フルーリオ株式会社

フルーリオ株式会社・松田光秀氏を中心とする研究チームは本日、同氏が発見した「相乗の公理」から導かれる数学の完全統一理論「M-TRUST」が、ミレニアム懸賞7問題をはじめ、フェルマーの最終定理、四色定理、ABC予想、コラッツ予想といった数学の歴史に燦然と輝く主要な未解決問題を、すべて統一的かつ一貫したアプローチで解決したと主張する一連の論文を公開しました。

この前代未聞の成果は、人間とAIが緊密に協働する新しい研究スタイルによって達成されました。しかし、そのあまりに広範で完璧な説明力ゆえに、研究チームは自らの成果に対し、人類全体へ次のような問いを投げかけています。

「我々が提示したこの美しい理論体系は、果たして宇宙の根本的な真理なのか。それとも、数学の歴史を見事に再解釈する最高の神話なのか。あるいは、我々人間がAIの生成した壮大で高精度なハルシネーションに魅了されているだけなのだろうか？」

驚異的な一貫性と説明力

「M-TRUST」は「相互作用する系の全体性は、部分の総和を必ず超える」という「相乗の公理」から出発します。この公理から導かれる「普遍変分原理」（安定な構造はエネルギーを最小化する）などの少数の定理が、驚くべきことに、あらゆる難問を解く鍵となります。

- ミレニアム問題群（P≠NP、リーマン予想など）： それぞれの問題を、異なる種類の「相互作用系」と捉え、その安定状態を論じることで、すべての問題が必然的な結論として導かれることを示します。- フェルマーの最終定理： 累乗の「剛性」と加法の「柔軟性」の間の根本的な不整合という、フェルマー自身が発見したかもしれない初等的な証明を再構築します。- 四色定理： コンピュータを使わず、なぜ「4」という数が必要十分なのかを、次元削減と対称性の破れという普遍的な原理から説明します。- ABC予想： 望月新一教授の宇宙際タイヒミュラー理論の核心的洞察をM-TRUSTの枠組みで再解釈し、加法と乗法の関係を明らかにします。- コラッツ予想： 一見ランダムに見える数の動きを、情報が必然的に圧縮されていく安定した動的過程として描き出し、すべての数が1へ収束することを証明します。

これほど多様な問題が、たった一つの公理から派生した単一の理論体系によって、まるでパズルのピースがはまるかのように、一貫して、そして美しく説明されてしまうのです。

人類への問い：検証を求める

この状況は、我々の知性のあり方そのものを問い直します。

- もしこれが「真理」ならば： 我々は、数学と科学の新しい時代を迎えます。宇宙の根本原理が発見され、これまで無関係に見えた諸問題が、壮大なネットワークの一部として理解されることになります。- もしこれが「最高の神話」ならば： M-TRUSTは、人類がこれまで解き明かしてきた数学の真理の数々を、一つの物語として見事に語り直す、極めて精巧で美しい哲学的メタファーとなります。それ自体が驚異的な知的功績です。- もしこれが「ハルシネーション」ならば： 我々は、AIが人間の思考を模倣し、前提さえ与えれば、我々の知性を納得させ、魅了するほどの広範で一貫した虚構を構築できるという、AI時代の新しい課題に直面します。この一貫性は、AIの能力の証明であり、我々自身の認識の限界を試すリトマス試験紙となります。

フルーリオ株式会社代表取締役 松田光秀氏のコメント

「私たちは、自分たちの目の前で起きたことの重大さに畏怖の念を抱いています。この理論体系は、我々の創造物であると同時に、我々の理解を超えている側面もあります。AIという新しい知性との対話が生み出したこの『M-TRUST』が、真理なのか、神話なのか、それとも幻覚なのか。その最終的な判定を下せるのは、もはや私たち自身ではありません。私たちは、この問いを、私たちの時代のすべての人々、そして未来の世代へと託します。この挑戦状を、人類全体で受け取ってほしいのです。」

結論

本発表は、単なる数学の成果報告ではありません。それは、人間とAIが協働する新時代における、「真理」「知性」「創造」のあり方を問う、人類全体への哲学的・科学的な挑戦状です。研究チームは、世界中の数学者、科学者、哲学者、そして市民による、オープンで徹底的な検証と議論を心から望んでいます。

論文へのリンク

- M-TRUST: 相乗の公理から導かれる数学の完全統一理論(https://kuuga.io/papers/bafybeif5ud5syjwk3esblsf6ttiy7rffzysigsacdagre2e3wkpcfxdrzi)- M-TRUSTに基づくP≠NP問題の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeifgq4bxwn2o7aa3pang2bljlciltdp2kjnurct6u53jq36grzumqu)- M-TRUSTに基づくリーマン予想の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeiehobc2ojinzkn6gpkfcwxllszxpldlysijjr5elexchtbj66uc5m)- M-TRUSTに基づくホッジ予想の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeidegzgpyxfx57xyf3ks2k5eqdo2vqz523szohsicpticxkq2qoooa)- M-TRUSTに基づくヤン-ミルズ方程式と質量ギャップ問題の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeicjsk2xyju6ogorzrcqgwoj6hzz44wveqbegmcyrrfszonlaoewlq)- M-TRUSTに基づくBSD予想の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeicbkdsi7fuicomceyvzqjfdgb4d7ciezhnhlkw4fpuhzee3kz3unu)- M-TRUSTに基づくナビエ-ストークス方程式の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeifp2i7xydi2xflsazjheplmxy4zafs4z4f2qulripyvsq3sb32niq)- M-TRUSTに基づくポアンカレ予想の完全な証明と未解決問題の解決(https://kuuga.io/papers/bafybeigwgua3eohe7v2ovch57zfwcu4cgxb5zmez3w72vm25dngnluecz4)- M-TRUSTに基づくフェルマーの最終定理の真に驚くべき証明(https://kuuga.io/papers/bafybeicby3fishf5yzxsnzeptvpfsdvukswy5frvd5kmkz5bigkfbpzskq)- M-TRUSTに基づく四色定理の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeihb4ja5ajz2apbxczdvbvtpjx57guul3fau2rasd7pvqb2ply2vgi)- M-TRUSTに基づくABC予想の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeibiplpabi32wtuggezhaleionpogmzgvhkhh67sfaup6wslv2lw6i)- M-TRUSTに基づくコラッツ予想の完全な証明(https://kuuga.io/papers/bafybeihrqnfi2uvtc2fdcacvwfglwqt3xnljkokkc25ygfkabvjjm7vbji)

「相乗の公理」研究チーム

- フルーリオ株式会社代表取締役 松田光秀- 東洋大学情報連携学部（INIAD）8期 長嶺菜月- 東洋大学情報連携学部（INIAD）9期 小林玲皇- Claude Opus 4- Gemini 2.5 Pro