都立高校生が企業広報の仕事を体験

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社は、東京都教育庁が主催する都立高校生向け職場体験プログラム「ジョブキャンプ2025」に参画し、夏休み期間中の2025年7月23・24日、30・31日の計4日間、当社本社（新宿マインズタワー）にて都立高校生8名を受け入れ、職場体験会を実施しました。

東京都教育庁が主催するジョブキャンプは「高校卒業後の進路先（大学など）において学びを深めたり、実社会でさまざまな課題に接したりする際に必要となる力を身に付けること」を目的に、都内企業などでの職場体験を通じて、社会的実践力を持つ次代の東京を担う人材の育成を目指し、2023年度より開始した事業です。当社は昨年に続き、高校生の受け入れを行いました。

今回の職場体験会では、当社の企業広報の仕事体験を通じて、さまざまな職種の社員と交流し、はたらくことの楽しさやキャリア選択の幅広さについての理解を深めました。具体的には、人事担当、秘書、広報担当、人材派遣の営業担当、求職者の仕事紹介やマッチングを行うコーディネーターの社員を取材し、社員紹介の記事の作成に取り組みました。質問項目を話し合い、インタビューを実施した後、記事のレイアウトや原稿の執筆、写真の編集を行い、それぞれがインタビューした社員の社内報記事を完成させました。最後には、完成した記事を社員の前で発表し、体験の成果を共有しました。



■参加した高校生の声

・「職場内の雰囲気が良くて服装や髪型も自由、はたらく場所も自由で、個性を大事にしながらはたらける職場で良いなと思った。」

・「はたらくことに対しての考え方が変わった。就職するか進学するかまだ決めていないけれど、実際に楽しそうにはたらいている人の話を聞くことができて視野が広がった。」

・「仕事の大変さや、やりがいを感じられて良かった。最後自分が作った記事をもらえて嬉しかった。」

・「情報を短時間でまとめて記事作りをするのが難しかった。社員の前で発表をするのも緊張したけど、良い体験ができた。」

■職場体験会の様子

緊張した面持ちでスタートした高校生たちでしたが、社員インタビューの準備を進めるうちに少しずつ表情が和らぎ、自分の将来についての悩みや不安を語り合いながら、意欲的に質問項目を話し合う姿が見られました。インタビューや記事作成の場面では、互いに確認し合ったり、サポートに入った社員に積極的に質問したりと、主体的に取り組む姿勢がとても印象的でした。



■パーソルテンプスタッフの小中高校生向けキャリア教育への取り組み

当社では、多くの方にはたらく場だけではなく、はたらきがいや多様なはたらき方の提供、キャリアアップ支援を行っています。2025年は、小中高校生向けに以下のキャリア教育、職場体験会を実施・予定しています。

・パーソルテンプスタッフ、大和証券グループが親子向けセミナーを開催

「カードゲームを使って学ぶ はたらくお金のひみつ」（2025年3月28日開催）

https://www.tempstaff.co.jp/corporate/release/2024/20250328-11544.html

・自由学園明日館主催 豊島区共催 親子イベント“としまでまなぶ夏の１日”に参加（2025年7月27日開催）

https://www.tempstaff.co.jp/corporate/release/2025/20250805-12020.html

・「KODOMO HATARAKU スマイルプロジェクト」（2025年夏、東京・大阪・名古屋・久留米で開催予定）

※昨年は東京・大阪・久留米で開催。以下、久留米の開催レポート

「KODOMO HATARAKU in 久留米」イベントレポート（2024年8月20日開催）

https://www.tempstaff.co.jp/corporate/hakken/articles/20241028.html



パーソルテンプスタッフでは、こうした取り組みを通じて、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の実現に貢献していきます。

