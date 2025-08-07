【初開催】STARBASE、NHKエンタープライズと初の大型共創プロジェクト

株式会社STARBASE

エンターテインメントを活用した企業ブランディングやライブイベント制作、音楽・映像コンテンツの制作・配信を手がけるエンタメ総合商社・株式会社STARBASE（本社：東京都港区、代表者：日高良太郎）は、このたび、MUSIC EXPO LIVE 2025 実行委員会として、2025年11月3日(月・祝)、東京ドームにて音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」を初開催することをお知らせいたします。

本イベントは、2025年の音楽シーンを牽引するアジアの豪華アーティストたちが出演し、ここでしか見ることの出来ないスペシャルなステージをお届けするものです。

◆「 オープンイノベーション型共創」によるイベントモデル

今回は、企画・制作のHUBとしてSTARBASEが中心に立ち、エンターテインメントを核に、NHKエンタープライズやグローバルアーティストなど、多様なプロフェッショナルを巻き込みながら、ドーム規模のイベントを共創。

本プロジェクトは、異なる強みやリソースを持つ企業・クリエイター・団体が垣根を越えて交わり、新しい価値や文化を共に生み出す――STARBASEが本格的に推進する「オープンイノベーション型共創」により実現したイベントモデルです。

今後、日本発でグローバルの音楽シーンを盛り上げる、象徴的なイベントIPにしていくことを目指します。

◼︎イベント情報

イベント名：MUSIC EXPO LIVE 2025

開催日：2025年11月3日 (月・祝)

会場：東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)

オフィシャルサイト：http://musicexpolive.com

オフィシャルSNS：

https://www.instagram.com/musicexpolive/

https://x.com/musicexpolive

主催：MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会

企画・制作：NHKエンタープライズ、STARBASE

※イベントの詳細や出演アーティストの情報については、オフィシャルサイトより随時発表いたします。

＜会社概要＞

社名：株式会社STARBASE

本社所在地：東京都港区

代表者：代表取締役：日高 良太郎

設立：2017年

社員数：49名（2025年6月末時点）

公式サイト：https://starbase.jp/(https://starbase.jp/)