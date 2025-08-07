コンビニエンスストア向け「ネットワークプリント」において「Adobe Express」と連携した印刷サービスを開始

シャープ株式会社

シャープマーケティングジャパン株式会社（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大山 貞）は、アドビ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：マニンダー ソーニー）のデザインアプリ「Adobe Express」で作成したデータを、全国約32,000店舗のコンビニエンスストアで手軽に印刷できるサービスを、本日8月7日（木）に開始します。

左：マルチコピー機＜MX-3631DS（※1）＞、右：「Adobe Express」連携（イメージ）

「Adobe Express」は、Webブラウザなどから簡単に魅力的なコンテンツを作成できる、生成AIを搭載したオールインワンのデザインツールです。ビギナーからプロフェッショナルまで、幅広いユーザーに利用されています。今般、当社のプリント支援サービス「ネットワークプリント」と連携を開始。「Adobe Express」で作成したコンテンツを、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン）に設置のシャープ製マルチコピー機で手軽に印刷できるようになりました。

「Adobe Express」でコンテンツを作成後、アプリ内のメニューから『コンビニプリント』を選択して（※2）、ユーザー番号やQRコードを発行。最寄りの店舗のマルチコピー機にユーザー番号を入力、もしくはQRコードをかざすと、すぐに出力できます。普通紙に加えて、光沢紙（A4サイズ）やシール紙（L判・2L判・スクエア）にも対応。高品質なチラシやポスター、ステッカーを手軽に作成できます。イベントのチラシや飲食店のメニュー、ビジネス用途の資料の印刷など、さまざまな用途で便利に活用いただけます。

■ 主な特長

1．「ネットワークプリント」と「Adobe Express」が連携

2．「Adobe Express」で発行したユーザー番号やQRコードから、コンビニですぐに印刷が可能

3．光沢紙・シール紙の印刷にも対応し、チラシやポスター、ステッカーも簡単に作成可能

※1 設置モデルは、店舗により異なります。

※2 該当の機能は、デスクトップ版でのみ利用可能です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/250807-a.html