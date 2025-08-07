【0歳から100歳まで】皮膚科専門医が開発した“これだけでいい”スキンケア「Koredake」から、薬用TAローションが新登場

株式会社 TL

京都市中京区にある皮膚科・美容皮膚科「御所南はなこクリニック」（院長：皮膚科専門医 山内 華子）は、10万件以上の診療経験をもとに誕生したドクターズスキンケアブランド「Koredake（コレダケ）」より、ブランド初の医薬部外品「Koredake スキンコントロールTAローション」を公式オンラインストアとAmazonにて販売開始しました。

▶︎ https://koredake.shop/(https://koredake.shop/)

ドクターズコスメ「Koredake」キービジュアル

▶︎ ブランドムービー(https://youtu.be/EiChn-zyBOc?si=Ob4QgB1S3eA23iM9)

■ 医療現場の“あったらいいな”から生まれた薬用ローション

Koredake スキンコントロールTAローション累計2400本突破！はなこクリニックでおなじみのTAローションがリニューアル。

「Koredake スキンコントロールTAローション」は、肌あれ・赤み・ニキビを防ぐW有効成分（トラネキサム酸／グリチルリチン酸2K）を配合した薬用化粧水です。



日々の診療の中で「治療にこういったアイテムがあれば…」という声から着想を得て、敏感肌でも毎日使える低刺激処方で開発されました。医療レベルの処方を、毎日のスキンケアに手軽に取り入れていただけます。

効果・効能

こだわりの無添加設計

- メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ- 肌荒れ・あれ性を防ぐ- あせも、しもやけ、ひび、あかぎれ、にきびを防ぐ- 日焼け・雪やけ後のほてりを防ぐ- 肌を清浄にし、整える- 皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与える

お肌へのやさしさを追求

敏感肌でも安心

お肌へのやさしさを考え、以下の成分を含みません。

・ 香料

・ シリコン

・ 鉱物油

・ エタノール

・ パラベン

・ 合成着色料

・ 紫外線吸収剤

・ 合成ポリマー



この無添加設計により、敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。さらに、厳選した成分のみを使用し、負担をかけずに潤いを届けます。

■ 開発監修医・山内華子先生のコメント

皮膚科専門医 山内 華子30年以上の臨床経験から導き出した答え。それは「シンプル」。

トラネキサム酸を配合した化粧水を治療に取り入れてきた経験から、新たに誕生したのが「Koredake」です。日本では、開発者自身の肌悩みから生まれた自然派化粧品が多くありますが、時にその効果が曖昧に感じられることもあります。



一方で美容医療は確かな効果が期待できるものの、高額で誰もが気軽に受けられるものではありません。そこで誕生したのが、医療に近い品質を持ちながら、手頃な価格で毎日使える「Koredake」。より多くの方に確かな効果を実感していただくために開発しました。



余分なものを削ぎ落とし、本当に肌に必要な成分だけを厳選する--それが、美しい肌への最短ルートです。

■ 製品特長

0歳から100歳まで、どんな方にもお使いいただけますみんなの肌に「Koredake」を。

● W有効成分配合（医薬部外品）

肌あれ・赤み・ニキビを防ぐ「トラネキサム酸」と「グリチルリチン酸2K」をダブル配合。

● 高保湿設計

ヒアルロン酸Na、アルピニアカツマダイ種子エキスを配合。敏感な肌をしっかり守ります。

● 低刺激＆無添加

無香料・無着色・パラベン・アルコールフリー。赤ちゃんや妊娠中の方にも。

■ ラインナップ（2025年8月7日現在）

Koredake スキンコントロール TAローション（150ml）

● Koredake スキンコントロール TAローション（150ml）

デリケートな肌やアトピー・敏感肌の方も安心して使える化粧水

有効成分トラネキサム酸とグリチルリチン酸2Kを配合。

シミ・くすみ・赤みをケアしながら、レーザー治療後のデリケートな肌や、ニキビ・アトピー・敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。

肌にやさしく、確かな効果を。毎日のスキンケアで、ゆらぎにくいクリアな素肌へ。

公式ECサイト▶︎ https://hanacl.shop/?pid=174734381(https://hanacl.shop/?pid=174734381)

Amazon▶︎ https://amzn.asia/d/ayjjN5S(https://amzn.asia/d/ayjjN5S)

Koredake HQクリーム2%（30g）

● Koredake HQクリーム2%（30g）

ハイドロキノン2%を配合した低濃度タイプのクリーム。

肌を整え、明るい印象へ導く美白ケアを叶えます。

低濃度設計により、かぶれにくく、さっぱりとした使い心地で、

毎日のスキンケアに取り入れやすい処方。

肌の内側から潤いを与えながら、透明感あふれる肌へ。

公式ECサイト▶︎ https://hanacl.shop/?pid=183906099(https://hanacl.shop/?pid=183906099)





Koredake ACEオイル（30ml）

● Koredake ACEオイル（30ml）

ビタミンA・C・Eをバランスよく配合した美容オイル。

スキンケアの仕上げにプラスすることで、化粧水や美容液で補った潤いを閉じ込め、成分をしっかり浸透させます。

しっとり潤うのにベタつかない、軽やかなテクスチャーで肌になじみやすく、快適な使用感を実現しました。

肌に必要な栄養をシンプルに補給し、

潤い・ハリ・透明感を叶えます。

公式ECサイト▶︎ https://hanacl.shop/?pid=183896454(https://hanacl.shop/?pid=183896454)

お得な3点セット(化粧水、クリーム、オイル)

● Koredake 3点セット（化粧水・クリーム・オイル）

化粧水・美白クリーム・美容オイルの3点セット。

トータルスキンケアをこのセットで。



▶︎ https://hanacl.shop/?pid=184501847(https://hanacl.shop/?pid=184501847)

8月7日(はなの日) 限定お得なキャンペーン開催

8月7日（はなの日）キャンペーン実施中！

毎月7日・8日の２日間は『はなの日』。

医療機関専売品やドクターズコスメが５％OFFでご購入になれるクーポン配布中！

Koredake By Hanako Clinic の

スキンケアシリーズも『はなの日』対象。

皮膚科専門医が「これだけでよい」と考える化粧品を、ぜひお試しください！

https://hanacl.shop/



■ 購入・詳細

Koredake公式オンラインストア

▶︎ https://koredake.shop/(https://koredake.shop/)

■ 会社概要

（販売元）株式会社TL

（企画・開発）

クリニック名：御所南はなこクリニック

所在地：京都府京都市中京区間之町通竹屋町上ル大津町645

院長：山内 華子（皮膚科専門医）

Instagram：@hanakoclinic(https://www.instagram.com/hanakoclinic/)、@babylotus1974(https://www.instagram.com/babylotus1974/)、@hanacl_online(https://www.instagram.com/hanacl_online/)

お問い合わせ先：online@hanako.clinic

https://hanako-cl.com/(https://hanako-cl.com/)

■ メディア関係者様へ

製品サンプルのご提供、開発者取材など、個別に対応可能です。

お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先：online@hanako.clinic