「アリエールMiRAi」の挑戦に「メルカリ」が賛同し、コラボが実現！『#洗ってはじメル_ミライプロジェクト』を始動

P&Gジャパン合同会社（本社：兵庫県神戸市）は、 “新品級の消臭力”を実現した濃縮液体洗剤「アリエール MiRAi（ミライ）」シリーズのリニューアルのタイミングに合わせ、株式会社メルカリ（本社：東京都港区）が運営するフリマアプリ「メルカリ」とコラボレーションし、『#洗ってはじメル_ミライプロジェクト』を始動します。本コラボに伴い、中古衣類も新品級消臭ができる洗剤として、「アリエール MiRAi」を「メルカリ」が推奨する洗剤として位置づけます。

本プロジェクトは、新品級消臭により、衣類がよりきれいに、より循環するミライを作っていきたいという「アリエールMiRAi」の想いに「メルカリ」が共感しスタート。これを機に、8月7日（木）より「メルカリ」アプリ内にて、約半年分の「アリエールMiRAi」と3,000円分のメルカリポイントが100名様に当たるキャンペーンを実施いたします。

※P&G調べ。汚れ・ニオイの度合いにより異なります

■日本は衣料廃棄大国？プロジェクト発足の背景には年間48.5万トンもの廃棄が

ファッション業界では、大量生産・大量消費・大量廃棄という経済構造のもと、国内でも年間48.5万トンもの衣料が可燃・不燃ごみに出されている※という深刻な廃棄問題が存在します。この環境負荷や資源の浪費は、私達が解決すべき社会課題です。一枚でも多くの衣料を大切に長く着る文化を社会に根付かせるため、愛用された衣類を新品級消臭する「アリエールMiRAi」と、リユースを促進する「メルカリ」が連携。両社の強みを掛け合わせ、課題解決に貢献すべく本プロジェクトを発足しました。

※出典：環境省 令和4年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務

（https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/）

■新品級消臭※が実現できる「アリエールMiRAi」を、メルカリが推奨！

中古衣類の売り買いにおいて、ニオイという目に見えない要素は写真ではなかなか伝わらず、売り手買い手双方の不安なポイントになっていました。

そんな中で「アリエールMiRAi」は、衣類のニオイを新品級に消臭※することができるため、売り手も買い手もストレスなく売り買いができるようになります。

“ニオイ”の不安を取り除くことで、衣類を気持ちよく次の人へ託すことができる--衣類がより循環していく社会の実現にピッタリなこの「アリエールMiRAi」を、メルカリは中古衣類の売買に適した洗剤として推奨します。

■『#洗ってはじメル_ミライプロジェクト』ロゴについて

本プロジェクトの発足を皆様に広く知っていただき、活動の輪を広げていくためのシンボルとして、オリジナルロゴを制作しました。 デザインの核にあるのは、「アリエールMiRAi」がもたらす洗い上がりの“新品級消臭“のフレッシュさと、「メルカリ」とのコラボレーションによって生まれる“新しい価値の循環” です。

爽やかなカラーリングと、二つの円が手を取り合うようなデザインで、両社の連携によって衣料の未来を明るく照らしていくという決意を込めています。 今後、店頭や「メルカリ」アプリ内でこのロゴを目にした皆様に、本プロジェクトを少しでも身近に感じていただければ幸いです。

■「メルカリ」ポイントと「アリエールMiRAi」約半年分が当たるキャンペーンが8月7日（木）より開始！

『#洗ってはじメル_ミライプロジェクト』の発足を記念し、2025年8月7日（木）より、フリマアプリ「メルカリ」内にて、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、「メルカリ」でのお買い物にすぐに使える「3,000円分のメルカリポイント」と、「メルカリ」推奨の「アリエールMiRAi」約半年分をセットにして、抽選で100名様にプレゼントいたします。

＜『#洗ってはじメル_ミライプロジェクト』発足記念キャンペーン 概要＞

期間：

2025年8月7日（木）00:00 ～ 2025年8月31日（日）23:59

賞品：

・「メルカリ」で使える3,000円分のメルカリポイント

・「アリエールMiRAi」約半年分（ボトル及び詰め替えパック）

・上記をセットで100名様

応募条件：

キャンペーン期間中に「メルカリ」アプリ内の特設ページからエントリーボタンを押下

当選発表：

当選された方には、キャンペーン終了後2週間以内を目処に、「メルカリ」アプリ内にてメルカリポイントを付与し、＜お知らせ＞にて賞品発送先の入力フォームをご連絡いたします。

■「アリエールMiRAi」商品情報

洗濯科学のアリエールから７月よりリニューアル発売された「ミライ」の洗剤。洗浄成分と抗菌成分を従来製品よりも高く配合することで※¹、汗に濡れてぶり返すゾンビ臭や1日はいた靴下の発酵臭を香りでごまかさず、まるで新品級に消臭※²します。さらに、もわっとした洗濯槽も新品フレッシュに！また、濃縮コンパクト洗剤なので、同じ量でも洗える回数が２倍※³となって、より長持ちします。

※1 自社非濃縮洗剤比 質量当たりの成分含有量

※2 P&G調べ。汚れ・ニオイの度合いにより異なります

※3 P&G非濃縮洗剤比

＜メルカリについて＞

2013年7月にフリマアプリ「メルカリ」を開始し、月間利用者数 2,300万人超のサービスとなりました。メルカリはテクノロジーの力によって世界中の個人と個人をつなぎ、誰もが簡単にモノの売り買いを楽しめるサービスです。資源を循環させる豊かな社会、個人がやりたいことを実現させる社会を目指しています。

＜P&Gについて＞

P&Gは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/ )