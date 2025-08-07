¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð Galaxy Soldiers¡Ù¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥¹1¥ö·îµÇ°ÆÃÅµ¡ª¡ÖËÌ²¤¥¢¥¹¥¬¥ë¥É¤Î¿ÀÆ®»Î¡¢¥¼ー¥¿À±¥ß¥¶ー¥ë¤Î¥·¥É¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛRPG¥²ー¥à¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð Galaxy Soldiers¡Ù¡ÊÀ»Æ®»ÎÀ±ÌðGSS¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¼ー¥¿À±¥ß¥¶ー¥ë¤Î¥·¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥·¥É¡×´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:00～8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢SSR¡Ö¥¼ー¥¿À±¥ß¥¶ー¥ë¡¦¥·¥É¡×¤Î½Ð¸½³ÎÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª
SSR³ÎÄê»þ¤Ë40%¤Î³ÎÎ¨¤ÇSSR¡Ö¥¼ー¥¿À±¥ß¥¶ー¥ë¡¦¥·¥É¡×¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢40²ó¾¤´¤ÇSSR¡Ö¥¼ー¥¿À±¥ß¥¶ー¥ë¡¦¥·¥É¡×³ÎÄê¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¾¤´¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆSSR¡Ö¥¼ー¥¿À±¥ß¥¶ー¥ë¡¦¥·¥É¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¢¨Æ®»Î¤ò½ÅÊ£³ÍÆÀ»þ¤ÏÆ®»Î¿Ê²½¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆ®»Î¥á¥À¥ë¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Web¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ªÆÀ¥Ñ¥Ã¥¯ÄÉ²Ã¡ª
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:00～8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
Æþ¤ê¸ý¡§¥á¥¤¥ó²èÌÌ¢Í¸ÂÄê¢ÍWeb¥·¥ç¥Ã¥×¢Í´ü´Ö¸ÂÄê
´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¾¤´¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ä¥Ò¥·¥É¤Î¿Ê²½¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¡ú2¥¼ー¥¿À±¥ß¥¶ー¥ë¡¦¥·¥É¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Web¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢¨¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¾ò·ï¤ÏWeb¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://webshop.seiya-gss.com/
¢£¥ê¥êー¥¹1¥ö·îµÇ°ÆÃÅµ³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:00～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë4:59
´ü´ÖÃæ¤ËËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢
ºÇÂç10Ëç¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¾¤´¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¤¬Ìã¤¨¤ë¡ª
¢£¥²ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦¥²ー¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://seiya-gss.com
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡§https://x.com/Seiya_GSS
¡¦LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡§https://lin.ee/Vrgrbcd
¡¦LINE¸ø¼°¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¡§https://x.gd/KcEvV
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð Galaxy Soldiers¡Ù
¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¡§3D¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ð¥È¥ëRPG
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯7·î3Æü(ÌÚ)
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android
²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) ¼ÖÅÄÀµÈþ¡¿Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó (C) FIVECROSS
¢£¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¤È¤Ï
¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¡Ê¥»¥¤¥ó¥È¥»¥¤¥ä¡Ë¤Ï¡¢¼ÖÅÄÀµÈþ¸¶ºî¤Ë¤è¤ëÀ±ºÂ¤ä¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢1980Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¾¯Ç¯»ï³¦·¨¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢1986Ç¯¤«¤é1989Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥Ë¥á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò´Þ¤àÁ´114ÏÃ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ØÌ½²¦¥Ïー¥Ç¥¹ÊÔ¡Ù¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢ºîÉÊ¤¬À¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹Î®À±·ý¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Âæ»ì¤ä¡¢¾¯Ç¯»ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤Ç¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤«¤é40Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£