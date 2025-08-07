スマホのロック画面に、仲間のリアルタイムメッセージが。「いつもの居場所を、持ち歩く。」Teracy、iOSモバイル版リリース

Teracy株式会社ひとりでいても、ひとりじゃない。アプリを開けば、そこに仲間がいる。Teracyは、そんな日常を京都から世界へ届ける、コワーキングアプリです。

Teracyとは？

Teracyは、アプリを開くだけで仲間の存在を感じられる、オンラインのコワーキングアプリです。このたび、デスクトップ版に続き、iOSモバイル版をリリースしました。

■ 概要：日米で2万人越えの事前登録者

2025年7月に正式リリースされたデスクトップ版に続き、8月5日よりiOSアプリ（β）版を提供開始しました。スマホを開くだけで、ロック画面にリアルタイムで仲間のつぶやきが表示され、アプリをひらけばそこには仲間がいる。まるで同じ空間にいるようなつながりを感じられます。

リモートワーカーに限らず、ハーバード大学やスタンフォード大学を中心として日米の大学生のWaitlistは世界で2万人を突破しています。クローズドβ版では、スタートアップ、コミュニティ、大学生の学生団体、友人同士、学生から社会人のカップルまで幅広いユースケースで利用されています。

■ 特徴：まるで隣にいるかのように、テキストで1文字ずつ声が届く。

ロック画面で、仲間の声が届く

SlackやLINEより速く、「ちょっとしたひとこと」がすぐに届く。

ダイナミックアイランドに、リアルタイム通知

メッセージのリアルタイム表示で、画面の向こうの仲間を感じる。

開けば、そこに仲間がいる

PCでもスマホでも、いつでも“いつもの仲間”とつながれる。

■ ユーザーの声（クローズドβ版利用者）

iPhoneのロックスクリーンに仲間のつぶやき（ライブチャット）が一文字ずつリアルタイムで反映。PC版とも自動連携。

🗣️触れた瞬間、つながる感動（フリーランスデザイナー）

モバイルを触っているときに、リアルタイムのテキストがポンッと出てきて感動しました。

ワンタップで開くと、そこには仲間がいて…これは本当に新しい体験です。

🗣️ ワークから、ライフへ。つながりが広がる（スタートアップCEO）

PCだけだと仕事の時しか使わないような感じだったのですが、モバイルがあることによって、仕事以外の仲間や家族と使いやすくなりました。開いた瞬間に誰かがいるワークからライフへどんどんTeracyが溶け込んでます。

🗣️ 仲間がいることのありがたみを実感（スタートアップCEO）

スマホのロック画面でチームメンバーの何気ない一言を見れるのが嬉しいです！

Teracy のおかげで、仲間がいることのありがたみをより実感できるようになりました！

■ アプリ利用シーン：PC版より気軽に使える

■ モバイルアプリを通じて、より多くの人に居場所を

仲間と一緒に生きていけたら、人生はもっと楽しくなる。Teracyは、そんな毎日を世界中に広げていきます。◎ 作業通話に使う- 集中したい時にルームに入って仲間と一緒に高め合う- 作業の休憩時間に雑談しながら集中力の持久力を高める◎ 移動中・外出中に使う- 移動中に耳だけで会話やミーティングに参加- Slack・LINEより圧倒的に速くライブチャットでサクッと連絡- ロックスクリーンのライブチャットをみて偶発的に会話に参加◎ 休憩中にソファやベッドの上で気軽に使う- 仲間と雑談したり、声を出さずにライブチャットでやり取り- ただアプリを開いて仲間の「いま」を見て楽しむ

モバイルアプリの公開により、Teracyは世界中の挑戦者たちに、もっと身近に、ストレスフリーな「仲間との居場所」を届けられるようになりました。



PCでも、スマホでも、いつでも繋がれる。

仲間と共に高め合い、時にはふざけあい、日々を楽しく乗り越えていける居場所を、これからも世界中に広げていきます。

■ 製品情報

■ 会社概要

■ メディア関係者のお問い合わせ先

- プロダクト名：Teracy（テラシー）モバイルアプリ（iOS版）- 利用料：無料 (人数制限なし)- URL：https://teracy.io/ja/mobile- 対応プラットフォーム：iOS (Androidは今後開発予定)- 提供開始日：2025年8月7日- 会社名：Teracy株式会社- 所在地：京都府京都市下京区 和泉町529- 代表取締役：森井 駿介- 設立：2021年 (2019年より開発開始)- 資本金：1億3398万1460円- 事業内容：コワーキングアプリ「Teracy」の企画・開発・運営- Teracy株式会社 代表取締役 森井駿介- shunsuke.morii@teracy.io (営業メールはお控えください)- 代表XアカウントへのDM https://x.com/e_scale0219 (気軽にご連絡ください)- 現在(直近数ヶ月)は取材をオープンに受け付けております