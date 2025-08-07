エルメでQRコードの有効期間設定が可能に！期間限定施策を自動化

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年7月30日（水）、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」において、従来の「流入アクション」を「QRコードアクション」へと名称変更し、同機能の大幅なアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、稼働ON/OFF設定や有効期間設定、ブラウザページのカスタマイズなど、運用の柔軟性と管理効率をいっそう高める新機能を追加しています。

これにより、LINE公式アカウントを活用した店舗・企業のマーケティング活動において、QRコードを使った顧客獲得や管理の煩雑さが解消され、より戦略的かつ効果的な運営が実現できるようになりました。

■稼働ON/OFF設定で"いつでも制御可能"なQRコード運用を実現

QRコードの稼働を、任意のタイミングでONとOFFに切り替えられる新機能を追加しました。

稼働をOFFにしている場合でも、お客さまがQRコードを読み取ると、テキストページや指定したページを表示できます。

これにより、キャンペーン期間外やメンテナンス中でも、適切な案内をおこなえます。お客さまへの配慮と、企業イメージの維持を両立できる機能です。

■有効期間設定により"期間限定施策"の自動管理が可能に

QRコードの有効期限を設定できる機能を追加しました。開始日より前はアクセスを制限し、終了日を過ぎると自動的にアクセスを停止します。

期間限定キャンペーンやイベント告知などで、手動で切り替える手間がなくなります。運用担当者の負担を減らし、確実な期間管理が可能です。

■ブラウザページカスタマイズで"企業らしさ"を演出

パソコンからQRコードアクションのURLにアクセスした際に表示されるページを、カスタマイズできる機能を追加しました。

ロゴ画像の挿入や任意のテキスト表示に加え、QRコードのカラーもブランドに合わせて変更可能です。

企業や店舗のイメージに沿ったデザインに統一することで、お客さまに与える印象が良くなり、信頼感の向上にもつながります。

■外部システム連携で"顧客情報の一元管理"を実現

パラメーターのインポート機能により、外部システムで管理している情報をL Message（エルメ）に取り込めるようになりました。

たとえば、友だち追加用のURLにお客さまの情報をパラメーターとして付けることで、追加時にL Message（エルメ）へ自動的に顧客情報を登録できます。

既存の顧客管理システムと連携することで、データの二重入力や管理の手間を減らし、より効率よく顧客情報を管理できます。

■データエクスポートで"外部システムとの双方向連携"が可能に

パラメーターのエクスポート機能により、L Message（エルメ）内の情報を外部システムへ出力できるようになりました。

L Message（エルメ）に外部システムの「コールバックURL」（データ受け取り用のアドレス）を設定すると、お客さまが友だち追加をした際に、LINE IDや追加情報、LINE登録名、メールアドレスなどを自動で送信できます。

顧客管理（CRM）システムやマーケティングツールと連携させることで、LINE経由で取得した顧客情報を既存のマーケティング施策にもすぐ活かせます。

■LP連携で"複数広告の流入経路管理"を簡素化

広告を複数展開している事業者さま向けに、新たに「LP連携」機能を追加しました。

広告のクリック先としてLP（ランディングページ）を登録している場合、広告ごとにQRコード（友だち追加URL）を作成する手間がなくなります。ひとつのQRコードで、それぞれの広告からの流入経路を把握できます。

これにより、複数の広告媒体を利用している企業でも、QRコードの管理の手間が減り、広告効果の測定もより効率的になります。

■稼働プレビューで"事前確認による運用品質向上"を実現

新たに追加された「稼働プレビュー」機能では、QRコードを読み取った友だちに対して送信されるメッセージ内容や実行されるアクションを、事前に確認できるようになりました。新規のお客さまか既存のお客さまかなど、タイプごとに確認が可能です。

運用前に確認しておくことで、設定ミスによるトラブルを事前に防ぐことができ、安心してサービスを運用できます。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加えて、さらに高度なマーケティングや運用をサポートするさまざまな機能を提供しています。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes