【ホテルメトロポリタンさいたま新都心】木下製餡コラボレーションデザートを月替わりで提供

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン さいたま新都心（所在地／さいたま市中央区、総支配人／櫻井浩一）では、さいたま市の老舗製餡所「木下製餡」のあんこを使用したデザートを期間限定で提供します。2024年に初めてコラボレーションし、女性を中心にご好評いただいた企画の第二弾です。素材を活かし、丁寧に作られたあんこは唯一無二の感動の味。秋の対象ランチコースのデザートでご用意いたします。

2025年9月1日(月)～11月15日(土)までの期間限定です。

◇木下製餡 月替わりコラボレーションデザート付きランチコース 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/1950_1_87ea7b4deb39be452fe9134beae9de28.jpg?v=202508071126 ]

木下製餡コラボレーションデザート 詳細 :https://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/topics/kinoshita_anko_202509.html

◇木下製餡コラボレーションデザート

9月 あんこと栗のもなか

パリパリのもなかの皮に木下製餡の粒あん、北海道産生クリーム、栗の甘露煮をサンド。

パリパリ、中のしっとり、栗のほっくり感。

多彩な食感を楽しめる秋のデザートです。

10月 あんこのクレープ包み オレンジソース

木下製餡の粒あんと生クリームをクレープ生地で包み、オレンジソースを添えました。

生のオレンジをふんだんに使った甘酸っぱいソースと和風クレープの抜群の相性は一度食べたらやみつきになるはず。

11月 あんこのクレームブリュレ

器の容器に木下製餡のあんこを敷き詰め、上には彩たまごを使ったクレームブリュレのとろける舌触り。

パリパリの食感とのコントラストが楽しい一品です。

表面のパリパリ感を楽しんでから、スプーンを底までしっかりすくってお召し上がりください。



※こちらのデザートは11/1(土)～11/15(土)までの２週間限定商品です

◇「1931年創業 さいたまのあんこ屋」木下製餡

株式会社木下製餡

昭和6年長野にて創業。以降、大宮に移転後、長きにわたり地元大宮であんこづくりを手掛けてきた地元に愛される老舗製餡所。

「人と人との和みのひとときに、ほっくりとおいしいあんこを届けたい」

そのような想いを胸に、創業以来、原料や製法にこだわったあんを作り続けてきました。素材を活かすため、香料を使わない自然な味わい、着色料を使わない自然な色味を大切にしたあんづくりを心がけています。

また、地域に根差した製餡所という基本姿勢を大事にしながら、新たな取り組みとして海外へも販路を拡大し、ヨーロッパやアジア、オーストラリアなどでも人気を集めています。

株式会社木下製餡 公式WEBサイト :https://kinoshitaseian.com/