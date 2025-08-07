8月24日（日）夜9時より放送開始「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY Season2』シンガーソングライターiriが書き下ろした『CUBE』が主題歌に決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年8月24日（日）夜9時より、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『Girl or Lady Season2』を放送開始いたします。

このたび本作の主題歌に、HIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライターiri（イリ）が本番組のために書き下ろした楽曲「CUBE」が決定いたしました。

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。

また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さんに加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しております。

そして、本作を彩る主題歌には、シンガーソングライターiriが本番組のために書き下ろした楽曲「CUBE」が決定しました。結婚に対する「憧れ」と「現実」の狭間で揺れ動きながら、“結婚とは何か？”を真摯に見つめ直す『GIRL or LADY Season2』のテーマと深く重なり合い、番組の世界観をより一層際立たせます。

iriの代表曲『Wonderland』でもおなじみのESME MORIとタッグを組んで制作されたビターで都会的な真夏のアッパーチューン。夏のけだるさの中で、「CUBE」の溶けそうで溶けきらないざわめきが、愛の形を探し続ける揺らぎと重なり合っていくような楽曲となっています。楽曲は、8月20日（水）より配信開始となります。

主題歌の決定にあたり、iriは以下のようにコメントを寄せています。

■iri コメント全文

今回、ABEMA『GIRL or LADY Season2』の主題歌を書き下ろしさせていただきました。

年齢とともに、人を好きになることや心が波打つことを恐れたり、そんな自分に自信が持てなくなることがあると思います。

そんなふとした瞬間に、CUBEが転がり出して、塞いで角張っていたものが少しずつ形を変えていつかまた誰かとフィットしていく。

溶けきったり形が変わったりしても消えることがないものを、この季節がそっと教えてくれるような、そんな最高の夏になりますように。

また本日、「CUBE」を聴くことができる新たな予告映像が公開となりました。こちらもぜひ初回放送までにご覧ください。

「CUBE」を聴くことができる新ティザー映像URL：https://youtu.be/yESRh8-3bjs(https://youtu.be/yESRh8-3bjs)

20代“ガール”と30代“レディ”が、「結婚」という人生最大の選択を前に本音ダダ漏れでぶつかりながら、何より自分自身と向き合う…。本音ダダ漏れの婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』は、2025年8月24日（日）夜9時より放送開始です。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA新番組『GIRL or LADY Season2』概要

（C）AbemaTV, Inc.

#1放送日時：8月24日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9EvEp4uoPwHMmR

新ティザー映像：https://youtu.be/yESRh8-3bjs

主題歌：iri 『CUBE』

8月20日（水）配信開始 https://iri.lnk.to/CUBE

Pre-Add/Pre-Save http://iri.lnk.to/uhzzT9

■iri Profile

HIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライター“iri(イリ)”。

2016年のメジャーデビュー以降、多くのドラマ・CMタイアップ/キャンペーンソングを手掛け話題に。クールなキャラクターとファッションセンスが注目を浴び、数多くのファッション誌にも登場。様々なアーティストへの客演参加/楽曲提供も行い、更には海外大型フェスへの出演やツアーを開催するなど、多方面から注目されている 。

2024年には自身初の武道館ワンマンライブ「iri LIVE at 武道館」を開催し、チケットは完売、大盛況にて終了した。

来年2026年1月にはデビュー10周年を迎え、その幕開けとなるライブが大阪フェスティバルホールと東京ガーデンシアターで決定している。