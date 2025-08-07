「P丸様。」×『ピュアニスタ』コラボ、本日より開催！期間限定コラボアイテムをすべて無料でプレゼント！

ココネ株式会社

ココネ株式会社（以下：ココネ）は、同社で運営開発するきせかえアプリ『ピュアニスタ』において、YouTube登録者数が300万人を超える大人気マルチクリエイター「P丸様。」とのコラボレーション企画を、2025年8月7日（木）より開催することをお知らせします。

■ 「P丸様。」になりきれるアバターアイテムを全員無料配布！「P丸様。」による『ピュア二スタ』のプレイ動画も初公開！

本コラボでは、期間限定のコラボアイテムをすべて無料でプレゼントする超目玉企画をはじめ、「P丸様。」の世界観がたっぷり詰まった多彩な豪華イベントを実施します。さらに、「P丸様。」本人が『ピュア二スタ』を実際にプレイする様子を収めた特別コラボ動画も、「P丸様。」のYouTube公式チャンネルにて初公開。ピュア二スタでしか体験できない、特別なコンテンツをぜひご体感ください。

【コラボ開催期間】2025年8月7日（木） ～ 2025年9月7日（日）

【『ピュア二スタ』アプリダウンロード】 https://app.adjust.com/1qjix4lv

＜イベント詳細＞

１. 「P丸様。」になりきれる！コラボアイテムが登場！

「P丸様。」をイメージしたコラボアイテムが無料で手に入るイベントを期間限定で開催します。「P丸様。」の個性を表現した特別なデザインとなっており、アプリ内での着せ替えやコーディネートをお楽しみいただけます。

２. 大人気の「ゆるふわ袖モフ」の洋服を『ピュア二スタ』で再現！

「P丸様。」のオフィシャルオンラインストア「ぴーまるすとあ。」で人気を博し、早々に完売したことでも話題になった"あの洋服”がアプリ内に登場します。ぜひGETして、お気に入りのアバターのコーディネートをお楽しみください。

３. 「P丸様。」によるピュアニスタのプレイ動画を初公開！

「P丸様。」公式YouTubeチャンネルにて、ピュアニスタを実際にプレイする様子を収めた動画を公開予定です。どんなアートグラフが生まれるのか、ぜひご注目ください。

【P丸様。公式 YouTube】https://www.youtube.com/@Pmarusama

本企画で登場する「P丸様。」との夢のコラボアイテムは“すべて無料”でプレゼント！

この機会にピュアニスタをダウンロードして、特別なアイテムをぜひお楽しみください。

ほかにも『ピュアニスタ』公式X（旧Twitter）にてコラボ記念イベントを開催予定のため、ぜひ公式Xもチェックしてください。

【『ピュア二スタ』公式X】https://x.com/purenista

『ピュアニスタ』で、あなただけの“ゆるふわ～ワールド”をぜひご体験ください。

『ピュアニスタ』について

大人も楽しめるきせかえ創作アプリ『ピュアニスタ』は、きせかえを「遊びのおまけ」ではなく「遊びそのもの」として楽しめることを追求し、きせかえを通じてお客様に「自分らしくいられる居場所」を提供する「新感覚アバター“きせかえ創作”アプリ」です。服や髪型などを組み合わせる一般的なきせかえ機能に加え、性別や肌色、目線と頭の傾きを変更して、あなたの好みにクリエイトすることができます。ピュアニスタは、お客様と一緒に作るアプリとしてサービスを提供しております。自分らしさを叶える、最高のきせかえライフをお楽しみください。

＜アプリ概要＞

対応OS：iOS 12.0以上 Android OS 12.0以上

ジャンル：アバターきせかえアプリ

価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）

［コピーライト表記］ (C) cocone corporation

ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュア二スタ』などのサービスを提供するココネグループの中核となるコンテンツ企業です。ココネグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム＝デジタル資産は120万種300億個を超え、ココネが提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、ココネが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールド、メタバース空間の構築を進めています。