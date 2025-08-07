【新サービス】券売機レンタル開始：施設・イベント向け「タッチパネル券売機」が1日～短期導入OK｜チケット販売システム「CLOUD PASS」
電子チケット販売システム「CLOUD PASS(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_hardware_rental0825)」（運営会社：株式会社ユニエイム、代表取締役CEO：原口 宇志）は、イベントや観光施設、商業施設などでの現地チケット販売ニーズに応えるため、タッチパネル券売機のレンタルサービスを開始しました。短期イベントや試験導入にも最適な「レンタル対応」で、初期コストを抑えながら柔軟なチケット運用が可能に。
さらに、クラウド型チケットシステムとの連携により、オンライン・現地販売を統合したハイブリッド運用も実現できます。
https://cloud-pass.info/document-request/(https://cloud-pass.info//document-request/?files%5B%5D=CloudPass_ForFacilities_Documentation.pdf&files%5B%5D=CloudPass_ForEvents_Documentation.pdf&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_hardware_rental0825)
サービス開始の背景
オンラインでのチケット購入が一般化した一方で、「現地でも購入できる手段が欲しい」「スマホに不慣れな来場者にも対応したい」という現場の声は根強く存在します。
また、観光施設や地域イベントなどでは、短期開催・繁忙期対応のため、いきなり購入ではなく"まずはレンタルで試したい"というニーズも増加しています。
加えて、訪日外国人観光客の急増により、受付対応に時間がかかって列ができてしまう、スタッフの言語対応が追いつかないといった課題も顕在化しています。こうした背景を受け、クラウドパスでは「短期利用ができて、誰でも直感的に使えるタッチパネル券売機」をレンタル形式で提供開始いたしました。現地販売の導入ハードルを大幅に下げることで、イベント・施設の現場運営を支援します。
クラウドパスの券売機レンタルで得られる導入メリット
圧倒的に手軽で、導入リスクが少ない「レンタル方式」
券売機導入＝「高額な購入費用＋設置や保守の手間」
というイメージをお持ちではありませんか？
クラウドパスのレンタルなら、初期投資を抑えながら、
必要な期間だけ使えるレンタル形式で、誰でも手軽に導入できます。
- 設置、保守はすべてお任せ。専門知識や人手は不要
- 短期イベントや繁忙期に、必要なときだけ導入可能
- 資産計上・減価償却の手続き不要で、経理もラクに
「まずは試してみたい」「購入前に現場で使い勝手を確認したい」
そんなニーズに応える、導入リスクの少ない選択肢です。
さらに、現場の課題に対応できる具体的なメリットも充実しています。
1. 無人販売で人件費を大幅カット
受付や販売スタッフの常駐が不要に。
混雑しやすい時間帯でも無人で対応でき、
施設・イベント運営の省人化・黒字化をサポートします。
2. 多様な決済方法で、来場者の利便性を向上
現金（新札対応）・クレジットカード・各種QRコード決済に対応。
インバウンド需要にもマッチし、幅広い来場者ニーズに応えます。
3. 釣銭・現金管理の手間も不要に
釣銭準備や締め作業など、煩雑な現金管理を自動化。
会計業務の効率化とスタッフ負担の軽減につながります。
4. 金融審査なしで、手軽にトライアル導入
レンタル形式のため、リース契約や減価償却などの煩雑な手続きは一切不要。
経費処理だけでスムーズに導入できます。
※クレジットカード・QRコード決済をご利用の場合は、決済代行会社による事前審査が必要となります。
クラウドパスの券売機レンタルが選ばれる理由１. 運用スタイルにそのままフィット。100種類以上の標準機能を搭載
日時・座席指定・イベント通貨・翻訳対応など、施設・イベントに必要な販売形式を標準で網羅。クーポンや引換券の発券にも対応しており、現在の販売方法を変えることなく、券売機だけでチケット販売が完結します。
２. 設置から撤去までお任せ。柔軟なレンタルで“試せる導入”が可能
「まずは短期間だけ使ってみたい」「繁忙期やイベント時だけ利用したい」といったニーズにも対応。1日からレンタル可能で、設置・撤去もクラウドパスが対応。初期投資を抑えた導入が可能です。
３. リアルタイム管理で、運営コストと手間を大幅削減
売上や在庫状況は専用の管理画面からリアルタイムで確認可能。券種別・日別の集計もワンクリックで完了し、締め作業や報告業務の効率化に貢献。データはExcelやCSV形式で出力可能で、販促や経営分析にも活用できます。
４. 4言語対応で、インバウンド対応もスムーズに
券売機の画面UIは、日本語・英語・中国語・韓国語の4言語に対応。訪日外国人観光客への対応をスムーズにし、受付スタッフの言語対応の負担も軽減します。その他の言語への対応も、ご要望に応じて開発可能です。
取り扱いタッチパネル券売機レンタル一覧
※飲食店向けの食券対応は未対応です。
クラウドパスのタッチパネル券売機レンタルは、一般的な“食券スタイル”の発券機とは異なり、施設・イベント運営に必要な多様なチケット券種に柔軟に対応しているのが特徴です。大人・子ども券の区分や、日時指定、セット券などの発券設定も標準で可能です。
また、他社では受付での対応が必要となるような「当日券の発行」や「クーポン利用」についても、クラウドパスの券売機ならすべて自動で完結できます。さらに、QRコード付きのチケットを発行できるため、入退場管理や体験連携、販売施策ともスムーズに連動できます。
導入から撤去までのすべての対応は自社で完結しており、操作や設定に関するサポートもメールや電話でいつでも相談可能（※営業時間内に限る）。現場の負担を減らしながら、チケット販売の効率化とサービス品質の向上を同時に実現します。
想定される活用シーン■ レジャー・観光施設向け
レジャー・観光施設（入場券・体験チケット販売）や、美術館、博物館などの文化施設劇場／ホールなどでの当日券販売
■ 催事・短期イベント向け
展示会・祭り・物販イベントなどのチケット販売や、飲食イベントの入場券及びイベント通貨／綴り件販売、地方自治体や商業施設でのキャンペーン施策など
券売機導入実績■ Blue-ing!
屋内体験型施設 / 年間来場者数：約28万人
無人化・柔軟な販売対応で現場の負担も大幅軽減。
◎券売機導入で解決できた課題
・クーポンを券売機でも利用可能にし、来場者の利便性アップ
・日時と時間指定付きチケットも、券売機でスムーズに無人販売
・Webと券売機で同条件販売が可能で、現場の管理もカンタンに
◎担当者さまのコメント
「柔軟な販売設定とカスタマイズ性が導入の決め手です。立ち上げ当初から無人対応が可能となり、現場の負担を抑えた運営ができています。来場者からも『クーポンが使えて便利』と好評です。」
■ 神戸ポートタワー
複合観光施設 / 年間来場者数：約60万人
圧倒的な機能で施設運営の課題を一気に解決
◎券売機導入で解決できた課題
・Webと券売機の販売連携で、定員管理を自動化し安全に運用
・入場券とフードチケットのセット券を券売機で簡単スムーズ販売
・翻訳機能で多言語対応をサポートし、窓口業務負担を大幅に軽減
◎担当者さまのコメント
券売機導入で窓口対応の負担が大幅に軽減され、管理コストの削減も実感しています。セット券の発券・販売もすべて券売機で対応できており、運営が格段にスムーズに進んでいます。
今後の展開
クラウドパスでは、さらなる利便性の向上を目指し、電子マネー決済への対応を近日中にリリース予定です。また、現在は販売のみ対応しているリストバンド対応の券売機についても、より柔軟な導入を可能にするため、レンタルでの提供に向けた準備を進めています。
今後も、施設・イベント現場の運営課題に応える機能強化とサービス拡充に取り組んでまいります。
クラウドパスの実績
「CLOUD PASS」は、施設・イベント運営における効率化と顧客満足度向上を実現するソリューションとして高い評価を受けています。
総務省の後援を受けた「第18回 ASPICクラウドアワード2024」にて、基幹業務系ASP・SaaS部門 DX貢献賞を受賞、業界での信頼性と実績が証明されました。
CLOUD PASS お問い合わせ情報
サービス名称: CLOUD PASS（クラウドパス）
HP :
https://cloud-pass.info/(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_hardware_rental0825)
電話 : 050-8881-0934
受付時間: 平日10:00～19:00
E-mail: info_ticket@uniaim.co.jp
運用会社情報
会社名: 株式会社ユニエイム
HP: https://uniaim.co.jp/
所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F
代表取締役CEO: 原口 宇志
事業内容: POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業
※本記事に記載の機能・仕様はリリース時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新情報はお問い合わせください。
また、本リリースのイメージ素材は、転載以外の用途での加工、二次利用はご遠慮ください。
