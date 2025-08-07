【南知多ビーチランド】アシカの赤ちゃんの愛称を募集します＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国(知多郡美浜町奥田 所長：石堂 守)では、2025年6月14日(土)に出生したカリフォルニアアシカの赤ちゃんの愛称を募集します。当園では、動物たちをより身近に感じていただきたいという思いから、誕生した個体の愛称をお客様から募集しています。今回の仔アシカにも、お客様の思いが詰まった愛称をお待ちしています。

募集期間は、2025年8月20日(水)から9月23日(火・祝)までとし、Webでご応募いただけます。愛称はご応募いただいた中から選出し、10月5日(日)に実施する命名式で発表します。

カリフォルニアアシカの赤ちゃんの愛称募集について

仔アシカの最近の様子

募集期間：2025年8月20日(水)～9月23日(火・祝)

応募方法：園内に設置したQRコードまたは当園公式HPからご応募いただけます。

(いずれもWebでの応募)

応募フォームURL： https://x.gd/bLJAn

発表方法：2025年10月5日(日)に実施する命名式で発表します。

※命名者が複数の場合、抽選で数名の方を命名式にご招待します。

カリフォルニアアシカの赤ちゃんについて

■出生日時：2025年6月14日 (土) 18時30分確認

■性別：雌

■体重：16kg ※8月2日(土) 測定時

■飼育場所：南知多ビーチランド内 アシカプール (公開中)

■両親父親：カイト(9歳／3度目の繁殖) 母親：アイリ(7歳／2度目の繁殖)

■備考

カリフォルニアアシカの繁殖は4年ぶりで、今回の出産により、当園でのカリフォルニアアシカの飼育数は全部で9頭となりました。

出生時は推定体重7.8kg程でしたが、7月下旬には2倍以上になり、すくすくと成長しています。

また最近では、母アシカのあとをついて行き、ホースで遊んだり、オリの外を行ったり来たりするなど、様々なものに興味を示すようになりました。

父（カイト）母（アイリ）

【南知多ビーチランド公式HP】https://beachland.jp/