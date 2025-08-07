TXT、NCT DREAM、ENHYPENら出演「2025 SBS歌謡大典 Summer」の映像をLeminoプレミアムで独占配信開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」にて2025年8月6日（水）より「2025 SBS歌謡大典 Summer」のアーカイブ映像を独占配信いたします。

韓国の地上波放送局「SBS」が毎年クリスマスシーズンに開催する韓国の音楽祭「SBS歌謡大典」。昨年に引き続き、今年も夏の歌謡大典が開催され、今年度は2日間の開催にパワーアップしての実施となりました。

Leminoプレミアムでは、「2025 SBS歌謡大典 Summer」のブルーカーペット及び音楽祭本編のアーカイブ映像を2025年8月6日（水）より日本独占配信！

TXT、NCT DREAM、ENHYPENら今のK-POPシーンを牽引する豪華アーティストたちが圧巻のステージを披露した「2025 SBS歌謡大典 Summer」を見られるのはLeminoだけ！あの感動と興奮のステージを何度でもLeminoでお楽しみください！

「2025 SBS歌謡大典 Summer」概要

【出演】

■DAY 1

NCT 127 / DOYOUNG / ITZY / BE:FIRST / IVE / NMIXX / xikers / NCT WISH / MEOVV / izna / USPEER / ALLDAY PROJECT / AHOF / Paul Kim / JANNABI

■DAY 2

NCT DREAM / MARK / WOODZ / i-dle / TOMORROW X TOGETHER / STAYC / ENHYPEN / ILLIT / BABYMONSTER / KickFlip / Hearts2Hearts / KiiiKiii / CLOSE YOUR EYES / HITGS / Baby DONT Cry / IDID

【配信概要】

■タイトル：2025 SBS歌謡大典 Summer

■配信開始日時：2025年8月6日（水）18:00～

■視聴方法：下記に記載の特設ページよりご確認ください。

ブルーカーペット及び音楽祭本編のアーカイブ配信のご視聴には、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※2)へのご入会が必要です。

特集ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000069/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_sbs-summer&utm_content=prtimes

※アーカイブ映像は編集・差し替えが入る可能性がございます。

そして、「2025 SBS歌謡大典 Summer 」の独占生配信を記念し、「2025 SBS歌謡大典 Summer 」の全出演者を対象に、Leminoでは初の投票企画を実施いたしました。投票期間は6月26日（木）12:00から7月10日（木）23:59まで、Leminoプレミアム会員限定で1日1回ご投票いただきました。

このLemino投票で栄えある1位を獲得したアーティストは「BE:FIRST」！

また、2位は「TOMORROW X TOGETHER」、3位は「ENHYPEN」の結果となりました。みなさま奮ってご投票いただきありがとうございました。

1位を獲得した「BE:FIRST」からの特別なコメント映像は、2025年8月6日（水）よりLeminoプレミアムで配信中！受賞への感想やファンへの感謝の気持ちを和気あいあいとコメントいただいておりますので、ファンの皆さまお見逃しなく！

■視聴方法：下記に記載の特設ページよりご確認ください。

■Lemino「2025 SBS歌謡大典 Summer」特集ページ：https://bit.ly/4lSdziP

さらに、「Leminoオリジナル 売店歌謡特別版」を後日配信予定！配信開始をお楽しみに！

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。