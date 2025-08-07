ラベンダーの香りが綴る、特別なふたりの物語。- 北海道ブライダルロケーションフォト【上富良野日の出公園】
北海道旭川市にある写真工房ぱれっと旭川店(本社／有限会社三景スタジオ)で今大人気のロケーションフォトウエディング。
今回は上富良野のある日の出公園の広大な敷地に広がるラベンダー園での撮影。
北海道ならではの敷地の広さを感じるロケーションフォトを残すことができます。
ロケ地：日の出公園
北海道空知郡上富良野町東1線北27号
撮影店舗：Palette旭川店
テーマは、The scent of forever.
ラベンダーの香りはずっと記憶に残るもの。
ずっと心に残るその香りは、お互いへの愛おしさやときめきを思い出させるものになります。
使用衣装
ドレスはマーメイドラインを起用。大人っぽくシンプルでありながら洗練されたデザイン。
肩の部分の風になびくドレープが美しく、ロマンチックな雰囲気を演出しています。
タキシードは、カジュアルかつ上品さを兼ね備えた、ベストとシャツの組み合わせです。
互いに主張しすぎることなく調和し、花嫁と花婿の自然な美しさと幸せな雰囲気を引き立てます。
ヘアメイク
タイトにまとめたスタイルで洗練されたドレススタイルと絶妙に調和しており、全体の雰囲気に柔らかく優雅な印象を添えています。ナチュラルな美しさを引き立てつつ、ラベンダー畑のロマンチックな景色とも見事にマッチしていて、まるで映画のワンシーンのような演出に。
一生に一度の機会、"今"心ときめくフォトシチュエーションをご提案できるよう、ディレクション提案をし続けております。
北海道でフォトウエディング・結婚式前撮りをするならPaletteで
特別な一日を、心から美しく。
ドレス、スタイリング、ロケーションとの調和を大切にしながら、その人らしさを最大限に引き出します。
あなたの“なりたい”を丁寧にカタチにするPalette旭川店で、忘れられない一日を一緒に創りませんか？
ご予約・ご相談はお気軽に。
お会いできる日を、心より楽しみにしております。
写真工房ぱれっと 旭川店
〒079-8414 北海道旭川市永山３条５丁目１－４