8/16(土)・17(日)はogawaMEMBERS DAY！8月はロゴ入りサコッシュプレゼント！

キャンパルジャパン株式会社

ogawa(オガワ/キャンパルジャパン株式会社)では、ユーザーの皆さまへの日頃の感謝を込め、

直営店 ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、直営キャンプ場 ogawa GRAND lodge FIELDにて、毎月第3土曜・日曜日に『ogawa MEMBERS DAY(オガワメンバーズデー)』を開催しています。毎月、ノベルティやポイントアップなど様々な特典やサービスをご用意して皆さまをお待ちしております。

8月のメンバーズ特典は、ロゴ入りサコッシュ。

スマホ、鍵、お財布やハンドタオルなど、身の回り品を入れるのにちょうど良いサイズのサコッシュ。

今回はオリーブカラーのサコッシュをご用意しました。

期間中、店舗やオンラインストアで対象金額*以上お買い上げのogawa MEMBERSの方へ、ロゴ入りサコッシュをプレゼントします。MEMBER登録は当日でもOK！

*ポイントやクーポン等を利用後の支払総額が\11,000(税込)以上のお買い物が対象

※サコッシュは数量限定・先着順、なくなり次第終了となります。

夏休みのお出かけや帰省の際に、是非お立ち寄りください。

前面にポケット、本体はファスナー収納。

ポリエステルリップストップ生地を使用しています。

コードを外してポーチとしても使えます。

メンバーズデーでしか手に入りません。

この機会にぜひ、メンバー登録を。

■ogawa MEMBERS DAY

・期間：2025年8月16日(土)～17日(月)

・開催場所：直営店ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、GRAND lodge FIELD

・内容：期間中、支払総額\11,000(税込)以上お買い上げのお客様にステンレスタンブラープレゼント

・対象：ogawa MEMBERSにご登録いただいている方

・ご登録はこちら： https://www.store-campal.co.jp/entry/kiyaku.php

ogawa GRAND lodge店舗情報： https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html

ogawa ONLINE STORE(公式オンラインストア)： https://www.store-campal.co.jp/

ogawa GRAND lodge FIELD： https://www.campal.co.jp/shops/sort/field/#shops

本件に関するお問い合わせはこちらから： https://www.campal.co.jp/contact/