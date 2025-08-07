【実態調査】競輪、オートレース投票ユーザーが払戻金で欲しい物は？1位「旅行」、2位「グルメ」、3位「リフレッシュ」という結果に

SBプレイヤーズ株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」(https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下、オッズ・パーク）は、多くのお客様に競輪・オートレースを楽しんでいただくため、2025年8月8日（金）よりOPコイン※1や豪華賞品が当たる「オズパSummerフェス」を開催します。本キャンペーンの賞品については、競輪・オートレースを趣味とする男女300名に「公営競技で当てた払戻金で欲しい物」に関するアンケートを実施し、ランキング上位8位の物をキャンペーンの賞品として提供しています。

■「オズパSummerフェス」開催概要

競輪では「ファン投票」によって出場選手が決まる「第1回女子オールスター競輪」と「第68回オールスター競輪」がそれぞれ2025年8月8日（金）から、2025年8月12日（火）から開催されます。さらにオートレースでは「第29回オートレースグランプリ」が2025年8月10日（日）から開催されます。競輪・オートレースがアツい夏の幕開けを記念し、「オッズパーク」ではキャンペーンを開催します。

【URL】https://sp.oddspark.com/cp/2025/summerfes/

【実施期間】2025年8月8日（金）～20日（水）

【実施内容】「オズパSummerフェス」は毎日おトクで楽しい5つのビッグイベントを開催！※2

1. 条件達成でもれなくOPコインがもらえる！さらに抽選で豪華賞品が当たる

「Summerドリームチャンス」

2. ミッションクリアでOPコインがもらえる「Summerミッション」

3. ログインするだけで毎日OPコインがもらえる「Summerデイリーコイン」

4. チャージするとOPコインがもらえる「Summerチャージフィーバー」

5. ランキング上位に入るとOPコインがもらえる「Summerオッズバトル」

※1 OPコインは「オッズパーク」内でご利用いただける電子マネーで、PayPay、メルペイ、各種クレジットカード、インターネットバンキングから購入（チャージ）することができます。

※2 キャンペーンによって開催期間が異なります。

応募要領や対象会員などの諸条件があります。詳しくは各キャンペーンページをご覧ください。

■アンケート調査結果

・ 自身の過去最高払戻金額に関する調査では、最多64.0％が10万円以上の払戻金を獲得している結果に。さらに、16.2％が100万円以上の払戻金を獲得していると判明。

・ 大穴を当てた時の払戻金で欲しい物に関する調査では、1位 旅行（38.0％）、2位 グルメ（37.0％）、3位 リフレッシュ（30.7％）という結果に。

＜調査概要＞

実施時期：2025年7月3日（木）

調査手法：インターネット調査

調査対象：競輪・オートレースを趣味とする20代～60代の男女300人

・64.0％の方が10万円以上、16.2％のユーザーが100万円以上の払戻金を獲得！

競輪・オートレースの投票ユーザーを対象に自身の過去最高払戻金額を調査したところ、10万円以上が64.0％と、6割以上が10万円以上の払戻金を得ていることが分かりました。さらに、全体の16.2％が100万円以上の払戻金を獲得していることが分かりました。

図1：あなたが過去に、公営競技の払戻金として獲得した最高金額はいくらですか？（n=278)

・払戻金で欲しい物は1位 旅行、2位 グルメ、3位 リフレッシュ！

公営競技で大穴を当てたとしたら、払戻金はどのように使いたいですか？」という質問では、1位 旅行（38.0％）、2位 グルメ（37.0％）、3位 リフレッシュ（30.7％）という結果に。続いて、4位はギャンブルに再投入（28.0％）、5位は家族や恋人を喜ばせる（26.7％）と票が分かれる結果となりました。

図2：公営競技で大穴を当てたとしたら、払戻金はどのように使いたいですか？（想定＋10万円）（n=300)

・「オズパSummerフェス」でユーザーが本当に欲しい物を賞品に！

「オッズパーク」では、今回の調査結果を踏まえてユーザーが本当に欲しい物をお届けすべく、OPコインはもちろんのこと、アンケート結果の上位8位を「オズパSummerフェス」の賞品として用意しています。2025年の夏はアツいキャンペーンが盛りだくさんの「オッズパーク」を通じて、公営競技の魅力をご体感ください！

オッズ・パーク株式会社

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社で、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営し、全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に係る投票券の販売を受託。予想情報・レース映像などの各種コンテンツの無料提供や、会員登録時に選択可能な多数の決済銀行との提携があり、初めて公営競技のインターネット投票サービスを利用する方にとって、利用しやすいサービスを提供している。インターネット投票サービスによる投票券の販売を通じ、新しい公営競技ファンの開拓ならびに投票券の売上拡大を推進し、収益の一部を畜産振興や地域産業振興等、幅広い分野に役立てることで、地域活性化に貢献していく。





【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン ：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/



