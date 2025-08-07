8/16(土)・17(日)はogawaMEMBERS DAY！8月はロゴ入りサコッシュプレゼント！

写真拡大 (全3枚)

キャンパルジャパン株式会社


ogawa(オガワ/キャンパルジャパン株式会社)では、ユーザーの皆さまへの日頃の感謝を込め、


直営店 ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、直営キャンプ場 ogawa GRAND lodge FIELDにて、毎月第3土曜・日曜日に『ogawa MEMBERS DAY(オガワメンバーズデー)』を開催しています。毎月、ノベルティやポイントアップなど様々な特典やサービスをご用意して皆さまをお待ちしております。





8月のメンバーズ特典は、ロゴ入りサコッシュ。


スマホ、鍵、お財布やハンドタオルなど、身の回り品を入れるのにちょうど良いサイズのサコッシュ。


今回はオリーブカラーのサコッシュをご用意しました。


期間中、店舗やオンラインストアで対象金額*以上お買い上げのogawa MEMBERSの方へ、ロゴ入りサコッシュをプレゼントします。MEMBER登録は当日でもOK！


*ポイントやクーポン等を利用後の支払総額が\11,000(税込)以上のお買い物が対象


※サコッシュは数量限定・先着順、なくなり次第終了となります。



夏休みのお出かけや帰省の際に、是非お立ち寄りください。




前面にポケット、本体はファスナー収納。


ポリエステルリップストップ生地を使用しています。


コードを外してポーチとしても使えます。


メンバーズデーでしか手に入りません。


この機会にぜひ、メンバー登録を。





■ogawa MEMBERS DAY


・期間：2025年8月16日(土)～17日(月)


・開催場所：直営店ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、GRAND lodge FIELD


・内容：期間中、支払総額\11,000(税込)以上お買い上げのお客様にステンレスタンブラープレゼント


・対象：ogawa MEMBERSにご登録いただいている方


・ご登録はこちら： https://www.store-campal.co.jp/entry/kiyaku.php



ogawa GRAND lodge店舗情報： https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html


ogawa ONLINE STORE(公式オンラインストア)： https://www.store-campal.co.jp/
ogawa GRAND lodge FIELD： https://www.campal.co.jp/shops/sort/field/#shops




本件に関するお問い合わせはこちらから： https://www.campal.co.jp/contact/