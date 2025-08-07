ÈÄ¶¶¶è¤æ¤«¤ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡Ø¤¤¤¿¤Ð¤·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÈÄ¶¶¶èÎ©Ê¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ¡Ø¤¤¤¿¤Ð¤·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(https://www.itabashi-ci.org/culturehall/information/detail/2928)¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤È¥¢ー¥È¤ò1Æü¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡¦»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤¤¤¿¤Ð¤·(https://www.itabashi-ci.org/cul/artistbank-itabashi/)¡Ê¢¨¡Ë¡×¤ÎÅÐÏ¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£º£²ó¤Ï22ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢²»³Ú¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦³¨²è¡¦¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÅÐÏ¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¹çÆ±¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Î»î¤ß¡£Æüº¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢Ê¸²½²ñ´Û¤òÉñÂæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ä¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¡Ö¤¤¤¿¤Ð¤·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Web¥Úー¥¸¡Êhttps://www.itabashi-ci.org/culturehall/information/detail/2928¡Ë
¡ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥é¥·¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.itabashi-ci.org/upmedia/20250610_455a3f5a9f.pdf)
¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤¤¤¿¤Ð¤·¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤¤¤¿¤Ð¤·(https://www.itabashi-ci.org/cul/artistbank-itabashi/)¡×¤È¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°µ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶èÌ±¤¬Ê¸²½·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿·Ý½Ñ²È»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ÈÄ¶¶¶è¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¥×¥í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡ÖÊ¸³Ø¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö·Ý½Ñ¡×¡Ö±é·à¡×¡ÖÉñÍÙ¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¡×¡Ö·ÝÇ½¡×¡ÖÀ¸³èÊ¸²½¡×¤Î8Ê¬Ìî¤ÈÉý¹¤¯¡¢¸½ºß¤Ï400¿Í°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ä¡¢¶èÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»Åù¤ØÊ¸²½·Ý½ÑÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥êー¥Á¡×¡¢¤Þ¤¿Ê¸²½²ñ´Û¤Î¥í¥Óー¤ä³¹¤Ê¤«¤ÇÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤ä¡Ö¥í¥Óー¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÄ¶¶¤Ë³èµ¤¤È¾Ð´é¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ú¡Ø¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤¤¤¿¤Ð¤·¡Ù¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.itabashi-ci.org/cul/artistbank-itabashi/¡Ë
¡Ø¤¤¤¿¤Ð¤·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù³«ºÅ´ë²è¤Î¤´¾Ò²ð¡ª
¢¡¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀ¤³¦¤ÎÂÇ³Ú´ïÂç½¸¹ç¡ªÂçµ×ÊÝÃè¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ù
À¤³¦Ãæ¤ÎÄÁ¤·¤¤ÂÇ³Ú´ï¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡£
²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ï¥ó¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ´Ö¡§³«¾ì13:30¡¿³«±é14:00
¡¡²ñ¾ì¡§Âç¥Ûー¥ë
¡¡½Ð±é¡§Âçµ×ÊÝ Ãè(ÂÇ³Ú´ï)¡¢Hova (Beat Box)¡¢³¤Ìî °«(¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡¢¥¹¥Áー¥ë¥Ñ¥ó)¡¢À¾²¬ ÆàÄÅ»Ò(¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ó)¡¡¤Û¤«
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ¼«Í³¡¡500±ß¡¡¢¨£²ºÐ°Ê²¼¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Î¤Ò¤¶¾å´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£3ºÐ¤«¤é¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¡£¡ÊÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.s2.e-get.jp/web5ap01b/pt/?G=itaba829&app=s1gt0&RTNfld=itabasi&RTNent=pe&RTNmyp=pm&RTNtik=pt&k=28470d7c3bfa9dc9cf4a4bf2372d81f58661a8d1mdy4jtr7)¡Ë
¡Ø¼ÜÈ¬¡ßJAZZ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ù
¼ÜÈ¬¤È¥¸¥ã¥º¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡»þ´Ö¡§³«¾ì16:30¡¿³«±é17:00
¡¡²ñ¾ì¡§¾®¥Ûー¥ë
¡¡½Ð±é¡§¾®ÎÓ Îë´ª (¼ÜÈ¬)¡¢ÎëÌÚ Ä÷µ×(¥Ô¥¢¥Î¡¢¥®¥¿ー)¡¢¿¥¸¶ ÎÉ¼¡(¥Õ¥ì¥Ã¥È¥ì¥¹¥Ùー¥¹)¡¢ºôÌÚ ÍºÅÍ(¥É¥é¥à)
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ¼«Í³¡¡500±ß¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¡¡ÊÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.s2.e-get.jp/web5ap01b/pt/?G=itaba829&app=s1gt0&RTNfld=itabasi&RTNent=pe&RTNmyp=pm&RTNtik=pt&k=28470d7c3bfa9dc9cf4a4bf2372d81f58661a8d1mdy4jtr7)¡Ë
¢¡Æþ¾ìÌµÎÁ¡ª¥í¥Óー¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È
Âç¥Ûー¥ë¥í¥Óー¡Ê1³¬¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥çー¤ä¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¡¢£³¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
11:00～¡¡¥Þ¥¸¥«¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¡ª
12:00～¡¡²»³ÚÀû»Î¡ù¥á¥í¥Ç¥£¥Þ¥ó¤ÈÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¥Òー¥íー¥·¥çー¡ª
13:00～¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ï¥ë¥Ä¤Ë¤è¤ë¡¢Æ¸ÍØ¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¶Ê¤ò»È¤Ã¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥µー¥È¢ö
¢¡¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡ª¥ß¥ËÈþ½ÑÅ¸¼¨
Âç¥Ûー¥ë¥í¥Óー¡Ê2³¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³¨²è¡¢¼Ì¿¿¡¢¹©·Ý¡¢Â¤·Á¤Ê¤É17Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£¼Â±é¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨Í½Äê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¡ÒRumie¡Ó ºÙÌ©±ôÉ®²è¡¦ºÙÌ©¿§±ôÉ®²è¡¢¡Ò±üÅÄ ¹¸»°¡Ó¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¡¢¡Ò ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー ¤·¤Þ¤À¤¤¤µ¤ª¡Ó¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¢¡ÒÁÏºî¹©Ë¼¤è¤À¤«¼Ë ¡Ó¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¡Ò³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥¥¢¡Ó ¼Ì¿¿¡¦±ÇÁüÀ©ºî¡¢¡Ò¥ä¥¯¥â¥¿¥í¥¦¡Ó¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¡ÒÈøÖ¿ ¹¯½¨¡Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Èー¥¿¥ë¥¢ー¥È¡¢¡Ò´Ø¸ý ¤¢¤º¤µ¡Ó ³¨²è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¡ÒÅÄÇ·ÁÒ ¤ß¤Ä¤³¡Ó ¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Æ°²èÊÔ½¸¡¢¡Òvivi yo kinose¡Ó ³¨²è¡¢¡ÒÇßÂ¼ À¿¡Ó ³¨²è¡¢¡Ò¾¾ËÜ ¤»¤Ä»Ò¡Ó ³¨¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¡Ò¸ÑÄÍ ¿Î¹¨¡Ó ¶â·Ñ¡¦¶áÂå¶â·Ñ¡¦ä¿¹ï¡¢¡ÒÎ¤ºù¡Ó ZIPARTIST¡¢¡Ò¤³¤®¤ó cafe¡Ó ¤³¤®¤ó»É¤·(ÄÅ·Ú¼ê¹©·Ý)¡¢¡ÒºÙ°æ ÁðÂÀ¡Ó ¥Ú¥ó²è¡¢¡ÒÍÅÄ ¤ä¤â¤ê¡Ó Â¤·Áºî²È¡¢¹©ºî¤ÎÀèÀ¸
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢ー¥È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë1Æü¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÈÄ¶¶¶èÎ©Ê¸²½²ñ´Û¤Ç¡ÈÊ¸²½¤Î½©¡¦·Ý½Ñ¤Î½©¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬³§¤µ¤Þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤´Íè´Û¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
