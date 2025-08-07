【業界初】1クリックで入場可能なバーチャルキャンプ展示即売会、Virtual Camp EXPO2025が8月23日に開催！

株式会社ＳＥＩＤＯ仮想空間でギアの展示、ブランドとの交流、購入までできる新感覚キャンプイベント

株式会社SEIDOを含む運営委員会は、キャンプギアの祭典「Virtual Camp Expo 2025」を、バーチャルSNSプラットフォーム「Vket Cloud」上で2025年8月23日に開催いたします。

VR機器がなくてもWebからスマホやPCで気軽に参加でき、全国どこからでも楽しめる“業界初”のバーチャルキャンプ展示会です。キャンプ初心者からベテランまで、アウトドアを愛するすべての人に向けた、新しいイベントの形をぜひご体験ください。

Virtual Camp ホームページへ :https://v-campexpo.com/

■バーチャルで「キャンプの未来」に出会う

参加者はバーチャル空間上で実際に店員と交流をしながら商品説明を受けることができる。(もちろんしゃべらなくてもOK)

アウトドア人気が高まり続ける中、「Virtual Camp Expo 2025」は、アウトドア業界で初めてキャンプギアをテーマにしたバーチャル展示会として誕生しました。全国どこからでも参加可能、しかも入場無料。リアル会場と同等の臨場感で、展示・交流・購入までをひとつの空間で楽しむことができます。

本イベントは、アウトドアブランドやガレージメーカーによる最新ギア展示やブランド担当者との直接コミュニケーション、さらにその場での商品のオンライン購入までが一貫して体験可能。まさに「未来の展示会」と呼ぶにふさわしい新感覚イベントです。

■イベントの特徴

誰でもワンクリックで参加可能キャンプギアが当たる抽選会！焚き火の前で仲間とまったり

- 誰でも参加できるバーチャル会場スマホ、PC、VR機器など、あらゆるデバイスから参加可能。Vket CloudというバーチャルSNSを利用し、会員登録なしでWebからワンクリックで参加できます。VRゴーグルがなくても問題なし。初心者でも迷わずアクセスできます。- キャンプ場を模した立体的な会場デザイン展示空間は「キャンプ場」をモチーフにした自然豊かな3D空間。ブランドのブースが焚き火の周囲に配置されており、まるで本物の展示会のような雰囲気を再現。視覚・感覚的にも楽しい空間で、来場者の滞在時間も長くなります。- リアルタイムでのコミュニケーションブースでは、ブランド担当者とその場で会話可能。「このギアの使い方は？」など、その場で質問・相談ができ、それぞれのブースに商品リンクや動画が掲示されているため来場者は気になったアイテムをその場でECサイト経由で購入できる。まるで対面イベントのような体験が可能です。- バーチャル空間で全員参加型のガラポン抽選会を開催イベント開催日には、バーチャル×キャンプにおける未来の形や開催の裏側のトークショー、全員参加可能なガラポン抽選会などの催しも開催予定。ギアの購入が無くても友達と焚き火を囲んで語り合ったり、参加するだけで楽しめるイベントとなっています。

■開催概要

イベント名：Virtual Camp EXPO 2025

開催日程：2025年8月23日(土) 12:00～21:00

開催場所：Vket Cloudバーチャル空間内

入場料：無料

参加方法：https://v-campexpo.com/ にアクセスし、会場URLをクリック

主催：Virtual Camp EXPO 2025 運営委員会

(株式会社SEIDO 高橋 、キャンプたけし、お茶@VirtualCampers)

Virtual Camp ホームページへ :https://v-campexpo.com/

■出店ブランド



■ゴールドスポンサー

■スポンサー

※協賛企業を随時募集しております。詳細はお問合せ下さい。

■お問い合わせ先

Virtual Camp Expo 2025 運営委員会

メール：vcampexpo@gmail.com

Webサイト：https://v-campexpo.com/

※【業界初】2022年8月時点 日本国内における「アウトドア業界のバーチャル展示会」として。

株式会社SEIDO調べ