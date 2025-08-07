Fastly、STCLab と戦略的パートナーシップを締結

ファストリー株式会社

グローバルでエッジクラウドプラットフォームをリードする Fastly, Inc.(https://www.fastly.com/) (NYSE : FSLY) の日本法人であるファストリー株式会社（カントリー・マネージャー 今野 芳弘、以下 Fastly）は本日、トラフィックおよびリソース管理ソリューションを提供する STCLab Inc.（代表：朴 馨駿 <パク・ヒョンジュン>、以下 STCLab）との戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップを通じて、メガトラフィック時代におけるブランド信頼の維持や公正な顧客体験の提供といった企業の新たな課題解決に取り組みます。

背景

近年、e コマース、メディア & エンターテインメント、広告、金融などの業界で、Web サイトを利用した限定商品の販売やコンサート チケットの先行発売、新製品のローンチ イベントなどを通して、リーチと売上の最大化を図る場面が増えています。その一方で、これらのイベントにアクセスが集中することで Web システムが応答しなくなり、顧客体験が損なわれるケースが増えています。加えて、AI ツール、ボット、不正ユーザーによる大量アクセスがサーバーダウンを引き起こし、顧客体験の低下だけではなく、ブランド イメージの毀損などの深刻なリスクに直面する企業も少なくありません。企業の Web サイトにいま求められていることは、単なるアプリケーション処理やイベントの実施ではなく、予測可能な接続フローの確立、公平な参加環境の確保、スムーズな顧客体験の提供、セキュリティ リスクの最小化といった、総合的な体験設計です。これらの要素を備えることで、ブランドへの信頼とロイヤルティを強化し、結果としてリピート購入や長期的な売上拡大につなげることができます。

パートナーシップの概要

Fastly と STCLab は、こうしたニーズに応えるべく、Fastly のグローバル エッジ配信ネットワークと、STCLab の仮想待合室（Virtual Waiting Room）ソリューション「NetFUNNEL（ネットファネル）」を統合した「トラフィックスパイク保護ソリューション」を共同で展開します。リアルタイムでのトラフィック分散と制御により、低コストで高パフォーマンスと安定性を提供します。日本市場における顧客接点の拡大と技術競争力の強化に向けて連携を深めることにより、ブランドの信頼確保や公正な顧客体験の提供といった、メガトラフィック時代における企業の新たな課題に戦略的に取り組みます。

具体的な活動

今後のパートナーシップでは、以下の重点分野を中心に連携を強化・拡大していく予定です。

- 大規模アクセスが予想される状況下での、リアルタイムなトラフィック分散およびサーバー保護モデルに関する共同マーケティングおよび顧客開拓- 不正ユーザーの検出およびブロックによるサービスの公平性確保の提案- クラウドインフラ運用効率化に向けたコスト最適化モデルの共同開発- Web セキュリティーソリューションの共同提案

企業の特徴

Fastly は、Web パフォーマンスの向上、Next-Gen WAF、DDoS対策、AI ボット管理などのセキュリティ ソリューション、さらにグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジ コンピューティングの提供を通じて、世界をリードする企業が高速で安全かつ魅力的なオンライン顧客体験を実現できるよう支援しています。

NetFUNNEL は、数万人規模の同時アクセスが発生する状況下でも、ユーザーの進入を秒単位で精密に制御し、リアルタイムで待機列を管理できる仮想待合室ソリューションです。これにより、トラフィックの安定化と顧客体験の向上の両方を実現します。サムスン、LG、スターバックスコリアをはじめ、政府機関や金融機関を含む 700 社以上のクライアントへのサービス提供実績と 3,000 以上の顧客サービスのサポート経験を持つ 仮想待合室ソリューションにより、大量トラフィックの急増やサーバーダウンに直面する顧客が効果的にトラフィックを制御できるよう支援します。

代表のコメント

ファストリー株式会社 カントリー・マネージャー 今野 芳弘：

「NetFUNNEL との統合は、単なるトラフィック制御にとどまらず、顧客ロイヤルティやブランド イメージの保護、コストダウンにまで踏み込んだ新たな Web 関連技術の飛躍的な進化を実現します。両社の強みを組み合わせることで、CDN と仮想待合室の枠を超えた“デジタル体験保護インフラ”として、新しい価値を市場に提供してまいります。」

STCLab 代表 朴 馨駿（パク・ヒョンジュン）：

「“顧客にとって最も公正な体験を提供する”という理念は、Fastly と STCLab が共有する価値観です。今回のパートナーシップを通じて、より多くの企業が顧客からの信頼を基盤に成功するイベント運用を実現できると確信しています。」

（以上）

Fastly について

Fastly のパワフルでプログラマブルなエッジクラウドプラットフォームは、Webパフォーマンスの向上、セキュリティ強化、そしてグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジコンピュート、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップ企業による高速で安全かつ魅力的なオンラインエクスペリエンスの実現を支援しています。Fastly の強力かつ最先端のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なWebサイトやアプリケーションの市場投入までの期間を短縮し業界トップレベルのコスト削減を実現できます。国内では日本経済新聞社、ぐるなび、サイバーエージェント、海外では Reddit、Universal Music Group など、世界的に著名な企業が Fastly のサービスを通じてインターネット体験を向上させています。Fastly の詳細については https://www.fastly.com/jp をご覧ください。また、X @FastlyJapan(https://twitter.com/fastlyjapan) および Facebook(https://www.facebook.com/FastlyEdgeCloudJapan) でも最新情報をご覧いただけます。

STCLab について

STCLab は、Web サービスの根幹であるトラフィック管理を専門とする企業として、13 年にわたり蓄積した技術力をもとに、大規模なトラフィック環境においても高い安定性と効率性を同時に提供しています。現在では、公共機関、金融、エンターテインメント、教育など多岐にわたる業界で 700 社以上の顧客を持ち、SaaS 型トラフィック管理ソリューションの新たなスタンダードを提案しています。