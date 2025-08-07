箱根強羅公園で夏の思い出を作ろう！

　箱根強羅公園では、８月９日（土）～３１日（日）まで開園当初からあるシンボルの噴水池に「ひまわりフォトスポット」が登場します。６個の浮き輪の中に華やかな黄色のひまわり（造花）や、風船を浮かべ、夏らしい雰囲気をお楽しみいただけます。


　また、昨年好評をいただいた「大階段じゃんけん大会withごうらん」を、箱根強羅公園の開園日である８月２０日（水）にくわえ、２３日（土）、２４日（日）の３日間開催します。小学生以下のお子さまを対象に、箱根強羅公園ならではの高低差のある大きな階段で強羅のゆるキャラ「ごうらん」とじゃんけんを行います。参加者全員には、強羅公園ペア入園券を差しあげるほか、優勝者にはクラフトハウス体験券と小田急箱根グループ公式YouTubeチャンネル「箱根ナビYouTube」のオリジナルキャラクター「コネたま」のぬいぐるみをプレゼントします。


　ぜひ箱根の夏を箱根強羅公園でお楽しみください。




フォトスポットイメージ



大階段じゃんけん大会withごうらん（昨年の様子）




１．「ひまわりフォトスポット」について


（１）開催期間　８月９日（土）～８月３１日（日）


（２）開催時間　９：００～１７：００


（３）開催場所　噴水池　　※噴水池の中には入れません。



２．「大階段じゃんけん大会withごうらん」について


箱根強羅公園のシンボル噴水池とヒマラヤ杉に繋がる「大階段」の地形を楽しめるじゃんけん大会を開催します。ゲーム終了後は強羅のゆるキャラ「ごうらん」と記念撮影会を行います。


※都合によりごうらんの出演がなくなる場合もございますので、予めご了承ください。


（１）開催期間　　　２０２５年８月２０日（水）、２３日（土）、２４日（日）　３日間


（２）開催時間　　　各日１回（１４：００～）　約１５分


　　　　　　　　　　※各回開始５分前に園内の「おみやげショップ」前に集合してください。


（３）対象者　　　小学生以下のお子さま


（４）参加費　　　無料


（５）定員　　　 約１０名／回


（６）参加賞 参加者全員にペア入園券（１年間有効）、


小田急箱根グループ公式YouTubeチャンネル「箱根ナビYouTube」のオリジナルキャラクター「コネたま」文房具セット


優勝者には箱根クラフトハウス体験券（１年間有効）と副賞として


「コネたま」２０cmぬいぐるみをプレゼントいたします。


https://www.youtube.com/channel/UCLOJtStgaGQrem3N7Qk84-A




箱根クラフトハウス体験イメージ

強羅のゆるキャラ「ごうらん」

３．箱根強羅公園について


（１）営業時間　


３月～１１月：９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）


１２月～２月：９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）


休 　業 　日 ：年中無休（年３回メンテナンス休園日あり）


（２）入園料　　


大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料


・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷ、箱根のりものパスLiteをご利用の方は入園無料（デジタルチケットを含む）


・当日・翌日再入園可


　※レシートを窓口でご提示ください


　※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です



４．お問い合わせ 　株式会社小田急箱根　施設事業部


TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)


ホームページ　　　https://www.hakonenavi.jp/gorapark/


公式インスタグラム 【強羅公園】＠hakone_goura_park(https://www.instagram.com/hakone_goura_park/)



以　上