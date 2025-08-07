NOBLE×ヘアメイクアップアーティスト河嶋希さん第二弾！【NN】ヘアアクセサリーコラボレーションが遂に新作発売決定！
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「NOBLE/ノーブル」より、女優やモデルから絶大な支持を得て、 幅広いファッション誌で活躍中の ヘアメイクアップアーティスト・河嶋希さんとのヘアアクセサリーコラボレーション【NN】第二弾が発表となりました。
”NN” 新作LOOKはこちら :
https://baycrews.jp/feature/detail/16220
第一弾のコラボレーションでは即完売するほどの人気を博したこの企画は引き続きブラックを貴重に、ゴールド派・シルバー派に向けて“MANY WAY”をテーマにアレンジの効くセットに。
つけるだけでいつもと違う輝きを放つような、心ときめくヘアアレンジをご紹介いたします。
”NN”バンスクリップSET :
”NN"ヘアスティックSET :
【販売スケジュール】
2025年8月07日（水）NOBLE公式オンラインストア予約販売スタート
2025年8月09日（土）NOBLE新宿店先行発売スタート＆河嶋希さん在店イベント開催
2025年8月23日（土）NOBLE公式オンラインストア＆NOBLE全店発売スタート
“NN” VANCE CLIP SET
トレンドのバンスクリップは型からオーダー。使いやすいブラックとセットでベージュとライトグレーよりお選びいただけます。小さく刻印した「ＮＮ」のロゴもポイントに。
さらに、こだわりの詰まったドレープチャームを制作。こんなの見たことない、ドレープチャームは普段使いからドレスアップの主役として存在感を放つ。
”NN”バンスクリップSET :
"NN"バンスクリップセット（ゴールド）の３点をフルセットスタイリング
”NN”バンスクリップSET :
TOPS / NOBLE :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/cutsew/25070240512130?q_sclrcd=011
"NN"バンスクリップセット（シルバー）
”NN”バンスクリップSET :
Shirt / NOBLE :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/cutsew/25050240104030?q_sclrcd=010
"NN"バンスクリップセット（ゴールド・シルバー）２色使い
”NN”バンスクリップSET :
Dress / GREYCHORD :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/onepiece/25040250000530?q_sclrcd=008
"NN"バンスクリップセット（シルバー）ブラックのみ使用
”NN”バンスクリップSET :
"NN"バンスクリップセット（ゴールド）と、再販売が決定したゴールドカチューシャをMIXスタイリング
”NN”バンスクリップSET :
”NN"カチューシャSET GOLD :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/acc/25091250007530
TOPS / NOBLE :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/cutsew/25051240709030?q_sclrcd=001
“NN” HAIR STICK SET
モダンなヘアスティックをサイズ違いでバランス良く。テクスチャーの質感ちがいでご用意いたしました。第一弾でも大人気だったシュシュもチャームデザインをアップデート。ヘアスティックはアレンジが難しいと思う方もいらっしゃいますがねじって結んだあとに結び目にさすだけでお洒落に。
束ねたお団子をすくいあげるようにさすと、ヘアスティックひとつでも髪もまとめられます。
”NN"ヘアスティックSET :
"NN"ヘアスティックセット（シルバー）の３点セットで贅沢にスタイリング
”NN"ヘアスティックSET :
"NN"ヘアスティックセット（ゴールド）２種のピンがアクセントに
”NN"ヘアスティックSET :
Jumpsuit / determ :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/allinone/25030250000330?q_sclrcd=001
"NN"ヘアスティックセット（ゴールドとシルバー）色違いのスティックを合わせて
”NN"ヘアスティックSET :
"NN"ヘアスティックセット（ゴールド) シュシュで結んだあと、ショートスティックをセット
”NN"ヘアスティックSET :
"NN"ヘアスティックセット（シルバー）シュシュだけでシンプルに
”NN"ヘアスティックSET :
Blouse / NOBLE :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/cutsew/25051240101030?q_sclrcd=001
Earring /in mood :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/acc/25091250006130?q_sclrcd=001
"NN"ヘアスティックセット（シルバー）シュシュと再販売するベロアカチューシャを合わせて
”NN"ヘアスティックSET :
”NN"カチューシャSET GOLD :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/acc/25091250007530
Tops / NOBLE :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/cutsew/25051240710130?q_sclrcd=010
Earring / in mood :
https://baycrews.jp/item/detail/noble/acc/25091250006030?q_sclrcd=093
NEWS
“NN” カチューシャSET/GOLD 再販のおしらせ
再販売リクエストの多かった、NNカチューシャSET/GOLDが
オンラインストア限定で再登場いたします。
ぜひお早めにお買い求めください。
河嶋希さん在店イベント開催
2025年８月９日（土）13時～16時迄
ルミネ新宿店にて河嶋希さんの在店イベントを開催いたします。
ヘアアレンジを直接体験できるチャンスです！
ぜひ足をお運びください。
NOBLE ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿2 2F
営業時間：11:00～21:00
NOBLE ルミネ新宿店 :
https://baycrews.jp/store/detail/0297?msockid=284afeb4b4716be61849eb2cb59b6a80
profile
河嶋希 （かわしまのぞみ）
hair&make-up Artist
等身大でありながらもトレンドを押さえた仕上がり、 絶妙な色と質感の組み合わせが、 女優やモデルから絶大な支持を得て、 幅広い女性誌で活動中。すぐに真似してみたい！と思うリアルさと抜け感で、 女子の求めるものを ズバリ表現する天性の持ち主。
2020 年 7 月 双葉社より初のヘア本 「河嶋希 ヘア本」 発売！
2019 年 6 月 ワニブックスより初のメイク本 「見違える、 私メイク」 発売！
Photographs : Sodai Yokoyama
Hair&Make-up : Nozomi Kawashima(io)
Model : Sophia Kurilova(Cinq Deux Un)
- NOBLE ONLINE STORE https://baycrews.jp/brand/detail/noble
- NOBLE instgram https://www.instagram.com/noble.jp
- NOBLE SHOP LIST https://baycrews.jp/store/list?shop=0286
■会社概要
（株）ベイクルーズ
設立：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/