2026年3月期 第1四半期 決算関連資料掲載 ＜English Follows＞
本日開示いたしました2026年3月期 第1四半期決算関連資料を下記のリンクにてお知らせいたします。
Please be informed the Financial Results for the 1Q of FY2025 as the mentioned link below.
--------------------------------------------
・2026年3月期 第1四半期決算短信
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05120/5445d6a7/811d/4f13/be4f/7e3d755e0d50/140120250805530944.pdf
・Consolidated Financial Results for 1Q of FY2025
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05120/a60a17e4/7d8f/4f8c/8b25/2e36c2b5c21f/140120250805531016.pdf
--------------------------------------------
・2026年3月期 第1四半期決算概要
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05120/dbb43e39/737b/499f/a712/2143dcea6b6d/140120250805531027.pdf
・Outline of Financial Results for 1Q of FY2025
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05120/3b6de306/4f3b/40be/bf42/45e03472d2ce/140120250805531032.pdf
------------------------------------------