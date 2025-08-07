ブラッディマリー(Bloody Mary) 2025 Stone Custom Fair 開催 -Circle of Life-
株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が展開するアクセサリーブランド「Bloody Mary（ブラッディマリー）」は、2025年の通年企画として、四季をテーマにしたカスタムフェア『Stone Custom Fair -Circle of Life-』を開催しております。
その第二弾として、“夏”の自然をイメージした天然石カスタムアイテムを2025年8月9日（土）より、Bloody Mary フラッグシップショップおよび一部取扱店にて発売開始いたします。
【 Circle of Life - 生命の環 】
「一年という時の旅路に寄り添うように、四季は静かに巡っていく」
陽が高く昇り、空は果てしなく、水はきらめき、森は濃く深く息づく--。
日本の美しい四季に着想を得て、自然のエネルギーと生命の物語を表現した
「Circle of Life」コレクション。
夏編では、川や森といった自然の舞台に息づく命を表現。
強く、鮮やかに輝く天然石を使い、
夏ならではの力強さと瑞々しさを宿したカスタムアクセサリーが揃います。
- Circle of Life -
左：アンドロメダペンダントｗ/サファイア \176,000(税込)
右：アンドロメダペンダントｗ/アイスブルーダイヤモンド \253,000(税込)
※チェーンは別売りです。
左：ナットピアスｗ/クロムダイオプサイト \74,800(税込)
中：ナットピアスｗ/カイヤナイト \57,200 (税込)
右：ナットピアスｗ/スカイブルートパーズ \20,900(税込)
左：KAIペンダントｗ/アクアマリン・ロンドンブルートパーズ・スイスブルートパーズ・スカイブルートパーズ \104,500(税込)
中：KAIペンダントｗ/アイオライト・ダイヤモンド \198,000(税込)
右：KAIペンダントｗ/ロンドンブルートパーズ・スイスブルートパーズ・スカイブルートパーズ \82,500(税込)
※チェーンは別売りです。
左：KAIリングｗ/ロンドンブルートパーズ・スイスブルートパーズ・スカイブルートパーズ \70,500(税込)
中：KAIリングｗ/アイオライト・ダイヤモンド \143,000(税込)
右：KAIリングｗ/アクアマリン・ロンドンブルートパーズ・スイスブルートパーズ・スカイブルートパーズ \84,700(税込)
左：白虎ペンダントｗ/ロンドンブルートパーズ \46,200(税込)
中：白虎ペンダントｗ/アイオライト \69,300(税込)
右：白虎ペンダントｗ/スイスブルートパーズ・スカイブルートパーズ \38,500(税込)
※チェーンは別売りです。
上：ノアリングｗ/カイヤナイト \93,500(税込)
下：ノアリングｗ/スイスブルートパーズ \55,000(税込)
※Circle of Lifeのアイテムは限定品ではございません。
※商品のラインナップは店ごとに異なります。
※石・地金の価格変動により、予告なく価格を変更する場合がございます。
【製品情報】
・ 発売日：2025年8月9日（土）
・ 展開店舗：Bloody Mary フラッグシップショップ/全国の一部取扱店/オンラインショップ
・ カスタム内容：夏を象徴するカラーの天然石を使用したカスタムアクセサリー
・ 特設ページ：https://bloody-mary.jp/news/bloody-mary-202508stone-custom-fair-circle-of-life/
▼ -Circle of Life- 取扱店
フラッグシップショップ：ブラッディマリー原宿店、ビヨンクールキャッスル（ブラッディマリー心斎橋店）
販売店舗：ビヨンクール名鉄百貨店、ビヨンクール浜松店、ヴォールト金沢フォーラス店
オンラインショップ：ジュエリーコネクション、楽天ビヨンクール、AMAZON、ZOZOTOWN
【Bloody Maryとは】
“自然の生き物を身にまとい、持ち手一人ずつの意味を込めてお守りとする”をブランドコンセプトに、26年にわたり繊細で象徴的なアクセサリーを発表し続けるBloody Mary。自然、神話、生命をテーマに、物語性あるデザインが支持されています。
▼ お客様お問い合わせ先
Bloody Mary原宿店
東京都渋谷区神宮前3-21-19 1F
TEL：03-3401-2881