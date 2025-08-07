【日本初上陸】パター専門ブランドCROSSPUTT 待望の新モデル「CP-400」、ついにクラウドファンディング実施決定！

株式会社そばに

株式会社そばに（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：佐藤 秀平）は、2025年8月22日(金)18:00より、パター専門ブランド「CROSSPUTT（クロスパット）」の特許出願中の新作モデル「CP-400」のクラウドファンディング先行予約販売を開始いたします。

CROSSPUTT 新作モデル「CP-400」

新作モデル「CP-400」は、打ち出し方向のズレを物理的に抑え、狙ったラインに“まっすぐ打ち出す”ことを追求した革新的パターです。感覚に頼らず正確なストロークが可能な設計により、「右に出る」「引っかかる」といったミスを防ぎます。

なお、この構造は現在「特許を出願中」です。

感覚に頼らず、職人レベルの正確な“打ち出し”を可能にするこのモデルは、アマチュアからプロまで、パターに悩むすべてのゴルファーに向けた一本です。

▪️クラウドファンディング概要

〈プロジェクト期間〉

2025年8月22日（金）18:00～2025年9月26日（金）23:59

LINEにて事前登録受付中。お友達追加いただき、最新情報をお待ちください。

【LINE登録はこちらから】

https://lin.ee/T5g2cOB

▪️リターンプラン一覧（※通常価格：67,980円 / 税込）

・スタート1（先着150名）

CROSSPUTTオリジナルゴゴルフマーカー（2,750円相当）プレゼント／通常価格より15%OFF

・スタート2（先着350名）

57,783円（税込）／通常価格より15%OFF

・スタート3（予定数に達し次第終了）

61,182円（税込）／通常価格より10%OFF

・セットプラン（通常価格より15%OFF）

スタンドセット：70,363円（税込）

マットセット：83,113円（税込）

マットスタンドセット：95,963円（税込）

※2025年9月下旬順次発送予定

▪️「CP-400」開発の背景

「狙って打ったつもりなのに、なぜか外れる」

「正しく構えている“はず”なのに、ラインからズレる」

CROSSPUTTは、こうした“アドレスの不安”に向き合い続けてきました。



そして考えたのは、構えを「感覚」から「構造」で導くという発想でした。

しかもそれは、“楽に、早く、誰でも”再現できる形である必要があると考えました。

その問いに対し、私たちは10年以上にわたって研究・開発を重ねてきました。

「CP-400」開発時のデータ

そのひとつの答えが、現在特許を出願中で、今作「CP-400」に新たに搭載した縦ライン（Vertical Line）です。

従来モデルで採用していた「Dual Alignment Line（デュアルアライメントライン）」は、セットアップの安定性を高めるものでしたが、さらに高い再現性と視認性を追求する中で、この“縦方向のライン”を追加するに至りました。

この縦ラインは、単なる目印ではありません。

構えた瞬間にフェースの開閉が視覚的に分かる軸となり、無意識のうちにフェースをスクエアに保つことができるようになります。

結果として、アドレスのズレや打ち出し方向のブレが減り、毎回のストロークが安定する。

“ただ構えるだけで、正解のアドレスに導かれる”。

その仕組みを、私たちは「CP-400」で実現しました。

▪️「CP-400」の製品特徴

1. 「縦ライン」でフェース向きが一目瞭然（※特許出願中）

新たに搭載された縦方向のアライメントラインにより、構えた瞬間にフェースの開閉が視覚的にわかる設計に。

ラインを体の中心に合わせるだけで、誰でも狙い通りのアドレスを再現できます。

縦ライン（Vertical Line）

2. 引っかけミスを防ぐ“逆三角ネック構造”（※特許出願中）

従来のL字パターと異なり、シャフト位置をヒールからずらした非対称な三角構造ネックを採用。

これにより、引っかけが起きにくく、ストローク時の抜けも滑らかに。とくに、引っかけやすいゴルファーにとっては、ミスの出にくさを実感できる設計です。

逆三角ネック構造

3. SUS304素材が生む「フェースに乗る打感」

素材には、柔らかく振動吸収性に優れたSUS304ステンレスを採用。

インパクト時の衝撃がマイルドに伝わることで、ボールがフェースに“乗る”ような感覚が得られ、繊細な距離感調整にも貢献します。

4. CNCミルドフェース × 高精度スイートスポット

フェース面はCNCミルド加工によって高精度に仕上げられ、接触面の平滑性が向上。

さらに、フェース全体の37％がスイートスポット領域となる設計により、多少の打点ズレでも一貫した転がりが実現します。

※5mの距離でもまっすぐ転がる安定性が実証済み

高精度スイートスポット

5. 誰でも再現できる“3ステップアドレス”

「2本のラインを合わせて、縦ラインを身体の中心に」

--この3ステップだけで、正確なアライメントとヘッドバランスが自然に整い、毎回同じように構えられる“再現性”を生み出します。

〈製品仕様〉

ヘッド素材：SUS304ステンレス（100％CNCミルド）

ヘッド重量：398g（±2g）／フェイスバランス

シャフト素材・重量：グラファイト／92g

グリップ素材・重量：PVC／63g

▪️パター専門ブランド「CROSSPUTT」とはパター専門ブランド「CROSSPUTT」

韓国のメーカーが手掛ける「CROSSPUTT（クロスパット）」は、パッティングに課題を感じている方や、スコア向上を目指すゴルファーに向けたブランドです。

CROSSPUTTのパターは、韓国の工場で一つひとつ丁寧に手作りされ、緻密な設計と洗練されたデザインが特徴。その高品質と優れたデザイン性から、韓国を中心に多くのゴルファーに愛用されています。

CROSSPUTTパターの最大の特徴は、「誰でも理想のストロークを再現できる」独自の設計にあります。デュアルアライメントラインにより、2本のラインを合わせるだけで正確なアドレスを実現し、セットアップの精度が向上。

また、三角構造の設計がヘッド全体のバランスを安定させ、安心感のある構えをサポート。さらに、広いスイートスポットによってミスヒット時でもボールの転がりが安定し、ゴルファーがライン読みと距離感の調整に集中できる構造になっています。

さらに、日本では江連忠プロ、山本幸路プロ、布施辰徳氏が公式アンバサダーに就任。プロからの信頼も厚く、日本での注目度が一層高まっています。

CROSSPUTTの「もう3パットさせない」というキャッチコピーの通り、パターでの精度向上をサポートし、ゴルフの楽しさをさらに広げることを目指しています。

公式サイト：https://crossputt.jp/

■会社概要

▼本件に関するお問い合わせ先

E-mail：info@crossputt.jp

お問合せフォーム：https://crossputt.jp/pages/contact

▼株式会社そばにについて

会社名：株式会社そばに

代表者：佐藤 秀平

所在地：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門本部ビル 6F

URL：https://corp.sobani.co.jp/

事業内容：

・ Amazon専門コンサル事業

-Amazonストア/ベンダー運用代行＆コンサルティング

-Amazon広告運用代行

-Amazon DSP広告運用代行

-Amazon商品ページ作成代行

-海外Amazon運用代行

-OEM/ODM製品開発支援

・Shopify自社ECグロース支援事業

-Shopify自社ECサイト運用代行

・ブランド事業

-PuttOUT 日本総代理店

-CROSSPUTT 日本総代理店

-RainFlow

-S4R