートデザイナー』は、家づくりのエキスパートとしての誇りと責任を胸に、お客さまの期待を超えるデザインを生み出しながら、暮らしの夢や理想を具現化していきます。

当社ではこのほか、当社施工の各種物件（戸建・事業用・リフォーム）の中から、優秀な設計事例を選出して表彰する社内制度『アーキテクト・オブ・ザ・イヤー』を毎年主宰しており、設計担当者のモチベーション向上と併せて、スキル・ノウハウの水平展開を図ることで、全社規模で設計職能のレベルアップを目指しています。

■『2024年度エキスパートデザイナー』 認定概要

名称 ：2024年度エキスパートデザイナー』認定

主催 ：パナソニック ホームズ株式会社 設計部

パナソニック リフォーム株式会社 建築技術部

選考日程：【新築部門】

研修・一次選考 ：2023年9月・12月

認定アセスメント ：2025年2月

【リフォーム部門】

研修・認定アセスメント：2024年11月

対象者 ：支社、協業会社、パナソニック リフォーム（株）に所属する社員において、

1級建築士の資格を有する設計従事者のうち、設計スキル、経営貢献実績など

一定の要件を満たす者

認定者 ：１.新築部門

●パナソニック ホームズ大分株式会社 安部 将智

●パナソニック ホームズ株式会社 島田 一将

２.リフォーム部門

●パナソニック リフォーム株式会社 安藤 浩

●パナソニック リフォーム株式会社 兼原 英司

認定要件：１.新築部門

テクニカルスキルやヒューマンスキルの一定要件を満たし、

所属部から推薦を受けた設計担当者で専門の研修を受講した者。

受講後の一次選考通過者で、認定アセスメントにおいて自身の担当実例に

ついて、設計計画や提案プロセスに関するプレゼンテーションを実施した者。

２.リフォーム部門

テクニカルスキルやヒューマンスキルの一定要件を満たした設計担当者で、

専門の研修を受講した者。

認定アセスメントとなる研修課題において、リフォーム計画に関する

プレゼンテーションを実施した者。

※1: リフォーム部門では、一定要件を満たせば所属部推薦は不要としています。

※2: リフォーム部門の認定は2015年度から開始しています。

※3: 国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査 報告書」（2024年7月）

