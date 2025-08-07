製造業のDXを推進する安全教育ツール『ONLINE FACE(R)』オンラインフェイス-独自AI技術で入構者教育・安全研修のオンライン化の信頼性と安全性を両立！

アカメディア・ジャパン株式会社

アカメディア・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：菊池 参）は、独自開発のAI特許技術を活用したeラーニングシステム『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』を、機械・製造業向けに提供開始しました。

本システムは、工場入構者に対する安全教育・研修のオンライン化を支援し、本人認証の厳格化と不正受講の防止を通じて、教育の質と効率を大幅に向上させます。

製造業における安全教育の課題

製造工場では、労働災害の防止と安全意識の向上を目的とした入構者教育が法令に基づいて実施されています。教育内容は、雇入れ時の基本教育から、作業内容変更時のリスク対応、特別教育、職長教育まで多岐にわたります。

また、現場ではKYT（危険予知訓練）や5S活動、VR教材の活用など、実践的な研修手法も導入されています。

しかし、従来の対面型研修では、研修の都度の設定や指導員の確保、受講者の移動時間などが課題となり、教育の効率化と質の維持が両立しづらい状況が続いていました。

『ONLINE FACE(R)』の導入メリット

『ONLINE FACE(R)』は、AIによる本人認証と不正受講対策を自動化することで、オンライン環境下でも対面研修と同等の信頼性を確保します。本システムは、各省庁が定める基準を満たしており、国家資格関連の法定講習にも対応可能です。

企業における教育DXの推進においては、単なるオンライン化ではなく、「教育の本質的価値を損なわない仕組み」が求められています。

『ONLINE FACE(R)』は、なりすましや垂れ流し受講といった不正を防止し、企業のコンプライアンスと安全管理の強化に貢献します。

さらに、研修の自動化により、教育担当者の負担軽減、受講者の移動時間削減、研修コストの最適化など、業務全体の生産性向上にも寄与します。

今後の展望

アカメディア・ジャパンは、製造業をはじめとする各業界における教育・研修のDX化を支援し、AI技術を活用した安全教育の高度化を推進してまいります。

『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』とは

『ONLINE FACE(R)』は、世界初の独自AI特許技術により、オンライン環境下での本人確認と不正対策を自動で行えるeラーニングシステムです。

各省庁の定める一定の基準を満たすことで、国家資格関連の法定講習や試験、また、工場や建設現場などの入構者教育や安全教育、社内研修のDX・オンライン化に幅広く採用されています。

従来のような都度の開催セッティングや指導員の時間確保、並びに受講者の移動時間などもカットできるため、経費の削減と共に生産性の向上を総合的に図れるツールとしてもご活用いただけます。

【公式ウェブサイト】https://onlineface.jp

『ONLINE FACE(R)』の主な特長

●独自AI技術による高精度・自動本人確認と不正対策

●お申込み・決済・受講・試験・アンケート・デジタル修了証までを一括管理可能

●必要機能のカスタマイズ、既存システムとのCSV・API連携にも対応

●専用機器・専用アプリのダウンロード不要で導入が容易

●全国どこからでも受講可能で、地方在住者にも均等な学習機会を提供

●天候・災害・感染症等の有事にも安定運用が可能

●柔軟な受講環境が学習完了率と満足度を向上

●運営の効率化によるコスト削減とサービス品質の持続的向上

アカメディア・ジャパン株式会社 会社概要

会社名：アカメディア・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

設立日：2018年9月11日

代表者：代表取締役 菊池 参

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB・AIサービスの企画・開発・運営、コンサルティング、広告・PR業

Webサイト：https://akamedia.jp







電話：03-6264-3007（平日9:00-18:00） メール： info@akamedia.jp

お問い合わせフォームから：https://onlineface.jp/#contact(https://onlineface.jp/#contact)



