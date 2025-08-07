スマホのロック画面に、仲間のリアルタイムメッセージが。「いつもの居場所を、持ち歩く。」Teracy、iOSモバイル版リリース
ひとりでいても、ひとりじゃない。アプリを開けば、そこに仲間がいる。
Teracyは、そんな日常を京都から世界へ届ける、コワーキングアプリです。
Teracyとは？
Teracyは、アプリを開くだけで仲間の存在を感じられる、オンラインのコワーキングアプリです。このたび、デスクトップ版に続き、iOSモバイル版をリリースしました。
■ 概要：日米で2万人越えの事前登録者
2025年7月に正式リリースされたデスクトップ版に続き、8月5日よりiOSアプリ（β）版を提供開始しました。スマホを開くだけで、ロック画面にリアルタイムで仲間のつぶやきが表示され、アプリをひらけばそこには仲間がいる。まるで同じ空間にいるようなつながりを感じられます。
リモートワーカーに限らず、ハーバード大学やスタンフォード大学を中心として日米の大学生のWaitlistは世界で2万人を突破しています。クローズドβ版では、スタートアップ、コミュニティ、大学生の学生団体、友人同士、学生から社会人のカップルまで幅広いユースケースで利用されています。
■ 特徴：まるで隣にいるかのように、テキストで1文字ずつ声が届く。ロック画面で、仲間の声が届く
SlackやLINEより速く、「ちょっとしたひとこと」がすぐに届く。
ダイナミックアイランドに、リアルタイム通知
メッセージのリアルタイム表示で、画面の向こうの仲間を感じる。
開けば、そこに仲間がいる
PCでもスマホでも、いつでも“いつもの仲間”とつながれる。
iPhoneのロックスクリーンに仲間のつぶやき（ライブチャット）が一文字ずつリアルタイムで反映。PC版とも自動連携。
■ ユーザーの声（クローズドβ版利用者）
🗣️触れた瞬間、つながる感動（フリーランスデザイナー）
モバイルを触っているときに、リアルタイムのテキストがポンッと出てきて感動しました。
ワンタップで開くと、そこには仲間がいて…これは本当に新しい体験です。
🗣️ ワークから、ライフへ。つながりが広がる（スタートアップCEO）
PCだけだと仕事の時しか使わないような感じだったのですが、モバイルがあることによって、仕事以外の仲間や家族と使いやすくなりました。開いた瞬間に誰かがいるワークからライフへどんどんTeracyが溶け込んでます。
🗣️ 仲間がいることのありがたみを実感（スタートアップCEO）
スマホのロック画面でチームメンバーの何気ない一言を見れるのが嬉しいです！
Teracy のおかげで、仲間がいることのありがたみをより実感できるようになりました！
仲間と一緒に生きていけたら、人生はもっと楽しくなる。
Teracyは、そんな毎日を世界中に広げていきます。
■ アプリ利用シーン：PC版より気軽に使える◎ 作業通話に使う
- 集中したい時にルームに入って仲間と一緒に高め合う
- 作業の休憩時間に雑談しながら集中力の持久力を高める
◎ 移動中・外出中に使う
- 移動中に耳だけで会話やミーティングに参加
- Slack・LINEより圧倒的に速くライブチャットでサクッと連絡
- ロックスクリーンのライブチャットをみて偶発的に会話に参加
◎ 休憩中にソファやベッドの上で気軽に使う
- 仲間と雑談したり、声を出さずにライブチャットでやり取り
- ただアプリを開いて仲間の「いま」を見て楽しむ
■ モバイルアプリを通じて、より多くの人に居場所を
モバイルアプリの公開により、Teracyは世界中の挑戦者たちに、もっと身近に、ストレスフリーな「仲間との居場所」を届けられるようになりました。
PCでも、スマホでも、いつでも繋がれる。
仲間と共に高め合い、時にはふざけあい、日々を楽しく乗り越えていける居場所を、これからも世界中に広げていきます。
■ 製品情報- プロダクト名：Teracy（テラシー）モバイルアプリ（iOS版）
- 利用料：無料 (人数制限なし)
- URL：https://teracy.io/ja/mobile
- 対応プラットフォーム：iOS (Androidは今後開発予定)
- 提供開始日：2025年8月7日
■ 会社概要- 会社名：Teracy株式会社
- 所在地：京都府京都市下京区 和泉町529
- 代表取締役：森井 駿介
- 設立：2021年 (2019年より開発開始)
- 資本金：1億3398万1460円
- 事業内容：コワーキングアプリ「Teracy」の企画・開発・運営
■ メディア関係者のお問い合わせ先- Teracy株式会社 代表取締役 森井駿介
- shunsuke.morii@teracy.io (営業メールはお控えください)
- 代表XアカウントへのDM https://x.com/e_scale0219 (気軽にご連絡ください)
- 現在(直近数ヶ月)は取材をオープンに受け付けております