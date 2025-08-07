8/16(土)・17(日)はogawaMEMBERS DAY！8月はロゴ入りサコッシュプレゼント！
ogawa(オガワ/キャンパルジャパン株式会社)では、ユーザーの皆さまへの日頃の感謝を込め、
直営店 ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、直営キャンプ場 ogawa GRAND lodge FIELDにて、毎月第3土曜・日曜日に『ogawa MEMBERS DAY(オガワメンバーズデー)』を開催しています。毎月、ノベルティやポイントアップなど様々な特典やサービスをご用意して皆さまをお待ちしております。
8月のメンバーズ特典は、ロゴ入りサコッシュ。
スマホ、鍵、お財布やハンドタオルなど、身の回り品を入れるのにちょうど良いサイズのサコッシュ。
今回はオリーブカラーのサコッシュをご用意しました。
期間中、店舗やオンラインストアで対象金額*以上お買い上げのogawa MEMBERSの方へ、ロゴ入りサコッシュをプレゼントします。MEMBER登録は当日でもOK！
*ポイントやクーポン等を利用後の支払総額が\11,000(税込)以上のお買い物が対象
※サコッシュは数量限定・先着順、なくなり次第終了となります。
夏休みのお出かけや帰省の際に、是非お立ち寄りください。
前面にポケット、本体はファスナー収納。
ポリエステルリップストップ生地を使用しています。
コードを外してポーチとしても使えます。
メンバーズデーでしか手に入りません。
この機会にぜひ、メンバー登録を。
■ogawa MEMBERS DAY
・期間：2025年8月16日(土)～17日(月)
・開催場所：直営店ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、GRAND lodge FIELD
・内容：期間中、支払総額\11,000(税込)以上お買い上げのお客様にステンレスタンブラープレゼント
・対象：ogawa MEMBERSにご登録いただいている方
・ご登録はこちら： https://www.store-campal.co.jp/entry/kiyaku.php
ogawa GRAND lodge店舗情報： https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html
ogawa ONLINE STORE(公式オンラインストア)： https://www.store-campal.co.jp/
ogawa GRAND lodge FIELD： https://www.campal.co.jp/shops/sort/field/#shops
本件に関するお問い合わせはこちらから： https://www.campal.co.jp/contact/