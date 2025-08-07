【8/13お盆限定】最高級もち米マンゲツモチの『つきたて餅』と千葉県産コシヒカリの『お迎え団子』で――心を込めたお盆のおもてなし

株式会社太陽社

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、2025年のお盆の中日8月13日(水)に合わせて、心を込めた手づくりの『つきたて餅』と『お迎え団子』を、数量限定で販売いたします。

『つきたて餅』には最高級もち米・一等級の「マンゲツモチ」を使用し、『お迎え団子』は千葉県産「コシヒカリ」を使い、いずれも昔ながらの杵と臼で丁寧につき上げた本格仕立てです。

販売店舗：お菓子のたいよう実店舗全店

ご先祖さまへの、真心こめた“おもてなし”を。

お盆が近づき、ご家族が心を込めてご先祖様をお迎えする時期となりました。

お盆は、ご先祖様の魂が家族のもとに戻り、ひとときを過ごすとされる日本の古来からの信仰に基づく大切な行事です。

お盆のはじまりにご先祖様をお迎えする「つきたて餅」と「お迎え団子」――

どちらも、ご先祖様への感謝と敬意を込めた、あたたかなお供えです。

「つきたて餅」は、お盆に帰ってきたご先祖様へ、感謝と労いの気持ちを込めてお供えする特別なお餅です。やわらかく、ふっくらとした餅には、「お腹いっぱいになって、ゆっくりしていってくださいね」という、温かな“おもてなし”の想いが込められています。

また、「つきたて」のお餅には、新しさと清浄さの象徴としての意味もあり、故人の霊を慰め、家族の無病息災や繁栄を願う――そんな祈りの気持ちも込められています。

一方で「お迎え団子」は、ご先祖様が道に迷わず、無事に帰ってこられるようにという願いを込めた“道しるべ”のようなもの。

地域によって形や素材は異なりますが、丸い形は「円満」や「ご縁」を表すとされ、甘い香りとやわらかさには「心を込めたおもてなし」の意味も込められています。

たいようでは、地域に伝わるこうした風習を大切に、毎年一つひとつ手作りしています。

地域やご家庭によって、お団子の形や数、お餅の種類はさまざまですが、どれも「おかえりなさい」「ゆっくりしていってね」という気持ちが込められた、心あたたまる風習です。

お客様のご先祖様へ――私たちは、心を込めてご用意いたします。

“最高級のもち米”「マンゲツモチ」で仕上げる、究極のつきたて餅

※こしあんは別売りです。きな粉は販売しておりません。

たいようのつきたて餅は、千葉県産もち米“最高級のもち米”である「マンゲツモチ」を使用。

その中でも「一等級」に格付けされた希少な粒のみを贅沢に採用しています。

「マンゲツモチ」は名前の通り、「満月のように白く美しいもち米」として命名されました。

味、食感、美しさこの三拍子が揃っており、「これぞ本物のおもち」と言われるほどの逸品。

中でもこの「一等級」はその中でも粒ぞろいが良く、傷や割れが少ない、最高ランクの品質。一等級の特別栽培米は、生産量が限られているため“希少な逸品”として名高い存在です。

さらに、マンゲツモチは、天皇陛下が皇居の水田でお手植えされることでも知られる、国内屈指のもち米。旨味と粘りが強く、つるっとした舌ざわりと、なめらかでコシのある食感が格別です。

たいようでは、この特別なもち米を、昔ながらの杵つき製法で丁寧につき上げ、きめ細やかで風味豊かな「つきたて餅」に仕上げました。

「つきたて」は、やはり風味も食感も別格の美味しさ！

市販品とは一線を画す、まさに“本物”の味わいです。独特の“伸び”と、とろけるような舌ざわり、さらに組織が均一につき上がることで、なめらかさもコシの強さも、段違いの仕上がりに。

ただ、「つきたて餅」は時間が経つと、どうしても固くなってしまうのが難点。――ですが、その常識を覆すのが、マンゲツモチのすごいところ！

冷めても、やわらかさと旨みがしっかり残るので、おしるこ・きなこ・お雑煮はもちろん、大根おろしでさっぱりいただく「からみ餅」もおすすめです。

「つきたて餅」との相性をとことん追求した、特製の“こしあん”も別途ご用意しております。

なめらかな舌ざわりと、すっきりとした甘さが特長のこしあんは、マンゲツモチの上質な旨みをより一層引き立ててくれる名脇役。別売りとなっておりますが、ぜひご一緒にお楽しみください。

「満月のように白く美しいもち米」としてその名を授けられた〈マンゲツモチ〉。

ふっくらと丸みを帯びた一粒一粒は、つややかに輝き、まさに“白銀の宝石”のよう。写真からも、その美しさが伝わってきます。

旨みと粘りが強く、伸びの良さは驚くほど。

なめらかでキメ細やかな舌ざわり、そしてコシのあるもっちり食感は、まさに別格の存在です。

──とくに注目していただきたいのは、この“びよ～～ん”と伸びる、圧倒的な粘り！

「つきたて餅」だからこその、この粘り！

杵つき製法で空気をしっかり抜くことで、煮崩れしにくく、米本来の旨み・粘り・なめらかさが最大限に引き出されるのです。

選び続けて30年――受け継がれる“たいようの味”

どのもち米にもそれぞれの美味しさがありますが、先代社長が惚れ込んだのは、地元・千葉県で育てられた「マンゲツモチ」でした。

餅にしたときのしなやかな粘り、力強いコシ、噛むほどに広がる旨み。そのすべてに魅せられ、先代は「理想の餅に出会えた」と語ったほど。

地元のお米で、妥協のない素材を使ってつくるのが、「たいよう」のこだわり。

お盆という特別な一日だからこそ、ご先祖さまにも、一番おいしいお餅をお供えしたい――そんな想いで、30年以上、変わらぬ美味しさを守り続けています。

大切なお盆のひとときに、“最高級のお餅”で“最高級のおもてなし”を。

素材・製法ともに妥協なく作り上げた「つきたて餅」を、ぜひお供えください。

「噛んだ瞬間、わかる違い」――“お米だけ”で作る本格「お迎え団子」

「たいよう」のお迎え団子は、千葉県産コシヒカリを100％使用。

上新粉などの粉ものは一切使わず、素材はお米と水だけ。余計なものを加えず、素材の力だけで仕上げた、研ぎ澄まされた“本物のお団子”です。

千葉県は、全国屈指の米どころ。三方を海に囲まれた温暖な気候の中で育ったコシヒカリは、粒立ちの良さ、ほどよい粘り、芳醇な香りが揃った逸品です。

そのお米を、熟練の職人が丁寧に蒸し上げ、杵と臼でしっかりとついて、つややかに成形。ひと粒ひと粒が、艶やかに輝く、美しい団子に仕上がります。

強い粘りとコシが特徴の「つきたて餅」に対し、「お迎え団子」はスッと歯が入る、驚くほどの歯切れの良さと絶妙なやわらかさが魅力です。

コシが強く、もちもちとした弾力がありながら、しっかりとした噛みごたえ。

噛むほどにお米本来の旨みがじわりと広がり、雑味のない澄んだ味わいが口いっぱいに広がります。



「お米と水だけ」でつくるシンプルさゆえに、ごまかしのきかない味わい。

千葉県産コシヒカリを使用し、昔ながらの杵つき製法で仕上げることで、お米の旨みと香りを最大限に引き出しました。素材へのこだわりと職人の技が光る、たいよう自慢の逸品です。

実はこの「お迎え団子」、当店の“焼き団子”と同じお団子。

長年にわたり多くのお客様からご支持をいただき、1日4,000本以上を売り上げる、たいようの看板商品です。

― お盆限定「お迎え団子」13個入り ―

■ お迎え団子の「数」に込められた意味

お盆の始まりにご先祖様をお迎えするために供える「お迎え団子」――

その数には、地域やご家庭の習わしによりさまざまな意味が込められています。

6個

仏教における六道（地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天）になぞらえた数。

迷いのあるすべての世界に想いを届けるという、深い供養の気持ちを表します。

7個

お盆（7月または8月）の「7」にちなんだ数。

ご先祖様が道に迷うことなく無事に戻ってこられるよう、願いを込めて供えられます。

13個

お盆の入りである「13日」に合わせたもの。

主に東日本の一部地域に見られ、ご先祖様への“迎え”の意味合いがより強く込められます。

49個

仏教の「四十九日」にちなみ、より丁寧な供養の意を込めた数。

特別な想いや祈りを込めて、精霊を手厚くお迎えする意味合いがあります。

「お菓子のたいよう」では、毎年、お盆のお迎え団子は「13個入り」をご用意しております。

「13」という数には、東日本を中心とした地域で、お盆の入りである「13日」に合わせた意味合いが込められています。

また仏教においては、故人の霊を極楽浄土へと導くとされる「十三仏」にちなんだ数ともされており、“大切な人がどうか安らかに旅立てますように”という祈りを、ひとつひとつのお団子に込めてお届けしています。

お迎えの心、お供えの心を、13という数とともに丁寧にかたちにした、特別なお団子です。

お迎え団子は、ご先祖様が無事に家路に着けるよう、「道中のおやつ」や「お供え」として捧げられます。甘い団子の香りと共に、温かい歓迎の気持ちを込めてお供えください。

そして今年は、いつもより少しだけ特別に――。

素材にこだわった、13個の本格団子でご先祖様をお迎えしてみてはいかがでしょうか。

杵と臼で丁寧につくる、昔ながらの本格派製法

“シンプルだからこそ誤魔化しがきかない”お餅だからこそ――

昔ながらの手間ひまを惜しまない製法と、素材への一途なこだわりを持って、私たちは一つひとつを丁寧に、真摯な姿勢で仕上げています。

普段から米を扱い慣れた熟練の和菓子職人が、その日の気温や湿度を見極めながら、もち米を蒸篭（せいろ）でじっくりと蒸し上げます。

こちらが蒸しあがった、つきたて餅の「マンゲツモチ」と、お迎え団子の「コシヒカリ」です。

※つきたて餅の「マンゲツモチ」※お迎え団子の「コシヒカリ」

これは、蒸篭（せいろ）でじっくりと蒸し上げられたもち米だからこその、美しさ。

炊飯器では決して出せない、米本来の旨みや香りが引き出され、一粒一粒が立ち、つややかな光沢を放つのです。

さらに、通常一回しか行わない精米を、当店ではあえて三回実施。

これにより、灰化の残りなどの不純物が徹底的に取り除かれ、澄んだ真っ白い餅に仕上がります。手間はかかりますが、お客様に最高品質の餅をお届けするため、決して妥協はいたしません。

こうして蒸し上がったもち米は、熱い内にすぐさま昔ながらの杵と臼に移され、粒感がなくなるまでしっかりと仕上げられます。杵と臼で丹念につき上げられたもち米は、きめ細やかで、もち米本来の豊かな風味が存分に引き出されます。その仕上がりは、まるで絹のようになめらかで、しなやかなコシと弾力を兼ね備えた極上の口あたりに。

こうして完成するのが、真っ白で美しく、そして驚くほど美味しい――

お迎えの心を込めて供えるにふさわしい、「つきたて餅」と「お迎え団子」です。

年に一度の、お盆のひととき。

亡くなった大切な方と、そっと心が通じ合う、特別な時間です。

目には見えなくても――きっと、帰ってきてくれている。

そう信じて、心を込めてお迎えしたい。

お盆は、ご先祖様の魂が家族のもとへ帰ってくるといわれる、日本ならではの大切な行事です。

たいようでは、この時期だけの特別なお供えものとして、〈つきたて餅〉と〈お迎え団子〉をご用意しています。

“ありがとう”の想いを込めて供える「つきたて餅」

“こちらですよ”とご先祖様を導く「お迎え団子」

どちらも、素材選びから製法まで、とことんこだわった、たいようならではの味わいです。

一つひとつ丁寧に、まごころを込めて――

ご先祖様に「ありがとう」を伝える、そんなお手伝いができたら幸いです。

どうぞ、たいようのお供えもので、あたたかくご先祖様をお迎えください。

皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

