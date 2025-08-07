9月7日(日)開催の「RESEARCH Conference 2025」に株式会社インフォバーンが協賛

株式会社TNL Mediagene

株式会社インフォバーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：小林弘人、TNLメディアジーン グループ会社、以下インフォバーン）は、2025年9月7日（日）に開催されるデザインリサーチ・UXリサーチのカンファレンス「RESEARCH Conference2025」（主催：リサーチカンファレンス事務局、共同代表者：木浦幹雄、草野孔希、松薗美帆）に協賛いたします。

デザインリサーチやUXリサーチなど「リサーチ」をテーマとした日本発のカンファレンスとして、好評を博している「RESEARCH Conference」。その第4回となる「RESEARCH Conference2025」が、2025年9月7日（日）に開催され、インフォバーンはゴールド・スポンサーとして協賛いたします。

「RESEARCH Conference2025」の詳細は下記の公式サイトよりご確認ください。

https://researchconf.jp

当日はスポンサーセッションとして、インフォバーンのイノベーションデザイン事業部門「インフォバーン・デザイン・ラボ（ [INFOBAHN DESIGN LAB.]、IDL)」のデザイナーである平岡さつきが「『トリニティ・シンキング』のススメ ～人や組織が幸せになり、生産性が上がる『三角形の法則』の視点から～」と題して講演を行います。

【セッション日時】

2025年9月7日（日）13:20～14:00

※セッションはこのうち5分間を予定しています。詳細は公式サイト(https://researchconf.jp)をご確認ください

【セッション・テーマ】

「トリニティ・シンキング」のススメ ～人や組織が幸せになり、生産性が上がる「三角形の法則」の視点から～

【セッション概要】

インフォバーンのデザインチームは、新規事業開発の支援、顧客体験のデザイン、コミュニケーションデザインなど幅広い業務を手がけていますが、知的探求とそのアウトプット化の支援なども行っています。本登壇では、株式会社ハピネスプラネットCEOであり株式会社日立製作所フェローの矢野和男氏が著された『トリニティ組織』の制作に携わったデザイナーの平岡より、本書のユニークな視点を活かして考案した「トリニティ・シンキング・ワークショップ」のご紹介と、近日開催するイベントの予告を行います。

【開催場所】

オンライン・オフライン同時開催

※オフライン会場は東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス 16階

GMOインターネットグループ グループ第２本社 GMO Yours・フクラス

【参加費用】

無料

【お申し込み方法】

下記のconnpassページよりお申し込みください。

https://research-conf.connpass.com/event/362082

株式会社インフォバーンについて



私たちは企業の社会的価値向上を、クリエイティビティによって実現させる価値創造パートナーです。出版事業を端緒として1998年に創業して以来、「編集」と「デザイン」の力を基盤に企業の課題解決を支援してまいりました。オウンドメディアの制作・運営を軸に、企業の中にある「ストーリー」を発見・伝達することで、理想的な顧客体験を生み出す総合的なマーケティング・コミュニケーション支援を行うほか、製品・サービス開発、ビジョン策定、人材育成、組織文化づくりといった目的に合わせ、有形・無形のデザイン支援サービスを提供するなど、事業の幅を広げ続けています。



公式ホームページ：https://www.infobahn.co.jp/