文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1125号〈大谷翔平 パワーピッチャーズ・バイブル。〉が8月7日（木）発売！

写真拡大

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区　社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1125号〈大谷翔平 パワーピッチャーズ・バイブル。〉を、8月7日に発売します。








■Number1125号 担当デスク・田村航平から


この夏、ついに大谷翔平選手が投手復帰を果たしました。そこで、Numberではオールスターを終えた大谷選手に単独インタビューを敢行。今季開幕前に明かしていた「僕はどこまでいってもパワーピッチャーとして投げていきたい」という言葉の真意と、好調な打撃も踏まえた二刀流完全復活への道筋を１万字超のロングインタビューで詳しく語っています。毎年、開幕前とシーズンオフの単独インタビューに応じてくれている大谷選手ですが、シーズン真っ只中のインタビューが実現したのは2021年以来のこと。公私に多忙を極めており、この日も「今日はこれから帰って娘をプールに入れてあげたいので、早く帰らせて下さい（笑）」と颯爽と去っていきました。ドジャースのユニフォームでは初めてとなる、「投手・大谷」の力強い表紙にも注目です。



　　　　　　　　　『Sports Graphic Number』 1125号


　　　　　　　　　　　　　　　　大谷翔平


　　　　　　　　　　　パワーピッチャーズ・バイブル。


【CONTENTS】


SPECIAL FEATURES

単独インタビュー　文◎石田雄太


大谷翔平「僕が打てないボールを投げる」



サイ・ヤング賞＆本塁打王へ　文◎笹田幸嗣


二刀流復活計画



パワーピッチャー最前線　文◎丹羽政善


100マイルの向こう側



新怪物を直撃　文◎及川彩子


ジェイコブ・ミジオロウスキー「23歳、165km右腕の正体」



最強投手のルーツ　文◎谷口輝世子


タリク・スクバル「英雄は危機を乗り越えて」



入念な準備に迫る　文◎田中大貴


山本由伸「精密機械のメンテナンス」



打者から見た100マイル　文◎及川彩子


アーロン・ジャッジ「野球が進化している証拠だよ」



無双投球の裏側　文◎市川忍


今井達也「力を抜いてるわけじゃない」



虎のエース秘話　文◎金子達仁


才木浩人「まだ距離はあるけれど」



奪三振の極意　文・写真◎近藤篤


リバン・モイネロ「メッシがゴールを決めるように」



教授の取捨選択術　文◎酒井俊作


北山亘基「目に見える数値ではなく」



動作解析の専門家に聞く　文◎石川仁美


彼らはなぜ、速い球を投げられる？



人物探訪　文◎ブラッド・レフトン


“トミー・ジョン”はどんな投手だったのか



平成屈指の豪腕　文◎生島淳


石井一久「砲丸を投げるイメージで」


米野球殿堂入り式典　文◎石田雄太


イチロー「“聖地”で望んだこと」



夏の高校野球 神奈川大会ドキュメント　文◎田口元義


横浜高校「激闘を重ねて越えた壁」



REGULARS

連載 第7回文◎鈴木忠平


鼓動　新井貴浩と広島カープの2025年「受け継ぐべきもの」



徹底解説　文◎生島淳


二所ノ関親方「相撲、この技、この力士」第32回 安青錦



隔号連載・熱血修造一直線


松岡修造「“プロレスラー”ウルフアロンの新章を見逃すな！」


BEYOND THE GAME

藤島大「ハルク・ホーガンの青春」


SCORE CARD INTERVIEW

BASEBALL　文◎石田雄太


柴田獅子（北海道日本ハムファイターズ） 二刀流ドラ1ルーキーは大谷翔平を超えられるか



OLYMPIC ROAD　文◎矢内由美子


泉谷駿介（陸上） 小さな体に大きな潜在能力。二刀流が世陸に挑む



SUMO　文◎佐藤祥子


琴勝峰　前頭15枚目からの下克上初V。覚醒した25歳の大器



SHOGI　文◎大川慎太郎


伊藤匠　「棋力が伸びている実感はない」。それでも抱く“楽しみ”


海外の現場から

MLB 文◎四竈衛


NBA 文◎宮地陽子


F1 文◎尾張正博


次号予告＆編集後記　／　CATCH THE NEWS


※「栗山英樹連載」は休載です


■媒体情報


雑誌名：『Sports Graphic Number』1125号


発売日：2025年08月07日（木）※首都圏基準


特別定価：850円（税込）


関連URL：https://number.bunshun.jp/


■ 『Sports Graphic Number』について


1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している