文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1125号〈大谷翔平 パワーピッチャーズ・バイブル。〉が8月7日（木）発売！

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1125号〈大谷翔平 パワーピッチャーズ・バイブル。〉を、8月7日に発売します。

■Number1125号 担当デスク・田村航平から

この夏、ついに大谷翔平選手が投手復帰を果たしました。そこで、Numberではオールスターを終えた大谷選手に単独インタビューを敢行。今季開幕前に明かしていた「僕はどこまでいってもパワーピッチャーとして投げていきたい」という言葉の真意と、好調な打撃も踏まえた二刀流完全復活への道筋を１万字超のロングインタビューで詳しく語っています。毎年、開幕前とシーズンオフの単独インタビューに応じてくれている大谷選手ですが、シーズン真っ只中のインタビューが実現したのは2021年以来のこと。公私に多忙を極めており、この日も「今日はこれから帰って娘をプールに入れてあげたいので、早く帰らせて下さい（笑）」と颯爽と去っていきました。ドジャースのユニフォームでは初めてとなる、「投手・大谷」の力強い表紙にも注目です。

『Sports Graphic Number』 1125号

大谷翔平

パワーピッチャーズ・バイブル。

【CONTENTS】

SPECIAL FEATURES

単独インタビュー 文◎石田雄太

大谷翔平「僕が打てないボールを投げる」

サイ・ヤング賞＆本塁打王へ 文◎笹田幸嗣

二刀流復活計画

パワーピッチャー最前線 文◎丹羽政善

100マイルの向こう側

新怪物を直撃 文◎及川彩子

ジェイコブ・ミジオロウスキー「23歳、165km右腕の正体」

最強投手のルーツ 文◎谷口輝世子

タリク・スクバル「英雄は危機を乗り越えて」

入念な準備に迫る 文◎田中大貴

山本由伸「精密機械のメンテナンス」

打者から見た100マイル 文◎及川彩子

アーロン・ジャッジ「野球が進化している証拠だよ」

無双投球の裏側 文◎市川忍

今井達也「力を抜いてるわけじゃない」

虎のエース秘話 文◎金子達仁

才木浩人「まだ距離はあるけれど」

奪三振の極意 文・写真◎近藤篤

リバン・モイネロ「メッシがゴールを決めるように」

教授の取捨選択術 文◎酒井俊作

北山亘基「目に見える数値ではなく」

動作解析の専門家に聞く 文◎石川仁美

彼らはなぜ、速い球を投げられる？

人物探訪 文◎ブラッド・レフトン

“トミー・ジョン”はどんな投手だったのか

平成屈指の豪腕 文◎生島淳

石井一久「砲丸を投げるイメージで」

米野球殿堂入り式典 文◎石田雄太

イチロー「“聖地”で望んだこと」

夏の高校野球 神奈川大会ドキュメント 文◎田口元義

横浜高校「激闘を重ねて越えた壁」

REGULARS

連載 第7回文◎鈴木忠平

鼓動 新井貴浩と広島カープの2025年「受け継ぐべきもの」

徹底解説 文◎生島淳

二所ノ関親方「相撲、この技、この力士」第32回 安青錦

隔号連載・熱血修造一直線

松岡修造「“プロレスラー”ウルフアロンの新章を見逃すな！」

BEYOND THE GAME

藤島大「ハルク・ホーガンの青春」

SCORE CARD INTERVIEW

BASEBALL 文◎石田雄太

柴田獅子（北海道日本ハムファイターズ） 二刀流ドラ1ルーキーは大谷翔平を超えられるか

OLYMPIC ROAD 文◎矢内由美子

泉谷駿介（陸上） 小さな体に大きな潜在能力。二刀流が世陸に挑む

SUMO 文◎佐藤祥子

琴勝峰 前頭15枚目からの下克上初V。覚醒した25歳の大器

SHOGI 文◎大川慎太郎

伊藤匠 「棋力が伸びている実感はない」。それでも抱く“楽しみ”

海外の現場から

MLB 文◎四竈衛

NBA 文◎宮地陽子

F1 文◎尾張正博

次号予告＆編集後記 ／ CATCH THE NEWS

※「栗山英樹連載」は休載です

