NOBLE×ヘアメイクアップアーティスト河嶋希さん第二弾！【NN】ヘアアクセサリーコラボレーションが遂に新作発売決定！

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「NOBLE/ノーブル」より、女優やモデルから絶大な支持を得て、 幅広いファッション誌で活躍中の ヘアメイクアップアーティスト・河嶋希さんとのヘアアクセサリーコラボレーション【NN】第二弾が発表となりました。

新作LOOKはこちら

第一弾のコラボレーションでは即完売するほどの人気を博したこの企画は引き続きブラックを貴重に、ゴールド派・シルバー派に向けて“MANY WAY”をテーマにアレンジの効くセットに。

つけるだけでいつもと違う輝きを放つような、心ときめくヘアアレンジをご紹介いたします。

【販売スケジュール】

"NN"バンスクリップSET
"NN"ヘアスティックSET

2025年8月07日（水）NOBLE公式オンラインストア予約販売スタート

2025年8月09日（土）NOBLE新宿店先行発売スタート＆河嶋希さん在店イベント開催

2025年8月23日（土）NOBLE公式オンラインストア＆NOBLE全店発売スタート

“NN” VANCE CLIP SET

トレンドのバンスクリップは型からオーダー。使いやすいブラックとセットでベージュとライトグレーよりお選びいただけます。小さく刻印した「ＮＮ」のロゴもポイントに。

さらに、こだわりの詰まったドレープチャームを制作。こんなの見たことない、ドレープチャームは普段使いからドレスアップの主役として存在感を放つ。



"NN"バンスクリップセット（ゴールド）の３点をフルセットスタイリング

"NN"バンスクリップセット（シルバー）

"NN"バンスクリップセット（シルバー）

"NN"バンスクリップセット（ゴールド・シルバー）２色使い

"NN"バンスクリップセット（ゴールド・シルバー）２色使い

"NN"バンスクリップセット（シルバー）ブラックのみ使用

"NN"バンスクリップセット（ゴールド）と、再販売が決定したゴールドカチューシャをMIXスタイリング

"NN"バンスクリップセット（ゴールド）と、再販売が決定したゴールドカチューシャをMIXスタイリング

“NN” HAIR STICK SET

モダンなヘアスティックをサイズ違いでバランス良く。テクスチャーの質感ちがいでご用意いたしました。第一弾でも大人気だったシュシュもチャームデザインをアップデート。ヘアスティックはアレンジが難しいと思う方もいらっしゃいますがねじって結んだあとに結び目にさすだけでお洒落に。

束ねたお団子をすくいあげるようにさすと、ヘアスティックひとつでも髪もまとめられます。



"NN"ヘアスティックセット（シルバー）の３点セットで贅沢にスタイリング

"NN"ヘアスティックセット（ゴールド）２種のピンがアクセントに

"NN"ヘアスティックセット（ゴールド）２種のピンがアクセントに

"NN"ヘアスティックセット（ゴールドとシルバー）色違いのスティックを合わせて

"NN"ヘアスティックセット（ゴールド) シュシュで結んだあと、ショートスティックをセット

"NN"ヘアスティックセット（シルバー）シュシュだけでシンプルに

"NN"ヘアスティックセット（シルバー）シュシュだけでシンプルに

"NN"ヘアスティックセット（シルバー）シュシュと再販売するベロアカチューシャを合わせて

NEWS

“NN” カチューシャSET/GOLD 再販のおしらせ

"NN"ヘアスティックセット（シルバー）シュシュと再販売するベロアカチューシャを合わせて

再販売リクエストの多かった、NNカチューシャSET/GOLDが

オンラインストア限定で再登場いたします。

ぜひお早めにお買い求めください。

河嶋希さん在店イベント開催

2025年８月９日（土）13時～16時迄

ルミネ新宿店にて河嶋希さんの在店イベントを開催いたします。

ヘアアレンジを直接体験できるチャンスです！

ぜひ足をお運びください。

NOBLE ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿2 2F

営業時間：11:00～21:00

河嶋希 （かわしまのぞみ）

NOBLE ルミネ新宿店

hair&make-up Artist

等身大でありながらもトレンドを押さえた仕上がり、 絶妙な色と質感の組み合わせが、 女優やモデルから絶大な支持を得て、 幅広い女性誌で活動中。すぐに真似してみたい！と思うリアルさと抜け感で、 女子の求めるものを ズバリ表現する天性の持ち主。

2020 年 7 月 双葉社より初のヘア本 「河嶋希 ヘア本」 発売！

2019 年 6 月 ワニブックスより初のメイク本 「見違える、 私メイク」 発売！

Photographs : Sodai Yokoyama

Hair&Make-up : Nozomi Kawashima(io)

Model : Sophia Kurilova(Cinq Deux Un)

- NOBLE ONLINE STORE
- NOBLE instgram
- NOBLE SHOP LIST

